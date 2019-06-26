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Автор Редакция health.pravda.ru

Академик РАН: противников вакцинации необходимо жестко наказывать

Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика print

О важности прививок для здоровья людей "Правде.Ру" рассказала академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, специалист в области детской клинической аллергологии Лейла Намазова-Баранова.


Президент РАП о вакцинации и риске бесплодия

— Лейла Сеймуровна, на полях Петербургского международного экономического форума вы говорили о необходимости вакцинации детей и о том, что те педиатры, которые выступают против вакцинации, должны быть наказаны вплоть до лишения лицензий. Чем обусловлено ваше предложение о таких жестких мерах в отношении коллег?

— Такие медицинские работники распространяют ложную информацию. Позиция, которую я высказываю, — это позиция всего мирового медицинского сообщества. В настоящее время в большинстве развитых стран мира идут именно по пути ужесточения мер по отношению к тем лицам, которые обладают медицинским образованием, но при этом почему-то распространяют ложные сведения о вакцинации.

Ежемесячно в новостях из Израиля, из Италии, из других развитых стран мира вы можете прочитать о том, что такого-то медработника из такой-то провинции лишили диплома именно в связи с дачей необоснованных отводов от прививок либо с распространением сведений, порочащих вакцинацию, которые не соответствуют действительности.

В общем-то, это понятный подход. Предположим, есть эффективный препарат для лечения какой-то, допустим, онкологической болезни, но врач почему-то не назначает этот препарат, а рекомендует, условно, лечиться травами. Он, безусловно, должен быть наказан, потому что он скрывает от пациента соответствующую информацию и распространяет ложные сведения.

Так же и с прививками. Если есть возможность защититься от потенциально опасной для жизни и здоровья человека инфекции, в том числе того же онкологического заболевания, вызванного инфекцией, почему медицинский работник, который распространяет ложную информацию, не должен за это отвечать?

Мы все прекрасно знаем историю доктора Уэйкфилда, который в свое время опубликовал в The Lancet абсолютно фальшивую статью с фальшивыми, сфабрикованными результатами. Он был за это в последующем лишен диплома и возможности работать в медицинской отрасли в Великобритании. Точно такая же судьба ждет и других, кто фабрикует ложные сведения о вакцинации.

— Вы говорите о ложных сведениях, но тем не менее сейчас много и уважаемых врачей, имеющих научные звания, выступают против вакцинации. В частности, очень много споров вызывает вакцинация против папилломавируса. Есть опасения, что она ведет к бесплодию. Эта дискуссия перешла в общество, в социальных сетях очень активно обсуждают эту тему, причем уже на достаточно профессиональном уровне.

— Это особенно печально. Если мои коллеги, обладающие медицинским образованием и даже какими-то научными степенями, не знакомы с данными современной науки, опровергающими все эти сплетни и слухи, то это особенно печально для меня лично. На сегодняшний день имеется огромное количество высокого уровня научных исследований, доказывающих эффективность и безопасность этой вакцинации.

Достаточно сказать, что те страны, которые ввели вакцинацию против папилломавирусной инфекции, не то, что не имеют снижения, а даже фиксируют некоторый рост рождаемости. Значит, уже, как минимум, этот тезис о бесплодности легко опровергнуть. Тем более, что ни один иммунолог не сможет объяснить, что он имеет в виду, когда  говорит о том, что эта вакцина может вызывать бесплодие.

К сожалению, это самый воспринимаемый населением тезис, который очень легко использовать для того, чтобы опорочить эти вакцинации. Именно под лозунгом "наших детей стерилизуют" убивают медицинских работников, которые приходят в Афганистане или Пакистане вакцинировать детей от полиомиелита.

Именно с такими криками убивают тех, кто приходит вакцинировать и от кори. То есть это даже не зависит от того, от чего пытаются защитить ребенка. Просто это такой легко используемый эмоциональный повод, чтобы заставить родителей испугаться какого-то негативного воздействия.

Самым большим опытом по применению вакцины против папилломавирусной инфекции обладает Австралия. И неслучайно осенью прошлого года министр здравоохранения и, кстати, здорового старения (так у них называется министерство Австралии) объявил о том, что их страна становится первым в мире государством, свободным от рака шейки матки.

Рак шейки матки — это болезнь, которая вызывается как раз папилломавирусной инфекцией. Они искоренили эту болезнь, потому что раньше других (хотя в не таком уж далеком 2007 году) они начали вакцинировать девочек-подростков до начала взрослой жизни. Потом они лечили по этой программе мальчиков, увеличивая возраст тех, кто подлежит вакцинации, с подросткового до молодого.

И на сегодняшний день у них среди привитых совершенно нет аногенитальных кондилом — этих половых бородавок. У них на треть снизилась заболеваемость предраковыми болезнями и на треть снизилась частота раков, хотя никто не ожидал, что на таком коротком горизонте (всего в десять лет) можно достичь таких потрясающих эффектов.

Поэтому я рекомендую всем своим пациентам (и девочкам, и мальчикам) прививку. Слава Богу, в Москве сегодня региональный календарь ее включает. Пока, к сожалению, только для девочек. Но я надеюсь, что это будет расширено на гендерно нейтральный так называемый подход. Безусловно, я привила своих детей. И внучка моя, которой исполнилось десять лет, тоже получила эту прививку.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Интервью было проведено на полях ПМЭФ-2019

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