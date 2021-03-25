Вакцинация — позиция РПЦ и Архимандрита Александра

О собственном опыте вакцинации и других событиях последнего времени главному редактору издания "Правда. Ру" Инне Новиковой рассказал доктор богословия, организатор здравоохранения, врач, психолог, клирик Свято-Георгиевского Городницкого монастыря архимандрит Александр (Глоба). Вакцинация — позиция науки и государства, РПЦ и архимандрита Александра. Почему неправильно придавать Церкви несвойственные ей функции и спрашивать у священника советы по всем вопросам?

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Архимандрит Александр — о Великом посте

Архимандрит Александр: Церковь — это институт мира

— Отец Александр, вакцина от коронавируса у нас сейчас уже доступна всем, государство очень активно пропагандирует и призывает прививаться, уже миллионы людей привились. Именно благодаря вакцинации человечество-то спаслось от многих болезней. Вы как врач это хорошо знаете.

Однако прививки хотят делать далеко не все. Некоторые просто не хотят, потому что надеются на иммунитет, какие-то еще факторы или не считают ковид слишком опасным. Но есть вообще решительные противники всех прививок в принципе, в том числе, например, детских от кори. Диссиденты такие.

— Антипрививочники.

— По вашему мнению, почему так?… И как Православная Церковь относится к прививкам?

— Церковь больше заточена, вполне понятно, на духовных, душевных чувствованиях, верованиях человека. А вот физическое, конечно, Церковь больше доверяет современной науке, медицине.

Церковь себя никогда не противопоставляла науке, медицине, если там все происходит в свете разумного.

Конечно, если будут доказывать, что такая наука как евгеника имеет важнейшее значение, Церковь первой выступит против этой лженауки. Но Церковь и здесь дает человеку возможность подумать и принять самостоятельное решение.

Заставлять, брать на себя несвойственные Церкви функции было бы неправильно.

И каждый человек постоянно соприкасается с внешним окружающим миром, поэтому должен для себя сам решать — стоит ему что-то делать или не стоит.

— Вы сами уже сделали прививку.

— Да, сделал.

— Как вы оцениваете свое самочувствие, последствия?…

— Все хорошо. Но я — врач, поэтому кроме всего прочего я понимаю механизм.

— Но вы говорите, что это — все-таки не церковный функционал. А очень многие люди приходят к своим духовникам и спрашивают советы по всем вопроса, в том числе по лечению и вакцинации. Для них это очень важно.

— Духовник должен быть лицом, которое дает рекомендации, а кроме того он должен иметь компетенцию в выдаваемых им благословениях.

Вы же не пойдете к кровельщику спрашивать, допустим, как вырыть колодец, если он никогда его не рыл, не знает, как это делать. Он вам расскажет не о том, как действительно надо это сделать, а только о своих догадках и выдаст, скорее всего, неправильные рекомендации.

— Разве Церковь не была с людьми в тяжелые моменты?

— Конечно, Церковь всегда с людьми, тем более в самых тяжелых ситуациях. Просто мы же говорим сейчас о прививках и получении на них благословения духовников. Но если духовник сам толком не знает, что такое вакцинация, не знает механизм действия, то как он может ответственно благословить или нет?

Нормальный духовник скажет: я тонкостей этих не знаю, поэтому тебе, наверное, надо проконсультироваться со священником, который имеет медицинское образование, либо с врачами-специалистами…

— Но для многих верующих людей важно, что скажет духовник, даже если он не врач. Он все равно — человек умный, имеет свое мнение, которое основано, в том числе, на жизненном опыте.

— Позиция сомнительная. Это — специальные вопросы и я считаю, что с ними все-таки нужно обращаться к людям, которые имеют соответствующую компетенцию, хорошо знают эту тему.

Особенно важно, если эти вопросы связаны со здоровьем и благосостоянием душевным и духовным. Я должен быть уверен, что, если что-то случится и я приду к этим людям, то они не скажут: Пошел вон, потому что ты сам принимал решение!

Многие люди действительно очень часто принимают решение исходя из того, что "мне батюшка сказал". Но батюшка сказал, а за свои слова он будет отвечать? Навестит ли он в больнице, если что-то случится?

Когда человек, который не сделал прививку по совету батюшки, заболевает тем же коронавирусом, попадает на аппарат искусственной вентиляции легких и может даже умереть, посетит ли батюшка такого человека в больнице? Даст ли какие-то еще советы?…

— Уже не может, потому что нельзя.

— А почему нельзя?

— Красная зона.

— Принести яблочки и передать в красную зону можно. Но как правило, люди, которые раздают такие благословения, никуда не ходят и даже не знают судьбу тех людей, кому они дали благословение. Поэтому здесь нужно быть очень осторожным, должен быть очень выверенный ответ.

Вот посмотрите, как дает благословение наш Святейший Патриарх. Он дает эти ответы открыто, они — гласные, можно всегда задать ему вопросы. Но Святейший всегда молится перед этим, думает, как мудро дать правильный ответ, чтобы не пострадала ни Церковь, ни люди.

— Он — человек очень высокого уровня.

— А это — наш идеал, мы должны стремиться к этому уровню. Мы должны стремиться к профессионализму, должны стремиться к духовной жизни, чтобы Господь открывал нам возможности давать правильные ответы.