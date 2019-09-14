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Автор Сергей Бухранский

Вода как натуральное лекарство для лечения многих заболеваний

Здоровье print

По мнению доктора Ферейдона Батмангхелиджа, вода является естественным лекарством против ряда заболеваний. И так считать у него есть все основания.

А теперь обо всем по порядку. Дело в том, что человек и варёный горох имеют одно общее качество. Они оба  среднем на семьдесят пять процентов состоят из воды. А отличаются они тем, что гороху все равно, сколько в нем воды, а вот потеря жидкости человеком часто приводит к смерти. Обычный взрослый человек ежедневно избавляется от трёх с половиной литров воды. Один литр испаряется во время дыхания, два литра выходит в виде мочи и примерно пол-литра теряется с потом. В данном контексте доктор Батмангхелидж уверен, что большинство заболеваний вызвано нежеланием человека потреблять нужное количество воды.

Вода - это лекарство

Доктор Ферейдон Батмангхелидж уверен, что такие заболевания, как артрит, ожирение, колит, астма, язва желудка, мигрени, ангина, боли в суставах и спине обусловлены недостатком воды и последствиями этого недостатка. Принцип очень прост. Клетки организма, не получающие достаточного количества жидкости, работают в половину силы или неправильно. Именно это приводит к сбоям в функционировании организма. А основная причина того, что мы не получаем достаточного количества воды в том, что человек утратил возможность распознавать, когда ему нужна жидкость и часто путает жажду с желанием есть.

В итоге вместо того чтобы выпить стакан необходимой организму воды, человек съедает большой и жирный гамбургер. Любопытно, но к такому результату доктор пришел, когда находился в заключении. Дело в том, что после Исламской революции в Иране доктора Батмангхелиджа приговорили к смертной казни. Так ему  пришлось сидеть почти два с половиной года. Тюремные условия в Иране далеки от идеальных, и доктор оказался единственным врачом на три тысячи заключенных, причем совершенно без лекарственных препаратов.

Когда к доктору приходил очередной больной с жалобами на острую боль от язвы, тот в свою очередь заставлял больного выпить стакан воды. И на удивление боль проходила практически за несколько минут. Все свои наблюдения в тюрьме доктор изложил в книге "Ваш организм нуждается в воде".

Работа доктора произвела такое сильное впечатление на иранские власти, что было принято решение сохранить ему жизнь. Когда доктор Батмангхелидж узнал, что его помиловали, он настоял на том, чтобы остаться в тюрьме еще на четыре месяца. Он очень хотел закончить свою исследовательскую работу.

Вода и соль

В своей работе доктору Батмангхелиджу удалось доказать древнюю теорию о том, что соль и вода являются единой составляющей равновесия в организме. Причем о единстве соли и воды было известно две тысячи лет назад. Древние персы часто избавлялись от шока и сильной боли с помощью глотка воды и щепотки соли которую сыпали на язык. Кстати даже сегодня пострадавшему в шоковом состоянии срочно ставят капельницу содержащую солевой раствор. А это уже о многом говорит. По мнению доктора, каждый взрослый человек должен выпивать в сутки не менее четырех - шести стаканов чистой воды и употреблять пол чайной ложки морской соли.

Но надо понимать, что потребность в воде у каждого будет разной. Тут играет роль климат, обильное потоотделение, физические нагрузки и вес человека. В некоторых случаях придется увеличить количество потребляемой воды. Определить, нужна ли человеку вода, можно по цвету его мочи. Если вода нужна, моча будет темной и мутной, а если нет - прозрачной и светлой.

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Важно понимать, что кофе, чай и другие напитки не считаются водой. Они лишь ухудшают ситуацию. В большинстве напитков находятся мочегонные вещества, которые лишь увеличивают вывод из организма жидкости. Например, на одну выпитую чашку кофе надо выпить стакан воды. Также не годятся для восполнения жидкости соки и фруктовые напитки.

Исследования иранского доктора переворачивают привычные знания о медицине. Другими словами, он считает, что главным фактором нормальной работы клеток, является вода, а не вещества, растворенные в этой клетке. Что идёт вразрез с догмами официальной клинической медицины. То есть если в клетке недостаточно воды, то и химические элементы этой клетки функционируют неправильно. Более того доктор Батмангхелидж в своей книге приводит примеры, когда водная терапия излечивал довольно тяжёлые заболевания.

Влияние воды на астму

Есть реальное свидетельство одного врача из Пенсильвании, который утверждает, что полностью избавился от астмы при помощи соли и воды. При этом сам доктор Батмангхелидж уверен, что может вылечить астму у любого человека с помощью своей водной терапии примерно за две недели. Объясняет он это так. У больных астмой в легких находится повышенное количество гистамина. Когда содержание жидкости в организме находится в нормальном показателе, активность гистамина соответствует нуждам организма.

Когда воды мало, активность гистамина возрастает. Именно по этой причине организм и перекрывает поступление кислорода в лёгкие. Пока нет точных данных и клинических подтверждений пользы водной терапии. Но доктор Ферейдон Батмангхелидж уверен, что это только дело ближайшего времени.

Фото: dermaglos.com

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Темы вода лекарство заболевания потребность в воде
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