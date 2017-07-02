Наркомания — это туберкулез современности

Согласно результатам опроса ВЦИОМа, более половины россиян отмечают увеличение числа наркозависимых в нашем обществе. При этом 45% опрошенных считают наркоманию не только общественной, но и реальной болезнью, 93% выступают против свободной продажи наркотических средств, а 78% одобряют идею введения уголовного наказания за употребление наркотиков.

Наркомания — это туберкулез современности

Как оценивают ситуацию специалисты, отвечающие за противодействие росту наркомании и борьбу против наркоторговли? "Правде.Ру" об этом рассказала оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Северо-восточному административному округу Москвы капитан полиции Анна Кертанова.

Число наркоманов растет

— Что правильно считать преступлением в этой сфере — оборот наркотиков, хранение, приобретение с целью сбыта, продажа? С чем непосредственно вы боретесь?

— Мы боремся с преступлениями, которые внесены в Уголовный кодекс. Всего там девять статей, касающихся наркотиков. Мы наказываем людей за хранение; в основном эти задержанные являются первыми потребителями:

наркотических средств

психотропных веществ.

— Какова динамика подобного рода преступлений? Их число стабильно, растет или снижается?

— Ситуация стабильно тяжелая потому, что, к сожалению, наркомания и проблемы, связанные с ней, проникают во все слои населения. Эти преступления вечны, так как связаны с человеческой слабостью.

Когда разговариваешь с зависимыми людьми, спрашиваешь: "Ты же знаешь, что это дело уголовно наказуемое, почему ты им занимаешься?". Они отвечают, что это легкий и быстрый способ заработать деньги.

— Наркомания наиболее распространена именно среди молодежи?

— Да, как и большинство связанных с ней преступлений. За пять месяцев были зарегистрировано:

Количество преступлений Возраст преступников Более 100 преступлений 30-39 лет 70 преступлений 25-30 лет менее 50 преступлений несовершеннолетние

Уголовная ответственность по нашей линии наступает с 16 лет.

— Москва — крупный мегаполис, где проживают весьма обеспеченные люди. Можно ли считать столицу конечным пунктом наркомаршрутов? То есть существует ли производство именно для Москвы? Или Москва все же больше транзитный регион?

— Да, Москву и Московскую область можно назвать транзитным регионом. Ближайшая к нам страна-производитель наркотиков:

Таджикистан

Афганистан

Киргизия

Сейчас массово из Китая идут синтетические наркотики. Через Москву наркотики распространяются по всему Центральному федеральному округу, так как здесь много вокзалов, большое сосредоточение транспортных путей. Но Москва является и конечным пунктом.

Профилактика наркомании

— Проблема, конечно, страшная. В последнее время все чаще и чаще встречаются во дворах шприцы. Вы и другие организации с этим боретесь, проводите профилактику. Что можно порекомендовать человеку, который все-таки попал в сложную ситуацию и начал употреблять наркотики? Как быть ему и его близким, что делать, чтобы вернуться к нормальной жизни?

— Наркомания — это во многом тяжелое психологическое заболевание. Во время профилактики мы встречаемся с родителями, даем им советы.

Ведь для всех родителей собственный ребенок — самый лучший, они думают, что их никогда не коснется эта проблема. Но к сожалению, как показывает практика, уберечься ни от чего нельзя.

Есть две золотых истины:

Контроль своего ребенка. Просто надо знать, с кем он общается, кто его лучший друг, какая у него компания, в какие места ходят, какие родители у этих друзей. И конечно же, нужно обязательно общаться с ребенком. Большинство стоящих на учете ребят говорят, что начинали употреблять наркотические вещества после того, как ссорясь с родителями, впадали в депрессию и уходили надолго гулять.

Именно в эти моменты им попадался "друг", который предлагал расслабиться, обо всем забыть. Такие "товарищи" всегда рядом, они хорошие психологи, знают как в ситуации подойти и подсадить человека на наркотическую удочку.

Фото: medportal. net

Также существует проблема, когда родители стесняются того, что их ребенок страдает от наркомании. Они пытаются ее запихнуть в дальний ящик, поглубже, но сам-то наркоман в большинстве случаев не пойдет добровольно лечиться.

Главная проблема — психологическая зависимость. Поэтому родителям обязательно нужно обращаться к специалистам, не стыдиться этого, а решать проблему своего ребенка.

С наркопотребителями — как и с онкобольными: если начать лечение на ранней стадии, то есть шанс полностью преодолеть болезнь.

Кроме того, наркоманы могут легко совершать преступления, связанные с:

незаконным оборотом наркотиков

общеуголовной направленностью

Наркоманы часто даже не понимают, на что идут, на какие жуткие вещи, потому что они испытывают дикие боли. Какие-то моральные ценности, которые были до этого, просто сходят на нет. Мне по-человечески жаль этих людей. Но помимо того, что они должны пройти лечение, они также должны быть наказаны за свои преступления.

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