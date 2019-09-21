Лечение лептоспироза зависит от длительности и тяжести симптомов

Лептоспироз является одним из наиболее распространенных инфекционных заболеваний, которые могут передаваться естественным путем от животных к человеку. Источниками инфекции являются моча или загрязненная мочой среда (например, вода, пища и почва) инфицированных животных, таких как грызуны, крупный рогатый скот, кошки и собаки.
Клиническое проявление заболевания
Бывает течение с острой фазой, за которой следует иммунная, или вторичная фаза. Приблизительно у 90% пострадавших присутствуют легкие гриппоподобные симптомы, такие как лихорадка, мышечная боль и головная боль. Приблизительно в 10% этих случаев может развиться более тяжелый, желтушный лептоспироз, известный как болезнь Вейля, которая характеризуется внутренним кровоизлиянием и полиорганной дисфункцией и/или недостаточностью.
Диагностика лептоспироза
Неспецифические изменения могут свидетельствовать о лептоспирозе. При остром анестетическом (вызывающим потерю осязания, потерю чувствительности) лептоспирозе скорость оседания эритроцитов (СОЭ) повышается, а количество лейкоцитов в крови может варьироваться от чуть ниже нормы до повышенного. Анализ мочи часто показывает микроскопическую гематурию (кровь в моче), а также протеинурию (белок в моче) и пиурию (наличие гноя в моче).
Почечная недостаточность проявляется повышением уровня креатинина в плазме с различной степенью азотемии, в зависимости от тяжести заболевания. Желтушный лептоспироз характеризуется значительным повышением уровня билирубина и креатининфосфокиназы в сыворотке крови.
Для подтверждения диагноза необходимы специальные микробиологические тесты. К ним относятся серологические, микроскопические и изоляционные тесты. Посев крови можно взять в течение первой недели острого заболевания и исследовать с помощью микроскопа.
Серология проводится для диагностики большинства случаев лептоспироза. Пациенты обычно имеют антитела, присутствующие в течение 5-7 дней после первого появления симптомов. Микроскопический тест на агглютинацию является окончательным серологическим тестом.
Лечение лептоспироза
Лечение в значительной степени зависит от длительности и тяжести симптомов. Лептоспироз поддается лечению курсом антибиотиков (пенициллином или доксициклином) в течение 5-7 дней при легком заболевании. Доксициклин также можно использовать профилактически в краткосрочной перспективе в условиях высокого риска воздействия. В дополнение к антибиотикам, болеутоляющие средства, такие как ибупрофен и парацетамол, могут быть использованы для облегчения связанных симптомов.
Тем пациентам, у кого наблюдаются симптомы гриппа с острой формой острого анестетического лептоспироза, требуется лечение только по их симптомам. Однако дальнейшая медицинская помощь необходима, если у пациента развивается желтуха.
Желтушный лептоспироз, из-за возможности опасных для жизни осложнений, требует госпитализации с тщательным контролем функции почек. Тем пациентам, у кого имеются признаки острой почечной недостаточности, может потребоваться срочный диализ, а также мониторинг сердечной и дыхательной функций.
Фото: onlinetambov.ru
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