Перенос зелени в новый дом: как безопасно переселить растения.

2:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Может быть, вы только что узнали, что вам придётся переехать, и ощущение грусти охватывает вас, когда вы смотрите на все ваши красивые цветы, кустарники и деревья в вашем саду. Вы помните, сколько времени и усилий вы вложили в свой сад, и задаетесь вопросом, можно ли перенести растения в новый дом. Часто бывает возможно пересадить некоторые из ваших самых дорогих растений в новый дом, если это делается в нужное время и с необходимой осторожностью. Конечно, вам нужно убедиться, что новый владелец вашего дома согласен, чтобы вы взяли с собой немного вашего сада.

Фото: www.thespruce. com/thmb/G3UlhSh5-IiMgnJZgldL-OU7mhk=/1500x0/filters:no_upscale():max_bytes(150000):strip_icc()/GettyImages-517638873-c7727833fd0f46c5a624a97c0e4e616e.jpg

Когда перемещать растения

Если возможно, лучше пересаживать многолетники в раннюю весну и осень, когда температура не является чрезмерно высокой. Жаркие летние месяцы, когда погода сухая, являются наихудшим временем для попыток пересадки. Растения быстро стрессуются, когда их удаляют из почвы в это время. Оптимально дождаться зимы, чтобы пересадить деревья и кустарники. Однако если сезон был особенно влажным, пересадка в конце весны или летом может быть возможной.

Как переместить растения

Обязательно достаньте максимально возможное количество корней при выкопке растений. Почва поможет защитить растения во время переезда. Размещайте растения в горшках с достаточным пространством и убедитесь, что почва достаточно увлажнена. Оберните корни больших растений, кустарников и деревьев в мешковину.

Перевозка растений в новое место

Если вы должны перевозить растения летом, держите их подальше от солнца и ветра. Корневые комья должны быть увлажнены, рекомендуется пересаживать их как можно скорее. Также рекомендуется заранее подготовить место для посадки, чтобы ваши растения могли быть посажены как можно скорее. Если вы перевозите растения осенью или зимой, не так важно спешить, однако чем быстрее, тем лучше.

Уход за пересаженными растениями

По прибытии на новое место проверьте все растения на повреждения. Удалите сломанные листья или ветви с помощью чистых секаторов для сада. Пересаживайте растения как можно быстрее. Лучше всего пересаживать рано утром в пасмурный день, особенно в летние месяцы. Новые пересадки требуют бережного ухода. Обязательно обеспечьте достаточное количество воды. Если вы пересаживаете в жаркий период, растения, скорее всего, испытают некоторый стресс и могут поникнуть. Если возможно, защитите пересаженные растения от палящего солнца во время укоренения. Слой мульчи толщиной 10 см поможет сохранить влагу.