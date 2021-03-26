"Мир тела" и тёмная сторона души

Окно Овертона открывается всеми доступными способами и во всех направлениях. На всемирно известную выставку "Мир тела" на ВДНХ стоит очередь. Допустимо ли подобное выставление покойников и частей их тел на всеобщее обозрение? Как к этому надо относиться с медицинской и православной точек зрения?

Будет ли развитие, например, показ вскрытия тел, хирургических операций, казней?… На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил доктор богословия, организатор здравоохранения, врач, психолог, клирик Свято-Георгиевского Городницкого монастыря, архимандрит Александр (Глоба).

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— Отец Александр, недавно в Москве открылась скандальная выставка "Мир тела".

— Кунсткамера выездная.

— Руководство ВДНХ сказало, что они тут не при чем, это какая-то немецкая компания провела, а они даже ничего не знают. Разве можно в таком виде на потеху показывать мертвые тела и части тел людей?

— Что касается именно этой коллекции, насколько мне известно, то эти тела завещали люди еще при своей жизни, они знали, как их будут использовать, как будет реализовываться этот материал. И они хотели таким образом, как они думают, послужить науке.

Когда я учился в Медицинской академии, там также использовали подобную методику. Она как раз зарождалась в России, и мы одними из первых использовали этот метод пластинации.

Есть целая система использования специальных реактивов, реагентов, подготовка органа для того, чтобы орган служил в целях большей информативности. Это нужно для того, чтобы его можно было досконально изучить, что важно, например, для студентов.

Чтобы органы были долговечными прибегают к системе пластинации. Это — способ бальзамирования с использованием химических пластифицирующих веществ, которые не дают органу разложиться. И эта выставка — как раз презентация достижений этой системы.

— Но вы — врач. Вам это действительно нужно знать профессионально. А обычным людям-то, зевакам зачем на это смотреть?

— Действительно, есть понятие уместности. Есть уместные поступки, а есть неуместные. Я считаю, что такие действия компании, которая предоставляет возможность лицезреть эти вещи, совершенно неуместны.

Может быть какой-то специальный музей в специальном месте. Это должен быть анатомический театр для людей, которые получают определенные знания для того, чтобы оказывать квалифицированную медицинскую помощь.

Комната жути

Мне кажется, что с чисто психологической, духовной точки зрения люди, которые приходят посмотреть на эти вещи, попадают в определенную комнату страхов и ужасов. И непонятно, зачем это нужно.

Ведь в результате у них могут произойти какие-то изменения в сознании, переоценка ценностей духовных, что-то такое ранее сокровенное для них покажется совершенно открытым. После этого люди могут даже к своей жизни относиться уже другим образом, не так духовно, как это требует состояние христианина.

Всегда должно быть понятие уместности. Чтобы смотреть такие, так сказать, экспонаты туда должны все-таки ходить люди, которые изучают специальные проблемы, какие-то элементы анатомического сложения.

— А для врачей такая выставка интересна, познавательна?

— Она для врачей, для студентов действительно познавательна, потому что формирует в исследователях определенный образ мышления. Например, там видно пространственное положение мышц и разных внутренних органов, нервов и сосудов, которые подходят к тем или иным анатомическим образованиям.

Для врача оно имеет огромное значение. Если к врачу приходят люди с какой-то патологией, то врач уже видит не только внешний облик человека, но и примерно представляет внутреннее его устройство.

Есть определенные типы людей — гиперстеники, астеники, нормостеники, гипостеники. Такого представления у врача не было бы, если бы он не проходил анатомию, не изучал оперативную хирургию.

Поэтому можно сравнить эту выставку с тем, что в какой-то больнице идет операция. Это всё равно, что продавать билеты и разрешать людям прийти и посмотреть за стеклянной стенкой, как идет операция.

Ведь некоторым людям же тоже интересно, как идет операция. Но показывать это как шоу — совершенно неуместно. Также это касается и всяких медицинских процедур, манипуляций, или вскрытия тел в морге. Это — из этой же оперы.

— А практической пользы для зевак нет.

— Да.

— Но есть эмоция. Раньше ведь были казни на площадях, и люди ходили, для них это было зрелище прямо необыкновенное.

— Это — зрелище, да. Но казни для широких масс всё-таки имели и политическую цель — запугать людей, которые нарушают те или иные законы. Это было важное государственное дело, так работала государственная машина по управлению массами.

— То есть — в этом был практический смысл.

— Да. А здесь практического смысла нет. Надо показать людям, как они устроены? Это можно и более скромно сделать, показав манекены, плакаты какие-нибудь.

Я считаю, что нельзя устраивать какие-то акции публичные, все должно решаться в правовом поле. Но не будет спроса — не будет и предложения, мне кажется.

Сейчас — пост, поэтому православным особенно надо думать о душе, о своем улучшении внутреннем, духовном, душевном, а на зрелища не ходить. А это, конечно, еще именно красная тряпка для христиан. Нас пытаются каким-то образом в Пост задеть, раззадорить, поссорить, возвысить такие ложные чувства. Надо очень спокойно к этому относиться.

Я, конечно, в пост не пойду смотреть, никому не благословлю, не посоветую. Верующим людям это будет неполезно. А тем, кто не верит, что с ними воевать-то?… Это — их личное дело. Они имеют право реализовать своё желание. Оно ущемляет наше право? Нет, я думаю. Поэтому надо к этому относиться мудро и по-христиански.