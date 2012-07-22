Печальная судьба "Ковбоя Мальборо"

22 июля 1992 года скончался Уэйн Макларен, ковбой, снимавшийся в рекламе "Мальборо". Причина смерти — рак легких. В свое время он был самым известным курильщиком планеты.

Уэйн Макларен — лицо рекламной кампании сигарет "Мальборо", лихой ковбой на коне с сигареткой, представлял образ хозяина жизни, которому все по плечу и нет проблем. Однако проблемы были.

Он курил по две-три пачки в день

Его называли "ковбоем Мальборо", но подняв продажи сигарет этой марки до невиданных высот, он весь остаток жизни потратил на борьбу с табачными компаниями… Перед своим появлением в рекламе сигарет Макларен работал актером, моделью, каскадером и всадником родео. Волею случая он попал в знаменитую рекламную кампанию сигарет "Мальборо" — и стал богат и знаменит.

Он курил по две-три пачки в день, но после того, как в 1990 году у него обнаруживают рак легких, Макларен стал активнейшим участником общественного движения по борьбе с курением. Химиотерапия и удаление одного легкого не помогли остановить рак: болезнь распространилась по телу, и метастазы нанесли ущерб головному мозгу. Через два года после установления диагноза, незадолго до своего 52-летия, он скончался.

Нужно брендовое лицо!

Давайте вспомним, как это было. В 1953 году ученые в США официально объявили: курение вызывает рак легких. Это повергло курильщиков в шок (еще бы!), и табачным компаниям пришлось срочно исправлять ситуацию. В том же 1953 году потребление табака в США снизилось — впервые за все время существования страны. Владелец марки "Мальборо" и всей компании, носящей его имя, бизнесмен Филипп Моррис начинает спешно соображать, как отбить у людей страх перед курением. Нужно брендовое лицо!

Один из рекламных плакатов того времени изображал ребенка и слоган:

"Папа, тебе всегда достается самое лучшее, даже Мальборо!".

Во как! Было и еще одно радикальное новшество: сигареты марки "Мальборо" впервые в мире стали продаваться с фильтром.

Реклама сообщала: фильтр поможет избежать рака легких и других неприятных недугов. Рекламщики эксплуатировали сразу несколько образов: от морского волка и строителя-высотника до военного корреспондента. Все они, естественно, выглядели мужественно и курили "Мальборо". Но больше всего прижился именно образ ковбоя, который рекламщики и стали успешно использовать. Америке напомнили: ее построили эти самые брутальные парни. Так чего бояться?

Продажи сигарет резко подскочили

После первой же рекламной кампании с "ковбоем" бренд занял четвертое место на рынке. Филипп Моррис придумал и еще одну инновацию: упаковку из твердого картона с откидной крышкой. Доставать сигареты стало удобнее, чем из мягкой пачки без крышки, и на этом была построена еще и кампания "легкости и практичности". Придумали и "мужской логотип": полоса белого цвета буквально "вгоняется" в красный. Одним словом, сигареты стали символом мужественности и сексуальности.

Тогда на сцене и появляется Уэйн Макларен. Случилось это в 1964 году. С

экранов телевизоров он вещает: фильтр защитит вас от всех возможных болезней, но при этом он нисколько не меняет вкус самих сигарет. Макларен обращался к телезрителям с самодовольной ухмылкой:

"Добро пожаловать в страну Мальборо!".

Похоже, он и сам верил в то, что рассказывал по телевизору: сигареты с фильтром безвредны. Две-три пачки в день для Макларена было нормой… О том, что здоровью пришел конец, он узнал за несколько лет до смерти. Никотиновый рак легких! Перед тем как отойти в мир иной, он пережил химеотерапию, лучевую терапию. Ему ампутировали одно легкое. Но ничего не помогло.

За два года до смерти Уэйн Макларен стал активным участником кампании против никотина

В последние годы жизни он стал ярким примером того, к чему приводит курение. За два года до смерти Уэйн Макларен стал активным участником кампании против никотина. Перед смертью он успел сняться в ставшем суперпопулярным видеоролике, в котором заявил о том, что сожалеет о своей пагубной привычке…

Считается, что именно Уэйн Макларен положил начало масштабной борьбе с табакозависимостью во всем мире. Так великий пропагандист курения стал великим пропагандистом здорового образа жизни. Эта борьба ведется и сейчас, правда, с переменным успехом…

Статистика по курению в мире и России

Ну и в заключение напомним несколько цифр, связанных с курением. В мире 90 процентов смертей от рака легких, 75 — от хронического бронхита и 25 — от ишемической болезни сердца обусловлены курением. Каждые десять секунд на планете умирает один заядлый курильщик (к 2020 году этот уровень повысился до одного человека каждые три секунды).

В России курят 24,2% жителей старше 15 лет, это 29,3 млн человек. Согласно данным Росстата, среди мужчин курильщиков примерно в четыре раза больше, чем среди женщин: 40 против 11%. ВОЗ говорит о 40,9 против 15,7%.

Что касается регионов России, то больше всего курящих на Чукотке: 39% взрослого населения. На втором месте — Еврейская автономная область: 37,3%. На третьем — Забайкальский край: 36,3%.

По мнению 12 процентов опрошенных социологами респондентов считают, что бросить курить легко, 56 думают, что это трудно, четыре полагают, что это вообще невозможно, 28 процентов не задумывались об этом. При этом 21 процент из числа опрошенных горожан бросали курить, но в основном безуспешно. Курение считают вредной привычкой 47 процентов опрошенных горожан, зависимостью — 38, неизлечимой болезнью — девять процентов, не смогли определить своего отношения к курению шесть процентов респондентов…

Кстати, не только болезни несет зажженная сигарета. По статистике, непотушенное курево — одна из самых частых причин бытовых, да и промышленных пожаров. Не случайно ушлые иностранцы даже меру такую "противопожарную" предусмотрели: не так давно в странах Евросоюза введен категорический запрет на "долгоиграющие" сигареты. То есть все поступающие в магазины сигареты должны быть самогаснущими! Данная мера призвана снизить количество пожаров, возникающих из-за непотушенных сигарет.

Производителям в обязательном порядке предписано использовать при изготовлении сигарет тяжело возгорающуюся папиросную бумагу. Что даст такая мера, пока неясно, но цель, согласитесь, благая.

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