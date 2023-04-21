Как увеличить урожайность сада и сделать его устойчивым к изменению климата? Путем изучения отношений между растениями, животными и почвой в экосистемах, которые эволюционировали сотни миллионов лет без вмешательства человека.
Чтобы сделать это эффективно, нужно избавиться от ошибок в садоводстве, основанных на мифах. Вот наиболее распространенные заблуждения, которые стоит перестать исповедовать в своем саду!
Полив растений в саду — не самая легкая задача, но есть много способов, которые позволяют снизить или почти полностью исключить необходимость в поливе.
Использование слишком многих и неправильных видов удобрений может быть вредным для растений. Популярные химические подкормки, которые продаются на рынке, фактически нарушают пищевые цепи почвы, приводя к увеличению необходимости регулярного применения удобрений, чтобы поддерживать здоровье растений.
Одним из лучших способов выращивания здоровых растений в короткий сезон роста является использование органических удобрений, богатых питательными веществами. Следуя рекомендациям почвенного анализа, вы можете корректировать количество удобрений.
Вредители всегда развивают устойчивость к пестицидам, поэтому вместо их распыления и получения той же проблемы через пять лет, когда они будут еще более устойчивыми (если это вообще возможно), создайте экосистему с достаточным количеством местной растительности, такой как деревья или кустарники.
Один из способов избавиться от вредителей — определить, чем они питаются. Создайте условия для этих существ и обеспечьте их пищей, чтобы ваша проблема была решена.
Борьба с сорняками — это неизбежность в саду, но это может быть необязательным, если вы следуете этим правилам.
Начните с более плотной посадки и использования зеленых удобрений, таких как клевер или люцерна. Начало создания слоя мульчи поможет сохранить ваш сад свободным от сорняков, а также сохранит влагу для корневого роста!
Рыхление почвы для контроля над сорняками не только уменьшает структуру почвы, что приводит к снижению ее вместимости воды и питательных веществ. Сорняки часто появляются в почвах, которые были разрыхлены, поэтому важно избавляться от них при возможности, используя зеленые удобрения и добавляя питательные вещества в почву, чтобы обогатить ее.
Многолетние растения часто упускают из виду садоводы. Эти продуктивные культуры увеличивают эффективность цикла питания благодаря своим более глубоким корням и обеспечивают жизненное пространство для хищников, не требуя пересадки каждый год!
Представьте мир, где нам не нужно сажать помидоры или картофель каждый год, потому что есть такие низкоэнергетичные сорта!
Многолетние растения — отличный способ добавить разнообразия и интереса в ваш сад.
Помимо более известных многолетних растений, например, ревень и спаржа, есть много других культур, таких как лесные орехи, фруктовые деревья, сливы, малина/ежевика и прочие, идеально подходящие, если вы ищете что-то новое.
Сочетание растений — отличный способ сделать ваш сад более интересным и ярким, снизив риск поражения вредителями. Посадка разных типов растений вместе может помочь предотвратить распространение болезней, потому что они не используют общие источники питания или ресурсы, и вы сможете наслаждаться как многолетними, так и однолетними растениями.
Однако добавление большего разнообразия растений даст вам шанс создать условия для обитания вредителей. Избегайте несовместимых видов, изучая сочетание растений и исследуя корневые системы каждой отдельной культуры.
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