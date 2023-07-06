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Петр Дерябин

Три очень нужных каждому садоводу техники компостирования

3:08
Садоводство

Компостирование — это процесс превращения органических материалов в плодородный компост, который может быть использован для улучшения почвы. Это эффективный способ утилизации отходов и создания экологически чистого удобрения. 

Три очень нужных каждому садоводу техники компостирования
Фото: pixabay .com

Основы компостирования

Перед тем как начать, давайте рассмотрим основы компостирования. Компост требует трех основных компонентов: органических отходов, влаги и воздуха. Органические отходы могут включать остатки пищи, листья, садовые отходы и траву. Влага необходима для поддержания процесса разложения, а воздух помогает предотвратить неприятные запахи и образование гнили.

Техника 1. Компостная куча. Самая простая и распространенная техника компостирования — это создание компостной кучи. Для этого вам понадобится выбрать участок в саду или на заднем дворе, где вы сможете создать кучу из органических отходов. Важно помнить, что компостная куча должна быть достаточно большой, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха.

Чтобы создать компостную кучу, выложите первый слой органических отходов, затем добавьте слой земли или садовой земли. Повторяйте этот процесс, создавая слои из органических отходов и земли. Регулярно поливайте кучу, чтобы поддерживать оптимальную влажность. Периодически переворачивайте компостную кучу, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха и ускорить процесс разложения.

Техника 2. Компостный бак. Если у вас ограниченное пространство или вы хотите сохранить эстетику вашего сада или заднего двора, то компостный бак может быть идеальным выбором для вас. Компостные баки представляют собой закрытые контейнеры, которые помогают удерживать органические отходы на одном месте и защищают их от животных и нежелательных запахов.

Чтобы использовать компостный бак, просто добавьте органические отходы внутрь и время от времени перемешивайте содержимое. Компостный бак обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха и влагу, необходимую для разложения материала. В течение нескольких месяцев вы получите готовый компост, который можно использовать в вашем саду.

Техника 3: Вермикомпостирование. Вермикомпостирование — техника, которая использует червей для разложения органических отходов. Черви, такие как красные калифорнийские, являются эффективными разрушителями органического материала и способны быстро превращать его в плодородный компост.

Для создания вермикомпостера вам понадобится специальный контейнер с отверстиями для вентиляции. Затем добавьте органические отходы в контейнер и добавьте червей. Помните, что черви нуждаются во влаге и температуре около 20-25 градусов Цельсия для оптимальной работы. Периодически добавляйте органические отходы и убирайте готовый компост.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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