Симптомы бешенства у человека: что происходит после укуса зараженного животного

Бешенство - это смертельно-опасное инфекционное заболевание, которое возникает при передаче вируса бешенства от животных к человеку. Это обычно происходит в результате укуса зараженного животного.

Вирус имеет инкубационный период, который может варьироваться от одной недели до года, но в большинстве случаев симптомы начинают проявляться примерно через один-три месяца после воздействия вируса.

Тем не менее важно немедленно обратиться за медицинской помощью после контакта с животным, у которого подозревается бешенство. Эта рекомендация связана с тем, что болезнь в настоящее время можно предотвратить только до появления симптомов.

Доклиническая стадия

Эта стадия охватывает время, когда вирус был передан человеку, чаще всего после укуса зараженного животного. Обычно на этой стадии люди не знают о каких-либо конкретных симптомах, связанных с бешенством.

Некоторые пострадавшие могут заметить признаки, связанные с местом травмы, такие как покалывание или зуд в месте укуса. Другие признаки, которые могут начать появляться на этой ранней стадии заболевания, являются иррациональный страх перед водой или сквозняками, также известный как гидрофобия и аэрофобия соответственно.

Однако большинство людей с доклиническим бешенством не замечают этих симптомов, поскольку существуют различные формы заболевания.

Клиническая стадия

На этой стадии заболевания люди начинают замечать симптомы, возникающие в результате заражения вирусом. Парестезия - ощущение покалывания или жжения в месте заражения. Данный симптом часто встречается у инфицированных людей и сопровождается воспалением головного и спинного мозга.

Типы бешенства

Существует два известных типа бешенства, и у каждого из них разные симптомы, которые влияют на прогноз и конечный результат заболевания.

Наиболее распространенный тип связан с гиперактивностью и возбужденным поведением. Именно люди с этим типом бешенства могут испытывать последствия гидрофобии или аэрофобии. Этот тип бешенства связан с более коротким прогнозом, и смерть от остановки сердца обычно происходит через несколько дней после появления симптомов.

Второй тип бешенства известен как паралитический и составляет примерно 30% всех случаев бешенства среди людей. Он включает в себя постепенный паралич мышц в организме, начиная с места инфекции и продвигаясь вверх по центральной нервной системе, чтобы в конечном итоге повлиять на весь организм.

Обычно этот тип болезни развивается медленнее и гораздо реже приводит к летальному исходу, чем первый тип бешенства. По этой причине у многих людей с паралитической формой бешенства формально не диагностируется заболевание, и это может объяснить более высокую распространенность заболевания, чем зафиксировано.

Фото: susanin.news

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