Архимандрит Александр — о Великом посте

Доктор богословия, организатор здравоохранения, врач, психолог, клирик Свято-Георгиевского Городницкого монастыря, архимандрит Александр (Глоба) рассказал главному редактору издания "Правда.Ру" Инне Новиковой о сути поста. Обязательно ли его соблюдать? Почему он нужен для души? Есть ли польза и для здоровья?

— Отец Александр, недавно начался Великий пост. Опять наступило время подумать, что мы — путешественники по этой жизни. Куда и как мы идем? Что можно, что нельзя, как там, о чем нужно думать, чему учиться? Каждый год эти вопросы встают, но несмотря на вечные ценности и стремление к истине, уже что-то меняется в нашей жизни, в наших подходах — личных и общих.

Прошлый год был особенно необычным, поэтому мы получили совершенно новый опыт, соответственно, во многом изменилось и наше мышление, подходы. Насколько это актуально, действительно ли это важно в духовном плане? Что вы можете посоветовать постящимся именно в этом году?

— Во-первых, как мы знаем из истории христианства, первый Пост дал Господь первым людям — Адаму и Еве — еще в Раю, соблюдать который они были обязаны по собственному благоизволению. Они не должны были прикасаться к определенному плоду дерева познания добра и зла.

Однако, человеческое любопытство, гордость, самомнение возобладало над заповедью Божией в Раю и человек нарушил эту заповедь, нарушил этот особоважный первичный Пост. И человечество в дальнейшем уже несет последствия этого нарушения.

— Они же вообще там ничего не ели — мясо не жарили, рыбу не ловили…

— А дело в том, что благословение Божие или воздержание от чего-то — должно человеком было бы исполниться независимо от того, хочется ему это или нет, полезно или не полезно.

Здесь нужно было бы выполнить особую волю Божию — положиться на Бога — как на своего Творца, как на определенную высшую силу, которая могла бы человеку дать возможность раскрыться в полноте своего бытия.

Тогда можно было бы всегда продолжать быть рядом с Богом, общаться с Ним, радоваться общению с Ним, и совершенствоваться. Совершенствоваться именно в любви божественной, пребывая в божественной любви, и соприкасаясь с божественной благодатью.

— Пост есть только у христиан?

— Нет. Пост мы можем проследить в любой религии. Везде есть свои ограничения, свои посты. В других учениях они также касаются как и гастрономического ограничения, так и духовного поста.

Просто мы живем в православной стране, поэтому у нас больший акцент ставится на жизни Православной Церкви, мы больше знаем именно о ней и меньше знаем о других конфессиях или деноминациях. Ведь мы сами участвуем в той или иной мере в ее жизни. И надо понимать, что ограничение своего поведения — это тоже пост, очень важная его часть.

— Не ходить на дискотеку, в кино…

— Да. Это — пост душевный. Пост гастрономический — избегать какой-то пищи, определенного вида пищи. Гастрономическая часть поста — это избегать употребления в пищу жиров животного происхождения.

Скоромная пища — это жир животного происхождения. Мы избегаем ее употребления, потому что даже на физиологическом уровне было замечено, когда человек употребляет жирную пищу, то отношение его к жизни, к взаимоотношениям с другими людьми меняется.

Ведь теперь известно, что жиры животного происхождения являются прекурсорами образования половых гормонов человека, у мужчин — тестостерона, у женщин — эстрогенов.

А как мы знаем, гормоны очень часто изменяют поведенческие характеристики человека — делают его более агрессивным, несдержанным.

Человек сильно хочет чего-то, желает чего-то и страстно стремится этого достичь. И в результате это в общем-то как бы опускает человека на землю и делает его таким более душевным, нежели духовным.

Пост — не диета, а очищение души

И пост гастрономический рекомендуется Церковью для того, чтобы человек, стараясь изменить себя, избавиться от каких-то привычек со стороны физиологической, в тоже время изменялся бы и духовно, потому что так ему легче будет избавляться и от страстей, воздерживаться от негатива.

За 2000 лет Православная Церковь накопила большой опыт в этом. И еще раньше — в библейские времена — тоже рекомендовалось воздержаться от пищи, пития. Потому что всегда понимали, что, когда человеческий организм испытывает потребности в чем-то, то легче управлять своими эмоциями, желаниями.

Таким образом можно побороться даже с психическими какими-то болезнями, которые описываются в Библии, с депрессией, гневом и так далее.

Сам Господь говорил, что, если человека мучает какая-то страсть или искушение, то лучше всего — пост и молитва.

Прибегая к такому методу как пост, с Божией помощью, с благословением Божиим человек побеждал очень много недугов.