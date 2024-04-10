Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Туманов
Ландшафтный дизайнер Пятакова: как правильно посадить саженец дерева

Ландшафтный дизайнер Пятакова дала советы, как сажать деревья

4:14
Садоводство » Деревья и кустарники

Весной истосковавшиеся по работе с землёй дачники активно покупают саженцы. Как правильно посадить деревце и на что обратить внимание, какие действия могут погубить растение, что нужно помнить при выкапывании ямы и внесении подкормки, Pravda.Ru рассказала ландшафтный дизайнер, руководитель ландшафтного бюро "Времена года" Ольга Пятакова.

Ландшафтный дизайнер Пятакова дала советы, как сажать деревья
Фото: Own work by Korona b is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

— Очевидно, что прежде чем посадить растение, нужно выкопать яму. Как правильно это сделать?

— Садоводу лучше всего ориентироваться не на интернет-блогеров, а на старые учебники. В них пишут, что нужно сначала понять, для чего мы копаем яму, то есть что мы сажаем:

  • плодовое растение (дерево),
  • хвойное растение,
  • кустарники.

Сажаем ли мы деревья рядом друг с другом — групповая посадка. Или единоличная — одно отдельно стоящее растение.

Мы копаем небольшую и неглубокую яму. Основной грунт вашего участка надо перемешать с песком, перегноем, компостом, торфом — это в зависимости от того, какой у вас грунт. Добавлять удобрения не надо, тем более в большом количестве. Дайте деревцу вырасти.

Что делают удобрения? Начинается наращивание верхней части. Это очень плохо, потому что корневая система не успевает сформироваться. Начинается рост зелёной массы, а низ не успевает работать в таком темпе. У дерева возникает дисбаланс.

— Компост где мы возьмем?

— Возьмём свой компост — растительные остатки, пищевые остатки, земля. Вот это всё перепревшее — это самое вкусное и самое правильное.

— Многие спрашивают, как сажать: по корневую шейку или ниже?

— Корневая шейка должна быть на границе грунта. Когда вы покупаете деревце, посмотрите, на каком уровне земли была корневая шейка, вот на такой уровень и нужно сажать. Утрамбовав при этом землю, чтобы она не ухнула в яму при поливе. Обязательно нужно трамбовать, причём ногами, безжалостно. Если вы не утрамбовали, корневая шейка уйдёт вниз, и вы её радостно засыплете.

— Нужно ли заглублять прививку?

— Нет, конечно. Прививку нельзя заглублять, она должна быть видна. И когда у вас будут появляться дички, их вырезайте. А если вы её заглубите, вам придётся всё время её откапывать, искать. Кроме того, она может погибнуть при заглублении.

Опять же это может привести к переходу на родные корни. Но мы ценим подвой за то, что он зимостоек. А вот родные корни иногда могут не выжить зимой.

— К колышкам подвязываем саженец?

— Обязательно. Делаем растяжку из колышков, чтобы саженец не вывернуло из земли. Сильный ветер, влажная почва, корневая система ещё не успела схватиться. Главное — воткнуть колышек на некотором расстоянии от деревца, чтобы не повредить корни. Растяжка должна быть равномерной, не сильно затянутой, и обязательно ствол дерева нужно защитить от верёвки, чтобы верёвка не вросла в кору.

— Дальше остаётся только сформировать крону. Как это сделать?

— Если вы купили дерево в контейнере, оно, как правило, уже сформировано. Профессиональные питомники продают подготовленный материал, про острые развилки мы вообще не говорим — это слом дерева, верхушки. Если дерево не сформировано и верхушка представляет собой выросший хлыст, надо обязательно подстригать. Но тут надо смотреть, чтобы срез был аккуратный. Если верхушка при этом немного подсохшая, это говорит о том, что деревцу не очень хорошо, и, возможно, оно будет двувершинить. Это мы переходим на постепенно появляющуюся 30-градусную развилку. Значит, верхушку-конкурента обязательно убираем.

Как правило, делается треугольная форма, габитус. Важно учесть: ветви не должны затенять друг друга от солнца, они должны быть свободно обтекаемы кислородом.

Кроме того, когда мы выбираем место для дерева, надо сажать его подальше от дороги. Иначе будет неудобно ходить под ним. А когда вы будете чистить снег с дороги, вы будете забрасывать его на ствол и ствол будет страдать.

Смотрите видеоверсию интервью

Автор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Темы андрей туманов
Обсудить
Новости Все >
Самая дорогая недвижимость в Москве находиться на улице Усачева
PN: республиканцы-конгрессмены не поддерживают идею использования замороженных активов РФ
Невестка Валерии опровергла сообщения о разводе с мужем
На "Розе Хутор" обсудят развитие sleep-туризма и актуальные тренды борьбы со стрессом
Супруга Александра Петрова показала редкое совместное фото с актером
Прием, который мгновенно придаст взгляду соблазнительный акцент: улучшение формы ресниц
Экспертные рекомендации: на что обращать внимание при выборе автомобиля с механической коробкой передач
МЭР Крыма: санкции не мешают инвестициям в местный туризм
Дженифер Лопес появилась в пиджаке мужеподобного типа
Бахрейн вводит новый туристический налог с 1 мая
Популярное
Появилась новая информация о задержании Марии Шукшиной

Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.

Адвокат Вербицкая-Линник не в курсе о задержании Марии Шукшиной
Как использовать полынь в саду
Бабушка научила: втыкаю в ягодные кусты этот сорняк и не нарадуюсь эффекту — вот зачем это делаю
Назван лучший корм среди влажного и сухого: выбор очевиден абсолютно для каждого владельца
ГИБДД начнет массово штрафовать водителей за неправильные фары
"Терминаторы" и БМП-3 с боеприпасами с дистанционным подрывом будут намного мощнее Дмитрий Плотников Княгиня Шаховская предпочла светской жизни уход за бедными людьми Сергей Лебедев Победа антиукраинских сил в Словакии была неслучайной Любовь Степушова
Сбежавший в Америку Андрей Бурковский преподаст актерское мастерство в заброшенных офисах Нью-Йорка
Что стоит сажать рядом с зимним чесноком, чтобы он хорошо себя чувствовал
Открытая Финляндия: как иностранные туристы потратили €3,8 млрд за год путешествий
Открытая Финляндия: как иностранные туристы потратили €3,8 млрд за год путешествий
Последние материалы
PN: республиканцы-конгрессмены не поддерживают идею использования замороженных активов РФ
Невестка Валерии опровергла сообщения о разводе с мужем
На "Розе Хутор" обсудят развитие sleep-туризма и актуальные тренды борьбы со стрессом
Супруга Александра Петрова показала редкое совместное фото с актером
Прием, который мгновенно придаст взгляду соблазнительный акцент: улучшение формы ресниц
Экспертные рекомендации: на что обращать внимание при выборе автомобиля с механической коробкой передач
МЭР Крыма: санкции не мешают инвестициям в местный туризм
Ландшафтный дизайнер Пятакова дала советы, как сажать деревья
Дженифер Лопес появилась в пиджаке мужеподобного типа
Бахрейн вводит новый туристический налог с 1 мая
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников