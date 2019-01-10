Избавляемся от тли на розах: эффективные способы

Тля — это вредитель, которого можно встретить практически на любом садовом растении, включая плодовые и овощные культуры. Частым гостем она является и у розовых кустов. Помимо вреда, который тля наносит своими визитами розам, она также портит их внешний вид.

Почему тля опасна для розовых кустов?

Розанная зеленая тля (а именно этот вид оккупирует ваши колючие насаждения) может погубить цветы как сама по себе, так и перенося заболевания. Если вы обнаружили даже небольшую колонию тли на цветах, тянуть с обработкой не стоит - само не рассосется. Тля на розах сулит вам немало проблем:

скручивание и пожелтение листьев;

деформация и высыхание бутонов и цветков;

покрытие листьев липким мучнистым налетом;

размножение черного сажистого грибка на мучнистом налете, снижающее уровень фотосинтеза;

заражение растений вирусными и грибковыми заболеваниями;

гибель ослабленного растения или всех растений в розарии (в особо запущенных случаях).

Как можно избавиться от тли?

Существует множество способов, предотвращающих появление тли на растениях, которые условно можно разделить на три группы:

механическая очистка,

химическая

и с применением народных средств.

Предпочтение надо отдавать тому из методов, негативное влияние которого на развитие роз будет наименьшим.

Физические способы устранения тли

Самый простой, однако не самый эффективный метод — избавление от тли вручную. То есть необходимо пальцами передавить всех вредителей, поселившихся на растениях.

Другой метод — смывать тлю с роз сильным напором из шланга. Однако следует быть аккуратными и не сломать розовые кусты. Тля является кормом для многих насекомых и птиц, в частности, для божьих коровок. По этой причине их не надо отгонять от кустов, они выполняют очень важную и полезную функцию.

Физические способы не требуют никаких дополнительных сил и денежных затрат, однако их минус заключается в низкой продолжительности и эффективности действия.

Растительные настои для обработки розовых кустов от тли

В целях защиты роз от вредных насекомых используют разные настои и отвары, приготовленные в домашних условиях.

Рецепты настоек (применяем по 2-3 раза за сезон):

Табачная. 0,5-1 стакан табака засыпаем в бутыль, и заливаем кипятком. Настаиваем раствор на протяжении 24 часов, после чего процеживаем через марлю.

0,5-1 стакан табака засыпаем в бутыль, и заливаем кипятком. Настаиваем раствор на протяжении 24 часов, после чего процеживаем через марлю. Сосновая . 1 кг сосновых иголок заливаем 4-мя литрами кипятка, неделю настаиваем и процеживаем. Перед применением разбавляем наполовину водой.

. 1 кг сосновых иголок заливаем 4-мя литрами кипятка, неделю настаиваем и процеживаем. Перед применением разбавляем наполовину водой. Помидорная/картофельная . Ботву картофеля или помидор мелко нарезаем, чтоб получилось половина ведра, заливаем кипятком до верха ёмкости, и настаиваем в течение 24 часов.

. Ботву картофеля или помидор мелко нарезаем, чтоб получилось половина ведра, заливаем кипятком до верха ёмкости, и настаиваем в течение 24 часов. Перцовая . 1 кг молодого, или 250-300 г сухого горького перца режем на части, помещаем в ведро с водой, и настаиваем 24 часа. Перед использованием разбавляем в пропорциях 10 частей воды к 1 части настойки.

. 1 кг молодого, или 250-300 г сухого горького перца режем на части, помещаем в ведро с водой, и настаиваем 24 часа. Перед использованием разбавляем в пропорциях 10 частей воды к 1 части настойки. Чесночная . 180-200 г чеснока настаиваем в литровой банке кипятка в течение 5 дней. 2 ст. ложки полученного раствора смешиваем с ведром воды.

. 180-200 г чеснока настаиваем в литровой банке кипятка в течение 5 дней. 2 ст. ложки полученного раствора смешиваем с ведром воды. Молочно-йодовая. Для его приготовления используют шприц, в который набирают около половины кубика йода, смешивают йод с молоком (100 миллилитров), добавляют воду и полученным раствором тщательном обрабатывают розы

Существует мнение, что кроме тли это средство уничтожает также и предрасположенность растения к поражению мучнистой росой.

Растения, отпугивающие тлю:

мята,

лаванда,

шалфей,

чабрец,

укроп,

петрушка,

фенхель,

бархатцы,

маргаритки.

Растения, отвлекающие тлю на себя:

клевер,

люпин,

рапс.

Химическая обработка

Предпочтение, конечно же, отдают химической обработке, поскольку она является наиболее эффективной по вполне понятным причинам.

Самые действенные (и продающиеся в любом садовом магазине, что также немаловажно) препараты от тли следующие:

Актара,

Антиклещ Макс,

Децис,

Инта-Вир,

Искра Золотая,

Калипсо Спрей,

Кинмикс,

Танрек,

Фитоверм,

Флористин,

Цветолюкс.

Применяются они строго по инструкции - некоторые достаточно использовать дважды за сезон, другие придется применить трижды. Важно то, что, как и биопрепараты от тли, их необходимо использовать сразу, как только вы обнаружили первых вредителей, при этом строго соблюдая дозировку. Помните, что препараты от тли не должны попадать на растущие поблизости съедобные культуры, поскольку в этом случае придется отложить сбор урожая на 20-30 суток.

Однако химическая обработка имеет весомые минусы. Например, после обработки роз химическими препаратами в дальнейшем становится невозможно использовать их лепестки для косметических и кулинарных целей.

А если розы растут вблизи овощных и плодовых культур, то химические средства могут причинить им серьезный вред.

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