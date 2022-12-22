Американским фантастам удалось предсказать будущее, но не до конца

Известна история, уж насколько она достоверна, не знаю, о том, как легендарный Жюль Верн пытался скупить только что вышедший тираж своего романа "20 тысяч лье под водой" только потому, что не угадал с предвидением будущего. К тому времени, как он закончил этот роман, уже было проведено успешное испытание торпеды, а его фантастический "Наутилус" её не имеет и по старинке топит вражеский корабль ударом носового тарана. Впрочем, в романе-продолжении "Таинственный остров" торпеда у капитана Немо уже была.

В любом случае, предвидеть нечто в эпоху бурного развития науки и техники на определённом этапе человеческой истории было довольно-таки легко. Легко, но с каждым годом становилось и становится всё сложнее и сложнее. Уж очень много факторов приходится учитывать таким предсказателям.

Однако, людей трудности никогда не останавливали. Особенно журналистов из популярных научно-технических изданий, многие из которых в том же прошлом только тем и занимались, что фантазировали на темы о будущем и, как это выяснялось уже многие годы спустя, неплохо угадывали. Хоть и не всегда.

Давайте, посмотрим на обложки некоторых американских популярных журналов, почитаем предсказания и посмотрим, какие из них к сегодняшнему дню воплотились в реальность.

Вот, например, танк-шнекоход, изображённый на обложке журнала "Модерн мекэникс" за 1935 год, который должен был поражать врагов рукотворной молнией от генератора Ван дер Граафа через струю воды, так на обложке и остался.

Не получила своего развития и другая идея с обложки этого же журнала: подводные лодки-авианосцы не появились до сих пор, хотя известны случае постройки субмарин с самолётами-разведчиками на борту.

Куда больше провезло самолёту с ротором вместо крыла. Как раз сегодня летательные аппараты такого типа испытываются у нас в России, причём им пророчат роль городского воздушного такси!

А вот телевидение на поле боя (обложка журнала "Радиокрафт) уже давно никого не удивляет! Равно как и дистанционно управляемые пулемёты с установленной на них видеокамерой. Вот только ставить их сегодня предпочитают на подвижные дистанционно управляемые платформы — так называемые "танки-роботы".

Столь гигантские гидросамолёты, способные вот так, как это показано на обложке журнала "Попьюлар мекэникс", подходить к берегу и высаживать десант, созданы так и не были. Но зато созданы ничуть не менее впечатляющие десантные суда на воздушной подушке!

Опять 1930-е, и опять журнал "Модерн мекэникс. Речь идёт об управляемых ракетах для уничтожения дирижаблей, и каких только управляемых ракет сегодня нет?!

1946 год: атомные бомбы и баллистические ракеты с телевизионным наведением. Осуществилось и то, и другое!

1947 год: трансатлантическая крылатая ракета с ручным управлением, способная маневрировать по высоте полёта. Разрабатывалась такая ракета в Германии в годы Второй мировой войны. Планировалось с её помощью нанести удары по военным центрам на Урале и по Нью-Йорку. Но разрабатывать и построить, а тем более, успешно испытать, — вещи разные! В первом случае это процесс, а во втором — результат. И что в итоге важнее?

1949 год: боевая космическая станция на околоземной орбите. До этого, по счастью, не дошло. Но обитаемая станция вокруг планеты летает.

1952 год: вновь возвращение к идее боевого телевидения с целью обеспечения телевизионной картины поля боя.

1952 год: рассматривались схемы огромных военно-транспортных вертолётов и, хотя именно такие машины созданы не были, тяжёлым грузоподъёмным вертолётом сегодня никого не удивить. Немало их было создано ещё в СССР.

1954 год: легко транспортируемые долговременные огневые точки. Работали над этим много, но в настоящее время о них что-то совсем не говорят.

1957 год: летающий подъёмный кран из трёх вертолётов. Эксперименты велись в США, но оказалось, что легче построить один большой вертолёт для перевозки танков, чем возить один танк сразу тремя вертолётами!

1958 год: индивидуальный штурмовой вертолёт. Пытались сделать и не раз, но что-то "не пошло". Зато над площадью Бастилии в Париже 14 июля 2019 года пролетел стрелок-пехотинец на "летающей доске", и такие вот доски уже заказаны для французского спецназа!

1962 год: боевые шагающие бронемашины разных видов. Агентство ДАРПА уже несколько лет назад испытало очень похожего "шагающего мула", который по замыслу должен стать спутником солдата будущего и транспортировать за ним его вооружение, боеприпасы и запас продовольствия, а также своевременно всё это пополнять. Уже испытано, но массово пока не применяется!

А вот ракетная база на Луне до сих пор так и не появилась, и вряд ли когда-либо появится!

Так что, как видите, многое из того, о чём писали американские журналы 1930-1960 годов прошлого века, сегодня появилось, а кое-что — нет. И к лучшему!

Кстати, не так давно в США была защищена диссертация на тему влияния изображений различных фантастических машин на обложках американский технических журналов на прогресс науки и техники. И автору этого исследования удалось доказать, что такое влияние не только имело место, но и было очень заметным и сыграло важную общественную роль!

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