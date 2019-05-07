Для большинства российских регионов даже в средней полосе теплица — весьма полезное приобретение, позволяющее сгладить влияние капризной погоды на растения. Поэтому любому дачнику стоит знать необходимый минимум информации, позволяющий без проблем разместить теплицу даже на маленьком участке.
Для теплицы ключевую роль играет не площадь, а полезный объем, то есть ориентироваться следует на особенности конструкции. Чем более наклонные стены у теплицы — тем меньше ее полезная площадь, поскольку растения просто упрутся в них и не смогут нормально развиваться. Так что при выборе стоит соотносить высоту растений, которые вы планируете сажать, и высоту теплицы.
Как правило, теплица устанавливается в:
части дачных участков, по линии "с севера на юг". Дополнительно рекомендуется обеспечить уклон около 5-7 градусов. Данная конфигурация обеспечит оптимальную прогреваемость, что позволит эффективнее использовать теплицу.
Также лучшая урожайность будет, если почва предварительно окультурена и очищена от вредителей. Нелишним будет и дренаж, особенно для регионов со снежной зимой — обычно хватает глубины до полуметра. А защищенность выбранного места от сильного ветра позволит не беспокоиться за сохранность конструкции.
Наиболее популярными материалами для листов, из которых состоит теплица, сегодня являются:
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