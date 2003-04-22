Гравилёты: реальность и фантастика

Гравилеты представляют собой летательные аппараты, использующие для перемещения в пространстве силы гравитации и состоящие из двух взаимопритягивающихся масс. Это определение касается научно устоявшегося представления об этих аппаратах, хотя в публикациях термин "гравилеты" обычно понимается более обобщенно — как любой аппарат, управляющий гравитацией любым способом.

Имеется два взаимодополняющих, но не полностью совместимых основных объяснения гравитации, плюс множество альтернативных и малоизвестных объяснений, которые мы пока не будем рассматривать. Исаак Ньютон, первый физик, описывал гравитацию как притяжение между двумя массами. Принцип относительности общей теории Альберта Эйнштейна предлагает, что масса фактически вызывает пространственно-временную деформацию вокруг себя. Обе теории объясняют, почему падают предметы на Землю.

Ученые рассматривают теорию Эйнштейна как более всеобъемлющую, потому что она объясняет также, почему свет- который не имеет массы — отклоняется в сильных гравитационных полях. Подобный взгляд на гравитацию делает из этого нечто большее, чем характеристику Вселенной. По этой причине многие ученые рассматривают как нелепость идею создания любых антигравитационных устройств. Многие, но не все!

Гравитационные движители

Если плотности двух притягивающихся тел будут значительно отличаться друг от друга, то вся система из двух механически связанных между собой масс придет в движение в сторону более плотного из них. Лучше всего возникающие при этом эффекты просчитал и результаты опубликовал Г. Р.Успенский (ЦНИИмаш, факультет космонавтики МАИ), причем эти расчеты не вызывают нареканий у специалистов. Г. Успенский создал теорию и проект собственного гравилета, и планировал во время полета солнечного зонда вблизи Солнца уточнить некоторые положения теории гравитации для проверки работоспособности гравитационных движителей. И, по его словам, в конце 2001 года получил самые обнадеживающие результаты!…

Инженер-механик, член Академии изобретателей, творческих и научных работников Валерий Акинин предлагает развитие так называемого "гантельного" гравилета. Пусть имеется система из двух одинаковых грузов и жесткой связи между ними, ориентированная горизонтально. Теперь внимание: если развести грузы на большее, чем вначале, расстояние, то вес конструкции… уменьшится! Это было известно раньше.

Акинин предложил не раздвигать грузы, а вращать конструкцию вокруг горизонтальной оси, перпендикулярной связке. При этом нужным образом будут меняться проекции отдельных гравитационных сил на ось системы, что, собственно, и требуется. Теоретически в качестве грузов можно представить опять-таки атомные ядра, электроны и так далее…

Однако помимо классического "двумассового" гравилета, известно огромное количество других проектов: от аппаратов, "генерирующих с помощью теплового потока гравитационные волны" (А. Щеглов) до запряженных в особую торообразную узду черных дыр (Казыкин из Калуги, И. Иванченко).

Магнитные гравилеты

Магнитогравилеты — аппараты, в которых, по представлениям авторов, получение тяги или управление гравитацией достигается за счет особых манипуляций с магнитным полем. Такие проекты, к примеру, предложили американцы Г. Баугон, Г. Джонсон, британцы Роберт Адаме совместно с Г. Аспденом. Генеральный директор ТОО "Новая цивилизация" В. В. Миронов пытается сделать гравитационный двигатель на основе "кольца Вейника" из разнородных металлов с целью получения возможности управлять гравитационным полем возле Земли или других космических тел.

Американец Беннет предложил получать тягу за счет взаимодействия электромагнитного и гравитационного полей, и хотя идея на первый взгляд и кажется нереализуемой, тем не менее автор получил на эту разработку сразу два патента. Из успешных экспериментов известны опыты по "выявлению аномальной потери массы у магнитов во время падения", проведенные физиком Келли.

Электрогравилеты

Электрогравилеты — это аппараты, в которых, по представлениям авторов, создание тяги или управление гравитацией осуществляется за счет каких-либо особых манипуляций с электромагнитным полем.

Физики В. В. и В. Я. Васильевы (Обнинский институт ядерной пергетики) считают, что гравитацией можно управлять с помощью резонансных взаимодействий миллиметровых электромагнитных волн. Занимался проектированием электрогравитационных двигателей и один из основоположников космонавтики, доктор Роберт Хатчингс Годдарт, который даже получил приоритет на один из таких двигателей в 1920 году.

Из успешных экспериментов известны опыты японского физика Иономата, проводившиеся по "аномальному обезвешиванию электромагнитных катушек". Несколько заслуживающих доверие экспериментов, на которых присутствовал и автор обзора, провели Е. Д.Пронин (бывш. сотр. НПО "Энергия"), а также физики С. М. и О. С.Поляковы из Фрязина Московской области.

В опытах был получен небольшой по величине уровень тяги. Автор этого обзора участвовал в экспериментах, сделал соответствующие приборные замеры и видеозапись и составил собственный отчет о физическом происхождении тяги.

Готовятся также опыты физика И. М. Шахпаронова (бывш. сотрудник Института им. Курчатова), который уже изготовил генератор излучений Козырева-Дирака и исследовал последствия действия этого генератора на вещество и возможность генерации им гравитационных волн.

Экранный гравилет

Защитный экран, не пропускающий или частично пропускающий гравитационные волны, по мнению некоторых физиков, мог бы способствовать получению нескомпенсированного момента и создания тяги для полета. Корпускулярные и некоторые другие теории предполагают возможность создания способов экранирования гравитации или изменения ее знака (отталкивание вместо притяжения). Не вызывает сомнений предположение, что если полностью экранироваться от одного направления, то притяжение даже далеких звезд неуклонно заставит корабль лететь в противоположном направлении. Среди подобных проектов можно выделить работы следующих изобретателей.

В 1996 году инженеры А. В. Мурлыкин и С. А.Михалев (МАИ, фирма "Амур") предложили идею, якобы обеспечивающую экранизацию части веса конструкции. Предполагалось, что материал определенной плотности способен экранировать часть веса материала другой плотности. Для проверки эффекта механик Н. Сорокин (МАИ) изготовил два металлических изделия с высокой плотностью каждое весом в 1 грамм: оболочку с хорошо подогнанными стенками и вкладываемый внутрь ее шарик.

На первых же научных чтениях им. Зигеля в Москве С. Михалев объявил, что продемонстрирует "доказательство полета летающей тарелки", прочитал доклад и только затем продемонстрировал два шарика и пообещал, что при точном взвешивании шариков порознь и вложенных один в другой обязательно обнаружится разница… Проведенный эксперимент показал полное отсутствие эффекта.

Особой популярностью среди теоретиков гравилетов пользуется не теория всемирного притяжения, а теория отталкивания, согласно которой тела прижимает к планетам суммарная сила отталкивания от той части Вселенной, что не экранирована планетой или иным экраном.

Антигравилеты

Принцип действия антигравилетов лучше всего описан американцем Р. Форвардом в 1991 году в его проекте "Nullor". Представьте себе два огромных массивных кольца диаметром от 97 до 970 м и находящийся между ними в открытом космосе отсек полезной нагрузки. Верхнее кольцо — из обычной сверхплотной материи — притягивает к себе этот отсек и нижнее кольцо, в то время как нижнее отталкивает и отсек, и верхнее кольцо. При этом вся система должна ускоряться в одном направлении, регулировка ускорения производится простым изменением расстояния между кольцами.

Одно "но" — нижнее кольцо должно состоять из гипотетической антиматерии. Неясно, как произвести огромное кольцо из антивещества. Большую проблему представляет опасность соприкосновения колец, могущее привести к мощнейшему взрыву или (если аннигиляция твердых тел будет далеко не столь катастрофичной, как, например, газовых облаков) к микровзрывам на поверхности соприкосновения, которые разрушат и растолкнут кольца.

Существуют, однако, проекты более безопасные и… ешс более гипотетические. В начале 90-х годов изобретатель Линевич, бывший сотрудник авиаремонтного предприятия, подал около 50 заявок на изобретения, в том числе на гравиинерционный двигатель. По всем был получен отказ "по причине нарушения известных законов природы". В 1991 году он написал работу "Явление антигравитации физических тел", предложил проект магнитоэлектрической ДУ для космических аппаратов, способной работать на отходах ядерной промышленности.

В 1992–1993 годах на заводе "Аскольд" в Арсеньеве по его проекту строилась "экспериментальная установка для изучения антигравитационных явлений". Э. Линевич не раскрыл каких-либо подробностей своего изобретения. К сожалению, строительство экспериментальной установки не было закончено, сам автор в 1999 году эмигрировал в США.

С начала 90-х годов над проектированием антигравитационного излучателя работал инженер Евгений Дмитриевич Пронин, бывший конструктор радиосистем в НПО "Энергия", ставший мастером по изготовлению музыкальных скрипичных инструментов. Е. Пронин имеет богатейший опыт в конструировании сложнейших радиосистем. Именно он когда-то собирал один из первых в Москве телевизоров, но с 80-х годов стал идеологическим противником использования радиоволн "из экологических соображений" и именно поэтому занялся работами в области гравитации. По словам Пронина, ему удалось создать собственный проект гравидвигателя-излучателя, некий "пистолет", способный на расстоянии уменьшить вес предметов.

Присутствовавший при испытаниях антигравитационного излучателя эксперт "Космопоиска" А. Доброгаев подтвердил, что облученные тела действительно становились ненамного легче, но сам Доброгаев сомневался в чистоте эксперимента.

В 1993 году стало известно об успешном испытании антигравитационного движителя B. C. Гребенниковым (Краснообск, Новосибирская область), членом Французского энтомологического общества им. Фарба, который, согласно публикациям, успел даже осуществить самостоятельный пилотируемый полет на левитирующей платформе.

Энтомолог вел работу по изучению секретов устройства тела насекомых и открыл у них эффект полостных структур (ЭПС). С 1988 года проводя работу по разгадке принципа полета майского жука, он обратил внимание на то, что многие хитиновые покровы обладают ритмичной микроструктурой и микроузором, которые, по мысли Гребенникова, благодаря эффекту форм придавали телу насекомого левитационные свойства.

Позже он выдвинул идею постройки гравитодвигателя на основе знания секретов жука и соорудил деревянную платформу размером примерно 0,5x0,5 м с подложкой из "материала жука", с управляющей блок-панелью и рукояткой. В ночь на 18 марта 1990 года, по словам Гребенникова, он успешно испытал антигравитационную платформу с движителем и сумел осуществить самостоятельный пилотируемый полет на левитирующей платформе по маршруту Краснообск-Академгородок, далее до Северо-Чемского жилмассива и через Затулинку — аэропорт Толмачево вернулся в Краснообск. Его статья "Ночной полет на гравитолете" в местной газете позже была перепечатана "Техникой-молодежи" и многократно цитировалась в других изданиях.

После того как автор этого обзора связался с изобретателем, эти сведения не подтвердились. В. Гребенников с момента публикации 1993 года в течение нескольких лет проявлял крайнюю подозрительность ко всем, интересующимся его изобретениями. На сотрудничество с производителями и спонсорами не шел под предлогом, что обнаружил антигравитационные свойства только у одного вида насекомых, находящихся на грани исчезновения, и очень волнуется за судьбу этого вида в случае раскрытия своей тайны. В целом об изобретении Гребенникова сложилось впечатление как о не очень качественной дезинформации.

Между тем над практическим решением лабораторного подтверждения явления антигравитации в настоящее время работают инженер М. Холверда и японские физики Т. Хашида и X. Танака совместно с X. Хайясаки.

Гравитоотталкивающие экраны

Еще один класс устройств получают тягу путем экранирования по некоторым направлениям сил давления.

В начале 90-х над этой проблемой работал А. К.Титатренко (МАИ). Работа осталась незаконченной, А. Титаренко был убит в 1993 году.

В 80-90-х годах экспериментами по созданию спиралевидных статоров занимался изобретатель, физик Б. П.Додонов, которому удалось создать несколько установок со спиралевидно-прямыми экранами диаметром до 6 метров. Материал — металл или дерево. Додонов даже запатентовал идею создания такого двигателя (патент № 2005505 от 1991 на "двигатель, использующий космическую энергию").

После его смерти в 1998 году продолжатели и коллеги стали довольно успешно эксплуатировать установки Додонова под названием "Корбио" для лечебных целей.

В подготовке экспериментов Б. Додонова автору этого обзора неоднократно приходилось лично участвовать и убедиться в том, что роторы на подвеске внутри додоновских статоров хоть и медленно, но начинают вращаться. Что касается объяснения эффекта (Додонов считал, что его опыты со спиралевидным экраном-статором служат для демонстрации "всемирного отталкивания"), то истинная его причина до сих пор неочевидна. Более понятна пока лишь возможная сфера применения эффекта: для создания тяги в летательных аппаратах он малопригоден из-за большой массы статора (легкие статоры неэффективны), но способен "работать" в энергоустановках (из-за большого веса это могли бы быть стационарные установки).

О таких проектах можно было бы сказать, что они используют силы отталкивания (например отталкивания эфирного ветра), но никак не силы антигравитации. Поэтому проектами антигравилетов правильнее было бы назвать совсем другие идеи.

Вадим Чернобров, "На грани невозможного"