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Автор Рина Миро

Как правильно выбрать спортивную секцию для ребенка

Здоровье print

Родители, мечтающие о том, чтобы их ребенок рос крепким и здоровым, сталкиваются с дилеммой: как определиться с выбором секции для ребенка. С какого возраста и куда нужно отдавать свое чадо, как максимально учесть индивидуальные особенности развития?

В первую очередь при выборе спортивной секции необходимо подумать о самом ребенке, а не идти на поводу у собственных амбиций и вкусовых предпочтений. Понаблюдайте за тем, что нравится ребенку, посоветуйтесь с педиатром, неврологом. Пройдите необходимые обследования, которые помогут реально оценить уровень физического развития и возможностей ребенка, своевременно выявить возможные противопоказания. Достаточно сделать электрокардиограмму, обследовать слух и зрение, органы дыхания, оценить состояние позвоночника.

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Для любого ребенка, даже со слабым здоровьем, можно подобрать адекватные физические нагрузки, которые, несомненно, пойдут на пользу.

Чтобы не ошибиться в выборе секции, необходимо учитывать возраст ребенка, особенности психического и физического развития, темперамент и предпочтения.

Подобрать секцию возможно для ребенка любого возраста. Даже для годовалого малыша вполне возможно найти отличный детский фитнесс со специальной программой. В два года можно попробовать силы в занятиях футболом. В три-четыре уже смело записывайтесь на художественную или спортивную гимнастику, плавание, фигурное катание, отдельные виды единоборств, конный спорт, всевозможные танцевальные направления, велоспорт. С пяти лет детям становятся доступны большой теннис и легкая атлетика. С силовыми видами спорта придется повременить: подходящий возраст для начала занятий 15-16 лет.

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При выборе занятий обязательно нужно учитывать темперамент ребенка. Для выраженных холериков, активных и эмоциональных детей подойдут восточные единоборства. Для меланхоликов и флегматиков лучше выбирать одиночные виды спорта: плавание, художественная гимнастика, конный спорт, большой теннис. Для занятий фигурным катанием, спортивной гимнастикой нужны смелость и решительность, целеустремленность и ориентированность на результат. Командные игры - футбол, хоккей, волейбол - требуют физической выносливости и повышенного внимания. Если в приоритете гармоничное развитие ребенка, подойдут танцы и акробатика, для интеллектуального развития, безусловно, шахматы и робототехника.

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Особое внимание стоит уделить физическому развитию и комплекции ребенка. Не лучшая идея отдать полненького ребенка в футбольную секцию, поскольку там будут требовать быстрых активных действий и подвижности, на которую он может оказаться не способен. Неудачи в спорте могут стать причиной закомплексованности. Для такого ребенка хорошим вариантом станет плавание, легкая атлетика или дзюдо.

Малышей лучше развивать всесторонне, чтобы со временем определиться с предпочтениями. Не стоит задаваться целью вырастить профессионального спортсмена, гораздо правильнее думать о здоровье и душевном равновесии ребенка и максимально использовать его природные данные.

Фото: sport-in.ru

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