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Автор Любовь Степушова

Почему Русская Церковь не защищает паству на Украине

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Украинские власти развили бурную деятельность по созданию поместной церкви на базе Украинской православной церкви Киевского патриархата, который с расколом отделился от Московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ) в 1991 году. Главный вопрос не в вере и не в ее чистоте, а в рейдерских захватах храмов "москалей" с пролитием крови. И о чем думает Патриарх?

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Зачинщик раскола Филарет в 1997 году был отлучен от Русской церкви и предан анафеме, поскольку "не внял обращенному к нему от лица Матери-Церкви призыву к покаянию и продолжал раскольническую деятельность". С тех пор он неоднократно обращался в Константинополь с просьбой об автокефалии, последнее обращение было в 2016 году, но безрезультатно.

Порошенко получил знак от патриарха Варфоломея

Дело в том, что для любой православной христианской Церкви очень важно быть признанной в сообществе, то есть иметь евхаристическое общение с другими Церквями. Это обеспечивает, как принято считать, Божью благодать. Украине важно иметь поместную (свою) православную Церковь, поскольку она может помочь националистам покончить с "русским миром" под Божьими знаменами. Именно об этом говорил Петр Порошенко, выступая перед депутатами Рады 19 апреля. Президент попросил их поддержать его обращение к Патриарху Константинопольскому Варфоломею, чтобы он дал автокефалию "Православной церкви на Украине".

"Это усилит нашу независимость, удалит рудименты того политического проекта, который называется "русский мир" и который придумали, кстати, иерархи Русской православной церкви. Это уже потом эту опасную ересь взяла на вооружение власть Российской Федерации", — заявил Порошенко. Он добавил, что говорил с патриархом Варфоломеем и тот его "обнадежил".

"Варфоломей может пойти на это. Шансы — 50 на 50, — сказал "Правде.Ру" протоиерей Андрей Спиридонов, клирик храмов Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке и святителя Митрофана Воронежского на Хуторской в Москве. — Создание автокефальной церкви на Украине, подчиненной лично ему, может создать преференции — политические и материальные. А поскольку Греческая патриархия — это не Константинополь, а Стамбул и Варфоломей сильно зависит от Турции и Евросоюза, то у него непростая ситуация", — сказал "Правде.Ру" священник. Он выразил надежду, что "у Варфоломея достанет совести, смелости и мудрости выступить против. Если же нет, то это будет не этичный акт по отношению к Русской церкви. Это довольно рискованно — портить отношения с Москвой".

Почему РПЦ делает свою паству заложником?

Официальная реакция РПЦ на попытки поглотить ее приходы (а это, несомненно, будет сделано) была невнятной, констатировалось лишь, что государству не надо лезть в церковные дела. Так, председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион сказал, что "создание автокефальной церкви — это процесс, который не может быть инициирован светской властью, потому что Церковь в современных государствах отделена от государства". Никто же в Африке не пытается растащить Александрийскую церковь на 50 с лишним частей, заметил мирополит. "Так то — в Африке, — так и хочется возразить митрополиту. — Там же не ваша паства. Ваша — на Украине".

Как сказала "Правде.Ру" член Академии геополитических проблем Ольга Четверикова, это часть большой игры Ватикана, который начиная с 90-х годов ведет на Украине политику по экспансии католицизма. Майдан — это тоже дело его рук. "Сейчас мы видим завершение отделения украинской Церкви от России", — сказала эксперт "Правде.Ру". По ее мнению, это происходит с согласия патриарха Кирилла с иезуитом папой Римским Франциском.

Константинопольский же патриарх — прислужник Ватикана. Он выдвигается вперед, чтобы "все шишки валились на него", чтобы он был главной фигурой, на которую сейчас обрушилась критика, заметила Ольга Четверикова в интервью "Правде.Ру". По мнению политолога, руководство Московского патриархата действует как политическая структура.

"Недавно в телефонном разговоре между Папой Римским и Патриархом было сказано, что поскольку ООН не в силах разрешать проблемы мира, необходимо это делать духовным лидерам. Это реализация идеи, которая была высказана еще в 2014 году Шимоном Пересом во время встречи с Франциском", — продолжила в интервью "Правде.Ру" эксперт.

"Поэтому фактически все идет к тому, чтобы создать единую религиозную организацию, всемирную единую Церковь во главе с ватиканской верхушкой. Если бы изначально ставилась задача сохранить Церковь, сохранить веру, чистоту, тогда, конечно, поведение и ситуация были бы совершенно другими. Но взят курс на экуменизм, объединение с католицизмом, и это сильнейший удар по деятельности РПЦ", — резюмировала в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" Ольга Четверикова.

Кто будет отвечать за пролитую кровь?

Но не только о чистоте веры надо говорить, а о том, что католики и униаты часто идут к своей цели через убийства. Вспомним, как во время противостояния на майдане униатский священник Мыхайло Арсэныч призвал униатскую паству к захвату власти. Если погуглить, то можно найти видео, в котором он призывает к атентатам (убийствами в отношении политических оппонентов, практикуемыми ОУН и УПА). "С врагом не может быть другого разговора, как разговор пуль! С врагом не может быть другого языка, как шум леса — шум удавок! Так пусть нашу руку утвердит приклад! Слава Украине!" — кричит "священник".

В своих проповедях такие вот "божьи слуги" убеждают украинскую молодежь брать пример с Бандеры и Шухевича. Это они обеспечивают "богословское сопровождение" человеконенавистнической идеологии украинского национализма. Они благословляют националистов на изгнание Московского патриархата с Украины, а после автокефалии это будут делать и священники УПЦ, поэтому будут рейдерские захваты, будет кровь. Как патриарх будет смотреть в лицо своей пастве на Украине? Ведь у него нет отговорки, как у Путина, что это не наши граждане.

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