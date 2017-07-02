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Автор Петр Дерябин

Наркомания — это туберкулез современности

Экспертное мнение

Согласно результатам опроса ВЦИОМа, более половины россиян отмечают увеличение числа наркозависимых в нашем обществе. При этом 45% опрошенных считают наркоманию не только общественной, но и реальной болезнью, 93% выступают против свободной продажи наркотических средств, а 78% одобряют идею введения уголовного наказания за употребление наркотиков.

Наркомания — это туберкулез современности

Как оценивают ситуацию специалисты, отвечающие за противодействие росту наркомании и борьбу против наркоторговли? "Правде.Ру" об этом рассказала оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Северо-восточному административному округу Москвы капитан полиции Анна Кертанова.

Число наркоманов растет

— Что правильно считать преступлением в этой сфере — оборот наркотиков, хранение, приобретение с целью сбыта, продажа? С чем непосредственно вы боретесь?

— Мы боремся с преступлениями, которые внесены в Уголовный кодекс. Всего там девять статей, касающихся наркотиков. Мы наказываем людей за хранение; в основном эти задержанные являются первыми потребителями:

  • наркотических средств
  • психотропных веществ.

— Какова динамика подобного рода преступлений? Их число стабильно, растет или снижается?

— Ситуация стабильно тяжелая потому, что, к сожалению, наркомания и проблемы, связанные с ней, проникают во все слои населения. Эти преступления вечны, так как связаны с человеческой слабостью.

Когда разговариваешь с зависимыми людьми, спрашиваешь: "Ты же знаешь, что это дело уголовно наказуемое, почему ты им занимаешься?". Они отвечают, что это легкий и быстрый способ заработать деньги.

— Наркомания наиболее распространена именно среди молодежи?

— Да, как и большинство связанных с ней преступлений. За пять месяцев были зарегистрировано:

Количество преступлений Возраст преступников
Более 100 преступлений 30-39 лет
70 преступлений 25-30 лет
менее 50 преступлений несовершеннолетние

Уголовная ответственность по нашей линии наступает с 16 лет.

— Москва — крупный мегаполис, где проживают весьма обеспеченные люди. Можно ли считать столицу конечным пунктом наркомаршрутов? То есть существует ли производство именно для Москвы? Или Москва все же больше транзитный регион?

— Да, Москву и Московскую область можно назвать транзитным регионом. Ближайшая к нам страна-производитель наркотиков:

  • Таджикистан
  • Афганистан
  • Киргизия

Сейчас массово из Китая идут синтетические наркотики. Через Москву наркотики распространяются по всему Центральному федеральному округу, так как здесь много вокзалов, большое сосредоточение транспортных путей. Но Москва является и конечным пунктом.

Профилактика наркомании

— Проблема, конечно, страшная. В последнее время все чаще и чаще встречаются во дворах шприцы. Вы и другие организации с этим боретесь, проводите профилактику. Что можно порекомендовать человеку, который все-таки попал в сложную ситуацию и начал употреблять наркотики? Как быть ему и его близким, что делать, чтобы вернуться к нормальной жизни?

— Наркомания — это во многом тяжелое психологическое заболевание. Во время профилактики мы встречаемся с родителями, даем им советы.

Ведь для всех родителей собственный ребенок — самый лучший, они думают, что их никогда не коснется эта проблема. Но к сожалению, как показывает практика, уберечься ни от чего нельзя.

Есть две золотых истины:

  1. Контроль своего ребенка. Просто надо знать, с кем он общается, кто его лучший друг, какая у него компания, в какие места ходят, какие родители у этих друзей.
  2. И конечно же, нужно обязательно общаться с ребенком. Большинство стоящих на учете ребят говорят, что начинали употреблять наркотические вещества после того, как ссорясь с родителями, впадали в депрессию и уходили надолго гулять.

Именно в эти моменты им попадался "друг", который предлагал расслабиться, обо всем забыть. Такие "товарищи" всегда рядом, они хорошие психологи, знают как в ситуации подойти и подсадить человека на наркотическую удочку.

Наркомания — это туберкулез современности. Наркомания — это туберкулез современности
Фото: medportal. net

Также существует проблема, когда родители стесняются того, что их ребенок страдает от наркомании. Они пытаются ее запихнуть в дальний ящик, поглубже, но сам-то наркоман в большинстве случаев не пойдет добровольно лечиться.

Главная проблема — психологическая зависимость. Поэтому родителям обязательно нужно обращаться к специалистам, не стыдиться этого, а решать проблему своего ребенка.

С наркопотребителями — как и с онкобольными: если начать лечение на ранней стадии, то есть шанс полностью преодолеть болезнь.

Кроме того, наркоманы могут легко совершать преступления, связанные с:

  • незаконным оборотом наркотиков
  • общеуголовной направленностью

Наркоманы часто даже не понимают, на что идут, на какие жуткие вещи, потому что они испытывают дикие боли. Какие-то моральные ценности, которые были до этого, просто сходят на нет. Мне по-человечески жаль этих людей. Но помимо того, что они должны пройти лечение, они также должны быть наказаны за свои преступления.

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