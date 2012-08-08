Треть зарплаты врачей - из кармана пациентов

Оборот теневого рынка медицинских услуг в России в прошлом году составил 182 миллиарда рублей. Это составило почти 12 процентов от совокупных расходов государства на здравоохранение. Неофициально поддерживать отечественное здравоохранение граждан заставляют медики, которые привыкли отделываться сакраментальным: "Не мы такие — жизнь такая".

Сфера медицины и врачи наиболее поражены коррупцией?

Хочешь быть здоров — плати!

За изучение этого скрытого канала софинансирования отечественной медицины взялись специалисты: фонда:

фонда "Новая Евразия"

Агентства "С-медиа"

Они опросили 1,5 тысячи пациентов и 347 врачей в трех городах:

Москве

Твери

Новосибирске

Подарки и оплата из рук в руки позволяют врачам обеспечивать добавку более чем в треть официальной зарплаты (37 процентов), сообщают исследователи.

На основании средней зарплаты по отрасли в 18,5 тысяч рублей и числа сотрудников (2,268 миллионов человек), авторы исследования прикинули и приблизительный объем вращающихся на теневом рынке средств — 182,7 миллиарда рублей.

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Опрошенные говорят о том, что "неформальные платежи — это выживание", так как "платят для того, чтобы врач мог нормально жить, а пациент был здоров". С обычной экономической логикой это не очень стыкуется, так как чтобы постоянно "нормально жить", здоровые пациенты медикам не нужны. Но это частности…

Согласно опросу медиков, оплачивалось за счет страховых программ (ОМС либо ДМС) 59 процентов от всего полученного респондентами в прошлом году объема медицинской помощи. За все остальное им пришлось платить из собственного кармана:

15% отдавалось "в конверте"

26 % проходило через кассу.

По данным исследования, только 50 процентов опрошенных пациентов получали медицинские услуги в рамках страховых программ (ОМС или ДМС) и не доплачивали в официальную кассу или напрямую персоналу.

Еще:

41 процент пациентов хотя бы раз оплачивал оказываемые услуги в кассу

неформально платили врачам 22 процента опрошенных. Из них 14 процентов, как минимум, один раз расплачивались деньгами, а восемь процентов вручали подарки.

Причем грань между благодарностью и фактическим вымогательством со стороны врачей весьма зыбка.

Одно дело, когда врач принимает подарок или конверт после успешно проведенного лечения, а даритель благодарит лекаря не по тарифу, а исходя из собственных финансовых возможностей. Если же оплата происходит во время лечения, а тем более, когда выставляются вполне определенные условия для его начала или продолжения, то можно однозначно говорить о теневом рынке оплаты медуслуг.

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Санитарки тоже берут взятки

Кстати, последняя форма получила массовое распространение среди:

обслуживающего персонала

административного аппарата лечебных заведений

Вот тут уж точно, не заплатишь — не обслужат:

санитарки

медсестры

главврачи

— основные взяткополучатели медицинской сферы, хотя средние платежи в низшем звене, конечно, несопоставимы с объемами, которые заносят главврачу. Но он один, а "сестричек" много. Впрочем, случаи совершенно дикого прагматизма линейных врачей также на виду и на слуху…

Как отмечают 37 процентов опрошенных пациентов, они сталкивались с негативным отношением со стороны медучреждений, которые создавали искусственный дефицит медицинских услуг, прямо отказывали в бесплатном лечении и требовали оплатить услуги, за которые, по мнению пациентов, они не должны были платить.

Чаще всего берут за лечение:

онкологических заболеваний

сердечно-сосудистых заболеваний

стоматологических проблем

гинекологических заболеваний

Медицинская сфера продолжает активно коммерциализироваться

"Самая распространенная позиция по отношению к таким платежам — "сознательное" невмешательство. Борьба с этим явлением носит формально-демонстративный характер, поскольку неформальный платеж воспринимается руководством как возможность обеспечить медикам достойный заработок", — констатируют авторы исследования.

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В целом выводы аналитиков неутешительны.

Медицинская сфера продолжает активно коммерциализироваться по причине слабости страховой медицины и низкого уровня финансирования и управления, отмечают эксперты. Врачи, например, утверждают, что средства по страховым программам ОМС часто уходят в карман руководства ЛПУ, а не медиков.

Что же касается оплаты в кассу, то здесь широкие возможности для манипуляций создает неопределенность в отношении платных и бесплатных услуг.

Также в России не борются с системами бонусов, которые выплачиваются врачам со стороны фармацевтов за выписку рецептов на определенные препараты.

Доходы от продажи таких лекарств в виде комиссии выписавшему их врачу также составляют значительную часть теневых доходов эскулапов.