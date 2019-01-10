Тля — это вредитель, которого можно встретить практически на любом садовом растении, включая плодовые и овощные культуры. Частым гостем она является и у розовых кустов. Помимо вреда, который тля наносит своими визитами розам, она также портит их внешний вид.
Розанная зеленая тля (а именно этот вид оккупирует ваши колючие насаждения) может погубить цветы как сама по себе, так и перенося заболевания. Если вы обнаружили даже небольшую колонию тли на цветах, тянуть с обработкой не стоит - само не рассосется. Тля на розах сулит вам немало проблем:
Как можно избавиться от тли?
Существует множество способов, предотвращающих появление тли на растениях, которые условно можно разделить на три группы:
Предпочтение надо отдавать тому из методов, негативное влияние которого на развитие роз будет наименьшим.
Самый простой, однако не самый эффективный метод — избавление от тли вручную. То есть необходимо пальцами передавить всех вредителей, поселившихся на растениях.
Другой метод — смывать тлю с роз сильным напором из шланга. Однако следует быть аккуратными и не сломать розовые кусты. Тля является кормом для многих насекомых и птиц, в частности, для божьих коровок. По этой причине их не надо отгонять от кустов, они выполняют очень важную и полезную функцию.
Физические способы не требуют никаких дополнительных сил и денежных затрат, однако их минус заключается в низкой продолжительности и эффективности действия.
В целях защиты роз от вредных насекомых используют разные настои и отвары, приготовленные в домашних условиях.
Рецепты настоек (применяем по 2-3 раза за сезон):
Существует мнение, что кроме тли это средство уничтожает также и предрасположенность растения к поражению мучнистой росой.
Растения, отпугивающие тлю:
Предпочтение, конечно же, отдают химической обработке, поскольку она является наиболее эффективной по вполне понятным причинам.
Самые действенные (и продающиеся в любом садовом магазине, что также немаловажно) препараты от тли следующие:
Применяются они строго по инструкции - некоторые достаточно использовать дважды за сезон, другие придется применить трижды. Важно то, что, как и биопрепараты от тли, их необходимо использовать сразу, как только вы обнаружили первых вредителей, при этом строго соблюдая дозировку. Помните, что препараты от тли не должны попадать на растущие поблизости съедобные культуры, поскольку в этом случае придется отложить сбор урожая на 20-30 суток.
Однако химическая обработка имеет весомые минусы. Например, после обработки роз химическими препаратами в дальнейшем становится невозможно использовать их лепестки для косметических и кулинарных целей.
А если розы растут вблизи овощных и плодовых культур, то химические средства могут причинить им серьезный вред.
Читайте также:
Фотосинтез присущ не только растениям
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Бывает так, что у супругов не только группы крови разные, но у жены резус-фактор положительный, а у мужа – отрицательный. Возможно ли родить здорового малыша при такой несовместимости?