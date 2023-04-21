Огородные мифы: много поливать — это хорошо и ещё пять популярных заблуждений дачников

5:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Как увеличить урожайность сада и сделать его устойчивым к изменению климата? Путем изучения отношений между растениями, животными и почвой в экосистемах, которые эволюционировали сотни миллионов лет без вмешательства человека.

Чтобы сделать это эффективно, нужно избавиться от ошибок в садоводстве, основанных на мифах. Вот наиболее распространенные заблуждения, которые стоит перестать исповедовать в своем саду!

Миф 1: много поливать — это хорошо

Полив растений в саду — не самая легкая задача, но есть много способов, которые позволяют снизить или почти полностью исключить необходимость в поливе.

Первый и наиболее эффективный способ — хранить воду как можно ближе к почве. Одно исследование показало, что при добавлении 1% органического вещества в почву площадью 40,5 сотки может проживать до 80 тыс. литров свежей воды!

Также земляные работы, например, постройка водоупорных борозд, могут значительно увеличить влагоудержание в ландшафте. Отличным способом сделать это является посадка деревьев, которые будут поглощать дождевую воду.

например, постройка водоупорных борозд, могут значительно увеличить влагоудержание в ландшафте. Отличным способом сделать это является посадка деревьев, которые будут поглощать дождевую воду. При поливе сада обязательно уменьшайте количество воды для растений с глубокими корнями и избегайте полива большим количеством воды за один раз. Это поможет предотвратить зависимость растения от поверхностных корней для удовлетворения потребностей в воде и придает растению большую устойчивость.

Миф 2: много удобрений — это тоже хорошо

Использование слишком многих и неправильных видов удобрений может быть вредным для растений. Популярные химические подкормки, которые продаются на рынке, фактически нарушают пищевые цепи почвы, приводя к увеличению необходимости регулярного применения удобрений, чтобы поддерживать здоровье растений.

Одним из лучших способов выращивания здоровых растений в короткий сезон роста является использование органических удобрений, богатых питательными веществами. Следуя рекомендациям почвенного анализа, вы можете корректировать количество удобрений.

Миф 3: надо распылять пестициды

Вредители всегда развивают устойчивость к пестицидам, поэтому вместо их распыления и получения той же проблемы через пять лет, когда они будут еще более устойчивыми (если это вообще возможно), создайте экосистему с достаточным количеством местной растительности, такой как деревья или кустарники.

Один из способов избавиться от вредителей — определить, чем они питаются. Создайте условия для этих существ и обеспечьте их пищей, чтобы ваша проблема была решена.

Миф 4: необходимо много контроля за сорняками

Борьба с сорняками — это неизбежность в саду, но это может быть необязательным, если вы следуете этим правилам.

Начните с более плотной посадки и использования зеленых удобрений, таких как клевер или люцерна. Начало создания слоя мульчи поможет сохранить ваш сад свободным от сорняков, а также сохранит влагу для корневого роста!

Рыхление почвы для контроля над сорняками не только уменьшает структуру почвы, что приводит к снижению ее вместимости воды и питательных веществ. Сорняки часто появляются в почвах, которые были разрыхлены, поэтому важно избавляться от них при возможности, используя зеленые удобрения и добавляя питательные вещества в почву, чтобы обогатить ее.

Миф 5: однолетние растения — единственная продуктивная культура

Многолетние растения часто упускают из виду садоводы. Эти продуктивные культуры увеличивают эффективность цикла питания благодаря своим более глубоким корням и обеспечивают жизненное пространство для хищников, не требуя пересадки каждый год!

Представьте мир, где нам не нужно сажать помидоры или картофель каждый год, потому что есть такие низкоэнергетичные сорта!

Многолетние растения — отличный способ добавить разнообразия и интереса в ваш сад.

Помимо более известных многолетних растений, например, ревень и спаржа, есть много других культур, таких как лесные орехи, фруктовые деревья, сливы, малина/ежевика и прочие, идеально подходящие, если вы ищете что-то новое.

Миф 6: смешанная посадка на грядках — всегда хорошая идея

Сочетание растений — отличный способ сделать ваш сад более интересным и ярким, снизив риск поражения вредителями. Посадка разных типов растений вместе может помочь предотвратить распространение болезней, потому что они не используют общие источники питания или ресурсы, и вы сможете наслаждаться как многолетними, так и однолетними растениями.

Однако добавление большего разнообразия растений даст вам шанс создать условия для обитания вредителей. Избегайте несовместимых видов, изучая сочетание растений и исследуя корневые системы каждой отдельной культуры.