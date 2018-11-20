Наросты и шишки, вялые листья и ещё пять ошибок в уходе за орхидеями

3:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

При уходе за орхидеями начинающие цветоводы-любители допускают наиболее частые ошибки. Рассмотрим их: как нельзя ухаживать за орхидеями и на что обращать особое внимание?

1. Вялые листья или точки на них

Они появляются на орхидеях вследствие повреждений корневой системы. Виной тому:

переизбыток воды или удобрений,

а также

перегрев цветка на солнце или из-за батарей.

В случае с точками причиной может быть обезвоживание.

2. Трещина по долевой жилке

Провоцирует такое явление у орхидей:

механические повреждение,

чрезмерно сухой воздух,

обилие поливов и удобрений.

В морозы сразу после полива не следует помещать орхидею на холодное место, лучше подставьте под дно кашпо деревянную дощечку.

3. Наросты и шишки

Почему появляются подобные вздутия на орхидеях? Скорее всего, из-за отека листьев и их повреждений, возникающих при избыточном скоплении жидкости. Клетки листьев таким образом просто не успевают перерабатывать воду.

4. Пожелтевший или почерневший лист

Это свидетельствует о гниении растения, происходящем из-за застоя воды в сердцевине. Такой лист следует сразу удалить, а срез орхидеи высушить и провести дезинфекцию.

Исключите полив на неделю.

5. Пожелтение листьев

Если желтеют все листья, причины могут быть следующие:

засыхание корневой системы;

недостаток ухода или скачки температур;

нехватка железа или калия.

Однако вполне возможно, что это естественное отмирание. Разные виды орхидей живут по-разному, как и их листья: от года до пяти лет.

6. Ожоги

Они могут быть

либо солнечными,

либо тепловыми.

Представляют собой темные пятна в желтом ободке. В целях предотвращения не допускайте нахождения орхидеи под палящими солнечными лучами и слишком близко к горячей батарее.

7. Чрезмерно длительный контакт с водой

Если растения замачивались, а листья попали в воду и остались в таком положении на долгое время, то через несколько часов они могут стать вдавленными из-за избытка воды.

Как улучшить состояние орхидеи?

Если вы заметили проблемы с вашим растением, сначала следует выявить возможные причины их появления. Затем, если это еще можно сделать, попытайтесь исправить свои ошибки или же просто избегайте их в следующий раз.

Если цветок перегрелся батареи, уберите его в более прохладное место, но не забывайте про источник света.

В случае переувлажнения корневой системы, просушите ее и исключите полив до полной просушки. Иногда на это может уйти около четырнадцати дней.

При возникновении ожогов переместите орхидею, но не пытайтесь удалить повреждения, потому что это уже невозможно, а вот нанесение лишнего вреда растению таким образом не исключено.

Листья вряд ли получится привести в первоначальный вид. Не трогайте их, если они не сильно портят общую картину, в противном случае — просто срежьте.