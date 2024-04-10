Правила создания собственного сада

1:22 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Мы хотим поделиться с вами наболевшим вопросом: как создать свой собственный сад с нуля? Мы предлагаем несколько ключевых правил и экспертных советов, которые помогут вам преобразить кусочек земли в прекрасный оазис зелени и красок.

Первым шагом на пути к вашему саду является выбор подходящего места для посадки. Это важно учитывать, поскольку место определяет доступность солнечного света, степень защищенности от ветра и другие факторы, влияющие на рост и процветание растений. Наши эксперты поделятся с вами своими лучшими советами по выбору и подготовке места для будущего сада.

Кроме того, мы расскажем вам о важности правильной подготовки почвы. Плодородная почва — залог здоровья и роста ваших растений. Мы расскажем, как правильно подготовить почву к посадке и какие удобрения использовать для обеспечения оптимального питания растений.

Выбор растений — еще один важный аспект создания сада. Мы расскажем вам, какие растения лучше всего подойдут для вашего климата и условий роста, а также как правильно ухаживать за ними, чтобы они радовали вас своим красивым видом и обильным цветением.

Эксперт: Ольга Пятакова - ландшафтный дизайнер, руководитель ландшафтного бюро"Времена года".

Ведущий - Андрей Туманов - председатель общественной организации "Садоводы России".