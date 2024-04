Ландшафтный дизайнер Пятакова: как правильно посадить саженец дерева

Весной истосковавшиеся по работе с землёй дачники активно покупают саженцы. Как правильно посадить деревце и на что обратить внимание, какие действия могут погубить растение, что нужно помнить при выкапывании ямы и внесении подкормки, Pravda.Ru рассказала ландшафтный дизайнер, руководитель ландшафтного бюро "Времена года" Ольга Пятакова.

Фото: Own work by Korona b is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic