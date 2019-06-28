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Автор Редакция health.pravda.ru

Вакцинация в течение всей жизни - новый полезный тренд

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О положении дел в медицине и необходимости вакцинации "Правде.Ру" на полях прошедшего Петербургского международного экономического форума рассказала академик Российской Академии наук, доктор медицинских наук, профессор Лейла Намазова-Баранова.


Академик РАН: противников вакцинации надо лишать лицензий

Читайте начало интервью:

Академик РАН: противников вакцинации необходимо жестко наказывать

— Лейла Сеймуровна, какова цель кампаний против прививок? Почему даже некоторые медики выступают против? Это кому-то выгодно?

— Это сложный вопрос, который часто задают. Очевидно, чем больше болеют, тем больше люди будут вынуждены покупать лекарства для лечения. Поэтому обвинять тех врачей, которые продвигают прививки, в том, что их заинтересовали фармфирмы, чрезвычайно нелогично. Ведь люди тогда чаще заболевают и серьезнее болеют, занимаются лечением, а это в тысячи раз дороже, чем сделать прививку.

А вот те медики, которые выступают против вакцинации, вызывают серьезные сомнения. В таких разговорах очень много, как минимум, непрофессионального. Медицинские работники, которые распространяют эти ложные сведения, подчас даже не знакомы с последними достижениями науки, их уверенность подчас зиждется на том, что они прочитали в интернете.

А это просто какие-то фальшивые новости или сплетни, которые очень далеки от действительности. Это особенно печально, потому что все-таки мы, врачи, должны жить в век доказательной медицины и использовать только те данные, которые действительно доказаны какими-то серьезными исследованиями.

— Вакцинация важна не только для детей и подростков, но и для взрослых?

— Во-первых, сегодня вакцинация не считается технологией для детей. Так называемая Life-Course Immunization, или вакцинация в течение всей жизни, — это тот подход, который сегодня должен исповедоваться всеми членами общества, потому что это позволяет защитить себя, своих близких от того, от чего можно быть защищенным.

Ведь любая болезнь, как бы легко она ни протекала (порой только кажется, что легко), на самом деле оставляет последствия. Скажем, перенесенный грипп и тут же присоединившаяся тяжелая пневмония, после чего развиваются инфаркты и инсульты. Ветрянка, вызывающая энцефалит и соответствующую инвалидизацию. Многие инфекционные болезни отнюдь не так легки, как кажется населению.

Второе, нет никакого основания заставлять детей болеть, например, ветрянкой. Есть такой подход — "пусть переболеют в детстве легко", а потом не будут взрослыми болеть. К сожалению, переболевшие ветрянкой в детстве дети во второй половине жизни начинают страдать от опоясывающего лишая, потому что это тот же самый вирус, который клинически проявляется по-другому.

И для профилактики, например, герпеса взрослого, достаточно, прививать детей от ветрянки. То есть те, кто сегодня выступает против вакцинации, — скорее всего, очень плохо образованные люди.

Второй аспект, который все-таки иногда заставляет людей эти разговоры поддерживать, заключается в том, что параллельно с проведением вакцинации могут случаться и какие-то клинические ситуации.

Но одновременно или после не значит вследствие. Скажем, если человек пришел на прививку в продроме какой-то респираторной инфекции, а после прививки у него поднялась температура и заболело горло. Это случилось в результате инфекции или в результате прививки? Конечно, в результате инфекции. Но ведь многие будут говорить, что у меня после прививки заболело горло и поднялась температура.

— Мамочки как раз говорят, когда маленьким деткам делают БЦЖ, первую прививку, что они как-то тяжело переносят, поднимается температура, и поэтому многим деткам даже откладывают эту прививку на длительный срок...

— Это уже о другом. Разные вакцины имеют, естественно, разные поствакцинальные периоды. То есть некоторые вакцины, когда мы их вводим, например, против гепатита В, оставляют только точечку в месте укола. Они совсем не реактогенные. Другие, например, АКДС, наша отечественная вакцина с цельноклеточным коклюшным компонентом, всегда вызывают повышение температуры и припухлость в месте укола.

Эта прививка реактогенная, вызывает хороший иммунитет, после нее — защита от коклюша, дифтерии и столбняка очень высокая. Но поствакцинальный период протекает действительно не гладко — с повышением температуры и припухлостью в месте укола, которые проходят в течение двух-трех дней. Это нормальное течение поствакцинального периода.

Но детям, которые склонны, например, к болезням нервной системы, судорогам и т. д., конечно, лучше вводить не цельноклеточную, а ацеллюлярную многокомпонентную вакцину, которая не дает такого повышения температуры. И тогда эти дети тоже будут переносить все это легко и просто.

То есть мы здесь опять с вами упираемся в уровень знаний медицинских работников. Те, кто знает, могут разъяснить родителям, дать им возможность выбрать, какую стратегию вакцинации своих детей они предпочитают. Естественно, при грамотном подходе таких вопросов будет меньше и все протечет более благополучно.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Интервью было проведено на полях ПМЭФ-2019

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Темы медицина здоровье прививки вакцинация экспертное мнение лейла намазова-баранова
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