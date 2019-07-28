Новый антибиотик нашли "под ногами"

Новый препарат для лечения опасных бактерий может быть прямо под ногами.

Исследователи обнаружили в почве соединение, которое действует как антибиотик. Это соединение называется "Тейксобактин". В лаборатории оно уничтожило бактерии, которые вызывают опасные инфекции у людей. К ним относятся сибирская язва, туберкулез и стрептококк.

Также важно, что потенциальное лекарственное средство кажется безопасным для использования у животных. У мышей, зараженных бактериями, вызывающими острый фарингит, химическое вещество убивает микробы, не причиняя вреда грызунам. Это соединение даже убивало бактерии, которые стали устойчивыми к другим антибиотикам.

Устойчивость, или резистентность, делает многие антибиотики бесполезными. Это особенно актуально для лекарств, которые использовались на протяжении десятилетий. Действительно, все больше и больше бактерий в мире становятся устойчивыми к антибиотикам. И когда люди заражаются этими микробами, они могут очень сильно пострадать. Много людей сейчас умирает от болезней, которые когда-то лечили антибиотиками. Например, от туберкулеза. В ответ фармацевтические компании ищут новые методы лечения.

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Тейксобактин действует, препятствуя способности микробов строить клеточную стенку, отмечает Ким Льюис, биохимик в Северо-восточном университете в Бостоне, штат Массачусетс. Команда исследователей показала, что с ослабленной клеточной стенкой микроб теряет свою защиту и умирает.

Чтобы остаться в живых, многие бактерии в почве естественным образом образуют антибиотики - соединения, которые убивают другие бактерии. Вот почему ученые раньше искали антибиотики в почве. Но эти исследователи так и не смогли создать соединения, борющиеся с микробами, используя традиционные лабораторные методы.

Льюис и его команда попробовали нечто другое. Они работали с бактериями, называемыми Eleftheria terrae. Эти микробы естественным образом живут в почве. Поэтому команда Льюиса решила вырастить их в грязи. И когда они это сделали, эти бактерии создали свое химическое оружие: тейксобактин. Когда большая колония микробов произвела много химического вещества, группа Льюиса отделила его от почвы.

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Тейксобактин выглядит как новый препарат для борьбы с микробами. Льюис сообщил, что требуется дополнительная работа, прежде чем лекарство будет готово для использования врачами. Если все пойдет хорошо, тогда могут начаться испытания на людях. По словам Льюиса, пройдет не менее пяти или шести лет, прежде чем лекарство из этого химического вещества станет доступным.

Но ученый полагает, что тяжелая работа его команды окупится. «Тейксобактин будет представлять новый класс антибиотиков», - говорит он. И поскольку это соединение так сильно отличается от других антибиотиков, бактерии не смогут быстро стать устойчивыми к нему.

Фото: www.vladtime.ru

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