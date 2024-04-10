Ландшафтный дизайнер Пятакова: как правильно посадить саженец дерева

Ландшафтный дизайнер Пятакова дала советы, как сажать деревья

4:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Весной истосковавшиеся по работе с землёй дачники активно покупают саженцы. Как правильно посадить деревце и на что обратить внимание, какие действия могут погубить растение, что нужно помнить при выкапывании ямы и внесении подкормки, Pravda.Ru рассказала ландшафтный дизайнер, руководитель ландшафтного бюро "Времена года" Ольга Пятакова.

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— Очевидно, что прежде чем посадить растение, нужно выкопать яму. Как правильно это сделать?

— Садоводу лучше всего ориентироваться не на интернет-блогеров, а на старые учебники. В них пишут, что нужно сначала понять, для чего мы копаем яму, то есть что мы сажаем:

плодовое растение (дерево),

хвойное растение,

кустарники.

Сажаем ли мы деревья рядом друг с другом — групповая посадка. Или единоличная — одно отдельно стоящее растение.

Мы копаем небольшую и неглубокую яму. Основной грунт вашего участка надо перемешать с песком, перегноем, компостом, торфом — это в зависимости от того, какой у вас грунт. Добавлять удобрения не надо, тем более в большом количестве. Дайте деревцу вырасти.

Что делают удобрения? Начинается наращивание верхней части. Это очень плохо, потому что корневая система не успевает сформироваться. Начинается рост зелёной массы, а низ не успевает работать в таком темпе. У дерева возникает дисбаланс.

— Компост где мы возьмем?

— Возьмём свой компост — растительные остатки, пищевые остатки, земля. Вот это всё перепревшее — это самое вкусное и самое правильное.

— Многие спрашивают, как сажать: по корневую шейку или ниже?

— Корневая шейка должна быть на границе грунта. Когда вы покупаете деревце, посмотрите, на каком уровне земли была корневая шейка, вот на такой уровень и нужно сажать. Утрамбовав при этом землю, чтобы она не ухнула в яму при поливе. Обязательно нужно трамбовать, причём ногами, безжалостно. Если вы не утрамбовали, корневая шейка уйдёт вниз, и вы её радостно засыплете.

— Нужно ли заглублять прививку?

— Нет, конечно. Прививку нельзя заглублять, она должна быть видна. И когда у вас будут появляться дички, их вырезайте. А если вы её заглубите, вам придётся всё время её откапывать, искать. Кроме того, она может погибнуть при заглублении.

Опять же это может привести к переходу на родные корни. Но мы ценим подвой за то, что он зимостоек. А вот родные корни иногда могут не выжить зимой.

— К колышкам подвязываем саженец?

— Обязательно. Делаем растяжку из колышков, чтобы саженец не вывернуло из земли. Сильный ветер, влажная почва, корневая система ещё не успела схватиться. Главное — воткнуть колышек на некотором расстоянии от деревца, чтобы не повредить корни. Растяжка должна быть равномерной, не сильно затянутой, и обязательно ствол дерева нужно защитить от верёвки, чтобы верёвка не вросла в кору.

— Дальше остаётся только сформировать крону. Как это сделать?

— Если вы купили дерево в контейнере, оно, как правило, уже сформировано. Профессиональные питомники продают подготовленный материал, про острые развилки мы вообще не говорим — это слом дерева, верхушки. Если дерево не сформировано и верхушка представляет собой выросший хлыст, надо обязательно подстригать. Но тут надо смотреть, чтобы срез был аккуратный. Если верхушка при этом немного подсохшая, это говорит о том, что деревцу не очень хорошо, и, возможно, оно будет двувершинить. Это мы переходим на постепенно появляющуюся 30-градусную развилку. Значит, верхушку-конкурента обязательно убираем.

Как правило, делается треугольная форма, габитус. Важно учесть: ветви не должны затенять друг друга от солнца, они должны быть свободно обтекаемы кислородом.

Кроме того, когда мы выбираем место для дерева, надо сажать его подальше от дороги. Иначе будет неудобно ходить под ним. А когда вы будете чистить снег с дороги, вы будете забрасывать его на ствол и ствол будет страдать.

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