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Петр Ермилин

Секрет хорошего урожая кроется не только в выращивании растений, но и в сборе их отходов

4:15
Садоводство

Оказывается, секрет хорошего урожая не только в выращивании растений, но и в сборе их отходов. Использование травы может помочь сохранить плодородие вашего сада и уменьшить количество мусора на участке.

Секрет хорошего урожая кроется не только в выращивании растений, но и в сборе их отходов

Почему для сада травяные отходы столь необходимы?

Разложившиеся травяные отходы содержат 4% азота, 1% фосфора и 2% калия, которые могут быть превращены в органическое удобрение.

Несмотря на то что они могут показаться незначительными по отдельности, микроорганизмы в почве хорошо насыщаются этими питательными веществами.

Советы по использованию травяных отходов 

Преимущества использования травяных отходов в вашем саду

Если вы хотите сохранить плодородие вашего сада, то использование травяных отходов может быть идеальным решением. Это не только уменьшит количество отходов, но также обеспечит необходимые питательные вещества для вашего растительного мира. Не забывайте, что правильное использование травяных отходов может даже помочь сократить расходы на удобрения и средства защиты растений!

Экономьте деньги, позволяя травяным отходам работать за вас. Это легко. Просто оставьте их на земле, и они смогут сэкономить до 25% потребления удобрений.

Однако оставляйте травяные отходы на земле только в том случае, если они короткие. Короткие отходы быстрее разлагаются. Режим мульчирования на газонокосилке — отличный способ нарезать траву на мелкие кусочки, поэтому используйте его для резки травы на короткие отходы.

Вы не можете сделать компост только из травяных отходов, но это отличный способ их переработки. Кроме того, если вы смешаете их с другими материалами, такими как листья или ветки, они будут быстрее разлагаться, и смесь не будет гнить или плохо пахнуть.

  • Секрет "успешной" кучи компоста — использование других органических отходов, таких как листья, ветки и измельченные ветви в соотношении около 1:1 или 2:1. Вы должны добавить две части травяных отходов к одной части сухого органического материала.

Во влажную погоду, особенно весной и осенью, важно дать травяным отходам высохнуть в течение 1-2 дней, прежде чем положить их в кучу компоста. Ваш готовый продукт будет готов в течение 3 месяцев!

  • Лучший способ избавиться от сорняков — это пользоваться гербицидом. Но если вы недавно применяли химикаты, вместо этого используйте высушенные травяные отходы для мульчирования в саду.

Равномерно распределите слой толщиной 2-3 см возле основания растений или травяных отходов. Мульча сохраняет воду ближе к источнику, ограничивая испарение, что может быть особенно полезно в засушливых условиях.

  • Обрезка травы для создания мульчи — это легкий способ уменьшить количество работы весной. Вы можете положить слой толщиной 1-1,5 см, если это свежая трава, так как это позволит ей быстро разлагаться до того, как начнёт гнить и пахнуть (или, что еще хуже, образует плесень).

Азот необходим растениям, особенно тем, которые нуждаются в больших его дозах. Овощи, любящие азот, такие как салат и другие зеленые овощи, получают выгоду от содержания азота в траве, поскольку могут использовать ее питательные вещества более эффективно.

Советы и предупреждения

Важно использовать только ту траву, которая не была обработана гербицидами. Все скошенные травы на вашем участке очень ценны. Убедитесь, что вы собираете только то, что вам нужно для сада, и не забывайте о других органических материалах, которые могут помочь бороться с неприятными запахами в кучах компоста.

Скошенная трава — отличный способ добавить больше питательных веществ и органического вещества в вашу кучу компоста. Когда используются травяные отходы, они выделяют обильное тепло, которое значительно ускоряет разложение. 

Лучшее удобрение для вашего сада
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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