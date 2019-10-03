Главное правило прикорма - введение продуктов и контроль реакции ребенка на них

Время, когда ребёнок начинает есть «взрослую» еду очень волнительное для каждого родителя. Но, стремясь ускорить этот процесс и облегчить себе жизнь (прощайте ночные кормления!), можно совершить ряд основных ошибок, которые могут пагубно сказаться на самочувствии малыша.

Не торопите события

Иногда мамы следуют не рекомендациям педиатров, а слушают советы бабушек, реальных и виртуальных подруг, по словам которых они буквально с 3-х месяцев начали вводить прикорм ребёнку. Или, наоборот, пока у мамы есть грудное молоко, кормить нужно только им, даже если возраст малыша приближается к 1-му году.

Врачи советуют вводить прикорм не раньше 5 месяцев жизни малышам, находящимся на грудном вскармливании, и 6 месяцев - на грудном. Количество зубов на это влиять не должно: у многих детей они начинают появляться ближе к 9-11 месяцам.

Отдельное место для приёма пищи

Приобретите стульчик для кормления, красивый "слюнявчик" и набор посуды. Желательно, чтобы процесс кормления малыша совпадал с приёмом пищи взрослых, это будет ассоциироваться у ребёнка с приятными эмоциями, и даже такой кроха сможет почувствовать себя частью семьи.

Отслеживайте реакцию на прикорм

Главным правилом введения прикорма является поэтапное введение продуктов и отслеживание реакции на них. Начинать нужно с 1 чайной ложки новой пищи, которую лучше давать в обеденное время. После этого понаблюдайте за малышом, если у него нет аллергической реакции (высыпаний на коже), запора, диареи, колик, можно постепенно увеличивать порции. Также важно ориентироваться не на общепринятые размеры порций, а на потребности ребёнка: кому-то и 100 грамм будет достаточно, а кто-то не наестся и 200.

Без насилия

Не заставляйте есть ребёнка продукт, который он не хочет, можно просто отложить его введение на потом, заменив другим. Также не кормите ребёнка во время просмотра мультиков или другой развлекательной программы, ребёнок должен есть только тогда, когда он голоден. Примерно после первого года жизни рацион ребёнка всё больше приближается ко взрослому, и это очень упрощает жизнь маме и папе.

Фото: dodot.es

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