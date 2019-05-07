Теплица на даче: важно поставить с севера на юг и нужен полезный объём, а не площадь

Для большинства российских регионов даже в средней полосе теплица — весьма полезное приобретение, позволяющее сгладить влияние капризной погоды на растения. Поэтому любому дачнику стоит знать необходимый минимум информации, позволяющий без проблем разместить теплицу даже на маленьком участке.

Определяемся с размером теплицы

Для теплицы ключевую роль играет не площадь, а полезный объем, то есть ориентироваться следует на особенности конструкции. Чем более наклонные стены у теплицы — тем меньше ее полезная площадь, поскольку растения просто упрутся в них и не смогут нормально развиваться. Так что при выборе стоит соотносить высоту растений, которые вы планируете сажать, и высоту теплицы.

Ищем подходящее место для теплицы

Как правило, теплица устанавливается в:

южной,

юго-восточной

или юго-западной

части дачных участков, по линии "с севера на юг". Дополнительно рекомендуется обеспечить уклон около 5-7 градусов. Данная конфигурация обеспечит оптимальную прогреваемость, что позволит эффективнее использовать теплицу.

Также лучшая урожайность будет, если почва предварительно окультурена и очищена от вредителей. Нелишним будет и дренаж, особенно для регионов со снежной зимой — обычно хватает глубины до полуметра. А защищенность выбранного места от сильного ветра позволит не беспокоиться за сохранность конструкции.

Выбираем материал для теплицы

Наиболее популярными материалами для листов, из которых состоит теплица, сегодня являются:

Полиэтилен . Самый дешевый вариант, но и самый хрупкий. Впрочем, при наличии свободного времени меняются дефектные листы быстро и просто, однако за такой теплицей нужен постоянный контроль, поскольку даже упавшая ветка может повредить полиэтилен и нарушить температурный режим в теплице;

. Самый дешевый вариант, но и самый хрупкий. Впрочем, при наличии свободного времени меняются дефектные листы быстро и просто, однако за такой теплицей нужен постоянный контроль, поскольку даже упавшая ветка может повредить полиэтилен и нарушить температурный режим в теплице; Стекло . Более устойчивый вариант, который к тому же еще и стильно выглядит. Если у вас продуманный ландшафтный дизайн и нужна не менее продуманная теплица — стекло вам поможет. К минусам относят сложность замены (скорее всего, придется резать листы на заказ) и необходимость постоянной протирки;

. Более устойчивый вариант, который к тому же еще и стильно выглядит. Если у вас продуманный ландшафтный дизайн и нужна не менее продуманная теплица — стекло вам поможет. К минусам относят сложность замены (скорее всего, придется резать листы на заказ) и необходимость постоянной протирки; Спанбонд . Это не слишком известный укрывной материал, напоминающий толстую пленку. Структурно это нетканое полотно, служит обычно около пяти сезонов. Из минусов спанбонда — проблемы с удержанием тепла при температурах ниже -7 градусов;

. Это не слишком известный укрывной материал, напоминающий толстую пленку. Структурно это нетканое полотно, служит обычно около пяти сезонов. Из минусов спанбонда — проблемы с удержанием тепла при температурах ниже -7 градусов; Поликарборнат. Негласный лидер на рынке, сочетающий гибкость и прочность, материал синтетического происхождения. Листы поликарборната легко ставятся (прорезаясь даже шурупами-саморезами), имеют запас гибкости, но при этом не ломаются даже в морозы. Естественно, такой вариант будет самым дорогим и это главный его минус.

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