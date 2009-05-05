Мы живы благодаря Великому вымиранию

4:48 Your browser does not support the audio element. Эврика Гипотезы

В те времена, когда суперконтинент Пангея только образовывался из сдвигающихся тектонических плит, а на Земле правили вулканы, произошла одна из величайших катастроф биологической жизни — Великое Вымирание. Миллионы существ, большинство из которых населяло глубины Мирового океана, погибли, а небольшой процент выживших заложил основу новому процессу эволюции. Спустя четверть миллиарда лет ученые нашли виновника трагедии.

Фото: Fotodom. ru

Великое вымирание произошло 252 миллиона лет назад на границе Пермского и Триасового периодов (палеозой и мезозой). Существует множество версий этого события, основной из которых считалась гипотеза об активной вулканической деятельности, сопровождавшей процесс расширения Земли. Побочным эффектом этого процесса стали изменение состава морской воды и недостаток кислорода в атмосфере.

Ученые из Нанкинского филиала Китайской Академии наук изучили образцы каменной породы, добытые методом бурения в центральных регионах страны и датирующиеся концом Пермского и началом Триасового периодов. Химический анализ позволил установить присутствие в пробах сероводорода, причем его концентрация начинает возрастать в более глубоких слоях горных пород.

Получается, что Пермско-триасовое вымирание не стало неожиданным процессом — его предварял постепенный рост концентрации ядовитых газов в атмосфере, который начался как минимум за три-четыре миллиона лет до самого катаклизма. Кроме того, в исследуемых образцах были найдены зеленые серные бактерии — Chlorobium, обитающие в морской воде.

"Эти создания — анаэробные организмы, хорошо приспособленные к выживанию в любых условиях, — говорит профессор геобиологии Роджер Саммонс из Массачусетского технологического университета. — Для дыхания они используют не кислород, а серу, растворенную в водной среде, а в результате жизнедеятельности выделяют сероводород".

Сероводород смертелен для существ, которые дышат кислородом. Даже сейчас в озерах, перенасыщенных этим газом, обитаю анаэробные бактерии, метаболизм которых не нуждается в обычном воздухе.

Полученные учеными данные свидетельствуют, что во времена Великого пермско-триасового вымирания подобные организмы были широко распространены по всему миру, особенно в океанских водах.

Построенная учеными модель показывает, что в океане начался процесс замещение кислорода сероводородом, и постепенно он превратился в ядовитую среду с высокой кислотностью. Приспособиться к таким условиям смогли лишь десять процентов морских обитателей. Добрались смертельные испарения и до суши, где погибло более двух третей живых существ.

Открытие оживило многолетние споры между сторонниками теории вулканической катастрофы и теми, кто обвиняет в биоциде микроскопические организмы. Что же на самом деле послужило причиной гибели животного мира на Земле — продукты жизнедеятельности бактерий или массовое извержение супервулканов Сибирского базальтового пояса?

Скорее всего, правильный ответ будет "и то, и другое". Именно возрастающая сейсмическая активность привела к обильным выбросам серы в атмосферу, сформировав превосходную питательную среду для бактерий, суммарная масса которых начала стремительно расти.

Совокупность причиняемых вулканами разрушений и аноксия — кислородное голодание — и стали главными виновниками массовых смертей животных и растений.

Головной болью для сторонников этой теории является еще один исторический факт, относящийся к границе палеозоя и мезозоя. В это время произошло столкновение Земли с огромным метеоритом, после которого остался кратер диаметром 500 километров, обнаруженный методами гравитационной разведки подо льдами Антарктики в 2006 году.

Последствия столкновения с таким крупным объектом не могли не привести к катастрофе. Ведь падение на Землю 65 миллионов лет назад в шесть раз меньшего метеорита привело к гибели обитателей мелового периода и к началу нового витка эволюции — кайнозойской эры.

Совместить эти факты из древней истории Земли ученым еще предстоит. Уже выдвигается предположение, что оба сценария развития событий не противоречат друг другу, а дополняют, и метеорит лишь стал тем катализатором, который ускорил наступление катастрофы.

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