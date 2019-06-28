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Автор Александра Балан-Сенчук

Гемофилия. Симптомы, диагностика, лечение

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Гемофилия — это состояние, которое влияет на способность крови образовывать сгустки в ответ на травму. У здорового человека небольшой порез или повреждение кровеносного сосуда приводит к выбросу в кровь веществ, известных как факторы свертывания крови. Эти факторы работают вместе с клетками крови и тромбоцитами, делая кровь липкой, что в конечном итоге предотвращает кровотечение. Однако в случае гемофилии существует дефицит этих факторов свертывания в крови, что означает, что кровотечение продолжается дольше, чем следовало бы. Гемофилия является наследственным заболеванием, которое может передаваться ребенку, если один или оба его родителя больны.


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Типы гемофилии

Два наиболее распространенных типа гемофилии — это гемофилия А и гемофилия В, хотя в большинстве случаев это гемофилия А. Гемофилия А вызвана дефицитом фактора VIII.

Этот белок свертывания вырабатывается печенью и циркулирует в крови, связанной с фактором Виллебранда. Фактор VIII действует в сочетании с активным фактором IX, чтобы активировать фактор X, который затем работает со своим кофактором (фактором Va), чтобы активировать тромбин.

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Симптомы

Симптомы гемофилии варьируются в зависимости от факторов свертывания и могут быть легкими и тяжелыми. В большинстве случаев у больных наблюдается внутреннее кровотечение. Кровотечение может возникнуть вокруг суставов и мышц, что приводит к боли, скованности и, в конечном итоге, к повреждению суставов. Женщины с гемофилией А могут испытывать сильное кровотечение во время менструации в качестве симптома заболевания.

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Диагностика и лечение

Диагноз обычно подозревается на основании анализов крови, которые указывают на плохую коагуляцию. Она определяется увеличением частичного времени тромбопластина в контексте здорового времени протромбина и времени кровотечения. Диагноз подтверждается, если дальнейшее исследование крови показывает очень низкий уровень фактора VIII. Генетическое тестирование также теперь доступно, чтобы помочь определить, есть ли у человека риск развития гемофилии или передачи заболевания потомству.

Гемофилию невозможно вылечить, но состояние можно облегчить и помочь пациенту поддерживать нормальное качество жизни. За последние десятилетия были разработаны генно-инженерные препараты фактора свертывания крови, чтобы помочь в лечении продолжающегося кровотечения. Это лекарство вводится в виде инъекции, которую можно вводить только в ответ на кровотечение в случае легкой гемофилии или на регулярной основе в случае тяжелой гемофилии.

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Фото превью: Բուժ ինֆո

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Темы гемофилия болезнь крови
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