Архимандрит Александр: Церковь — это институт мира

Зачем нужен пост? Как он влияет на духовное и телесное? Что говорит об этом наука? Всем ли обязательно его соблюдать? Нужно ли учитывать окружающие обстоятельства? Пост — время глубокого размышления и воспоминания. Но почему в официальной истории укоренились совершенно недостоверные мифы, домыслы и фантазии? Почему это — уже совсем не наука, а шарлатанство, лженаука и даже хуже?

Что на самом деле известно о Крещении Руси? Жгли ли у нас ведьм? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил доктор богословия, организатор здравоохранения, врач, психолог, клирик Свято-Георгиевского Городницкого монастыря, архимандрит Александр (Глоба).

Читайте начало интервью: Архимандрит Александр — о Великом посте

— Отец Александр, пост, конечно, не диета, а прежде всего очищение души. Но и тело тоже очищается. Ученые считают, что воздержание и даже голодание полезно для здоровья и долголетия.

— Да, это действительно уже давно доказано. Доказанный научный факт, что если гликемический уровень низкий, то есть — в крови маленькое количество глюкозы (сахара), но не предельно низкое, а физиологическое значение ближе не к верхней границе, а к нижней, то люди меньше заболевают онкологическими заболеваниями.

Такие люди также меньше заболевают метаболическими заболеваниями и расстройствами. Поэтому, когда человек соблюдает пост, то это благотворно действует не только на духовную составляющую человека, но и физическую, и душевную.

— С другой стороны, в жарких странах просто быть вегетарианцем и поститься намного проще. Но мы живем все-таки в северной стране, где 67% находятся в зоне вечной мерзлоты. В Сибири говорят, что сытый человек не замерзнет, поэтому, когда холодно, нужно есть именно животную пищу.

Кстати, малые народы там очень серьезно относятся к природе, к единению души с окружающим пространством. Многие из них исповедуют не только христианство, хотя они практически все — крещенные, в то же время придерживаются различных ветвей шаманизма. И очень часто эти взгляды у них переплетаются.

— Такой синкретизм. Но дело в том, что Церковь не является организацией разъединения людей. Наоборот — Церковь заботится о том, чтобы люди были вместе, собирались вместе в храме для участия в богослужениях, объединялись у Чаши Христовой.

Церковь — это не какой-то карательный институт, и пост носит не обязательный, а рекомендательный характер. Обязательный характер он носит для клириков, для людей, которые исповедуют православную веру. Причем, таким образом, что готовы умереть за свои религиозные убеждения, за свою веру во Христа.

Мы не должны забывать время мучеников, и за исповедание веры Христовой отсекали головы. Мы также знает, что происходило совсем недавно в Сирии и других местах Ближнего Востока, когда людей, исповедующих христианство, просто расстреливали.

— Там гораздо чаще применяли более жестокие, просто средневековые методы.

— Да, часто даже отсекали головы. И на камеру снимали, а потом всем показывали эти казни. Хотя человеческая жизнь — бесценна, это — благословение Божие, и никто не имеет права таким наглым образом, оправдывая это каким-то религиозным учением, лишать жизни другого человека.

— Но ведь и христианство порой насаждалось огнем и мечом.

— Нет, нет. Православное христианство всегда насаждалось мечом, но не железным, а именно мечом, происходящим из уст священников, епископов.

— Как пишут историки, на Руси людей загоняли в реки креститься, когда Владимир принял решение.

— Но почему-то никто даже не ссылается на первоисточник, как это происходило. Это все — совершенно не доказано, далеко не факт что так и было. Они не могут предъявить каких-то доказательств.

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И я не думаю, что князь Владимир действовал именно так. Историки обычно ссылаются образно на тот факт, что он сказал, что кто не крестился, тот враг мне.

Но ведь это не говорит о том, что эти люди подлежали принуждению или какой-то строгой репрессии, рестрикции, каким-нибудь ограничительным мероприятием. Получается, что это — уже надумки историков. Почему? Для чего? Значит, враг рода человеческого работает над умами тех людей, которые называют себя учеными мужами.

Наука ценна и важна тем, что она может показать действительно сущность вещей, доказать истинность этого. А здесь — совсем наоборот.

— Это было тысячу лет назад.

— Ну так и не надо тогда рассуждать на эту тему, если нет доказанных фактов. Так можно договориться до чего угодно, но это — только фантазия, а совсем не наука.

— А ведьм у нас не жгли?

— Нет, никогда не жгли. В Православной Церкви никогда не было инквизиции. А если какие-то мероприятия происходили, то, извините, и сейчас есть не совсем умные люди, которые обливают себя или других горючими жидкостями и поджигают. Может быть, были и в то время какие-то моменты психические.

— А раскол, боярыня Морозова?…

— Это государство боролось. Не надо путать государственную машину с Церковью. Церковь никогда не обладала полицейскими функциями. У Церкви, особенно у патриарха, предстоятеля, есть совершенно другая функция.

Это — функция печалования, ходатайства, заступничества. И Церковь всегда занимала такую позицию. А государственный аппарат достаточно жестко работал во все времена. Но не надо смешивать разные институты.

Церковь — это институт мира, который призван для того, чтобы людей объединить в единое целое и привести всех ко спасению.