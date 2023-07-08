Toп-10 растущих в горшке удивительных суккулентов

3:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание суккулентных растений в горшках становится все более популярным среди садоводов. Суккуленты — это растения, которые способны сохранять воду в своих толстых, сочных листьях и стеблях, что делает их идеальными для жаркого и сухого климата.

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1. Эхеверия. Эхеверии — одни из самых популярных суккулентов. У них красивые, розеточные формы и разнообразные окраски листьев. Эти растения отлично растут в горшках и легко приспосабливаются к различным условиям.

2. Алое вера. Алое вера — суккулент с многочисленными полезными свойствами. Его мясистые листья содержат гелевидное вещество, которое используется в медицине и косметике. Алое вера легко выращивать в горшках и требует минимального ухода.

3. Сенполия. Сенполии, или фиалки, являются красивыми цветущими суккулентами. Они производят множество цветов различных окрасок и форм. Сенполии требуют яркого освещения и умеренного полива.

4. Хавортия. Хавортии имеют уникальные формы и текстуру листьев. Они выглядят как живые камни и могут быть удивительным украшением для вашего сада или дома. Хавортии требуют яркого солнечного света и хорошей дренажной почвы.

5. Крассула. Крассулы — разнообразные суккуленты с различными формами и окрасками листьев. Они отлично подходят для выращивания в горшках и могут быть использованы в композициях с другими суккулентами.

6. Эхинокактус. Эхинокактусы, или колючие груши, имеют шаровидную форму и колючки на поверхности. Они производят яркие цветы и хорошо растут в горшках. Эхинокактусы требуют яркого солнечного света и разреженного полива.

7. Главерия. Главерии — суккуленты с плотными розетками из мясистых листьев. Они могут иметь различные окраски и текстуры листьев. Главерии выращиваются легко и могут быть прекрасным дополнением к вашему саду или интерьеру.

8. Грептопеталум. Грептопеталумы — это гибридные суккуленты, полученные путем скрещивания гравилатов и эпифитных розеточных суккулентов. Они имеют красивые листья и могут производить цветы различных оттенков. Грептопеталумы легко выращивать в горшках и требуют яркого солнечного света.

9. Седум. Седумы — суккуленты с мясистыми, сочными листьями и красивыми цветками. Они могут быть низкорослыми или ползучими растениями, которые хорошо смотрятся в саду или на окне. Седумы предпочитают яркий солнечный свет и разреженный полив.

10. Каланхое. Каланхое — это популярные суккуленты с густыми кластерами цветков на длинных стеблях. Они могут иметь разнообразные окраски цветов и являются прекрасным дополнением к любому интерьеру. Каланхое требует яркого освещения и умеренного полива.