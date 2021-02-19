Дроны и балконы: революция в области доставки

Вы, конечно, уже все заметили, как стремительно меняется наша жизнь? Буквально на глазах! И какие забавные зигзаги и пируэты при этом проделывает… Совсем вроде бы не так уж и давно авиамоделисты из самых разных стран мира мастерили (да и сейчас еще мастерят!) модели самолетов и вертолетов с управлением по радио. Участвовали в соревнованиях, стояли с аппаратурой управления в руках и смотрели вверх, наблюдая, как любовно собранные "аппараты" выделывали всевозможные пируэты в небе. Казалось, что это хобби и не более.

Существовала проблема двигателей, расходовавших много топлива. Была и проблема аккумуляторов, которые нужны были для питания находящейся на борту модели самолета или вертолета радиоаппаратуры. Но главное, пилот, управлявший ими с земли, не имел возможности увидеть все то, что мог "видеть" пилотируемый им аппарат: видеокамеры, конечно, были и тогда, но очень уж они были большими…

И вдруг в одночасье все изменилось: появились легкие, и энергоемкие аккумуляторы, столь же легкие, но мощные микроэлектродвигатели, малогабаритные системы управления и навигации, а также видеокамеры и ноутбуки, на экраны которых стало возможно вывести любую картинку "с неба". Так появились дроны или БПЛА — беспилотные летательные аппараты, которых на сегодня уже создано видимо-невидимо. От крошечных, размером немногим больше воробья, дронов-шпионов до огромных ударных беспилотников, снабженных искусственным интеллектом.

Только недавно мы все видели на экранах телевизоров, как боевые дроны Азербайджана наносят удары по боевой технике и позициям в Нагорном Карабахе. То есть сверху они "все видят", передают "картинку" на землю, а там, где-нибудь в вагончике, а то и совсем далеко от передовой, в уютном кресле сидит его оператор, который наводит на цель перекрестие прицела. А дальше опять-таки электроника дрона делает все сама: сама ведет его вслед за целью, сама корректирует параметр полета, а оператору остается только нажать кнопку "пуск".

А можно запустить дрон с собственного балкона и снимать через окна соседей, ведь многие на высоких этажах окна шторами не закрывают. Правда, по российскому законодательству всякий запуск дрона превращается в серьезную головную боль — надо во всякие важные инстанции об этом сообщать и получать соответствующие разрешения. Но… время идет, и все это придется отменить. Просто уровень использования дронов на Западе заставит нас это сделать, а нам опять, как это часто бывало в прошлом, придется его "догонять"!

Потому что дроны можно использовать не только в военных целях. С их помощью можно организовать эффективную систему доставки, и вот она-то изменит всю нашу жизнь.

Дроны как система доставки

Хотите горячую, только-только с огня пиццу? Пожалуйста! Делаете заказ, указываете место, включаете приводной маяк, а тем временем к вам вылетает дрон-рассыльный. Сегодня все это тоже можно, однако приходится иметь дело с людьми и… автомобилями, которые сжигают бензин и загрязняют атмосферу. А тренд у нас какой: "Зеленая энергетика"!

А они смогут доставлять людям лекарства, продукты, заказы из интернет-магазинов, словом, приносить нам в дом абсолютно все без какого бы то ни было контакта с внешним миром. Кстати, в условиях массовых эпидемий такая доставка будет особенно важной! И ее поневоле придется вводить, если нас посетит очередная "чума 21 века".

Вот только наши сегодняшние "обиталища" не годятся для приема дронов. Хорошо, если у вас частный дом. Тогда прилетевший дрон сможет сесть во дворе, а то и просто сбросить посылку вам на голову — ловите!

Но как быть, если у вас квартира в "хрущёвке"? Такие дома, конечно, начали сносить, но и новые дома в плане приема дронов от прежних ничем не отличаются. Между тем уже сегодня неплохо бы подумать о разработке сборно-разборных "портов приема дронов", которые можно было бы смонтировать прямо на балконе. Или даже в окне, поскольку далеко не во всех квартирах имеются балконы.

Можно оборудовать посадочные площадки на крышах. Но это потребует серьезных капитальных затрат. У нас же между квартиросъемщиками возникают скандалы даже из-за оплаты установки домофона или железной двери, а тут ведь работ предстоит намного больше. Нужно будет сделать так, чтобы к такой площадке было бы удобно подниматься с любого этажа, чтобы сама она обогревалась и снег бы на ней не скапливался. Она должна быть оборудована системой безопасности, теми же перилами, габаритными огнями, приводным радиомаяком. То есть — это будет довольно сложное сооружение, если оно будет для всех.

Свой личный порт это уже сугубо ваше дело. Это может быть откидывающаяся рама с сеткой, на которую дрон просто сбросит вам коробку с заказом. Четыре габаритных огня — вот и все обеспечение. Ну а для совсем небольших дронов можно придумать особой формы створку окна, причем даже с системой аэрации, то есть опрыскивания его антисептиком, чтобы уж никакая зараза к вам в жилище тогда бы не пробралась!

Соответственно, дроны тоже понадобятся разные. Для аптек одной грузоподъемности и не очень большой, поскольку лекарства килограммами никто не заказывает. Для доставки посылок с одеждой — коробки довольно легкие, но объемные — будут нужны специальные дроны, скорее всего, это будут квадрокоптеры, то есть четырехвинтовые аппараты. Крепить к дрону коробки-упаковки невыгодно. У них плохая аэродинамика, и скорость дрона с такой вот подвеской будет невелика, а значит, и срок доставки увеличится. Следовательно, нужно будет предусмотреть на дроне возможность крепления нескольких видов контейнеров.

То есть внешний вид наших зданий в самое ближайшее время может сильно измениться.

В свою очередь "балконная революция" доставки товаров повлечет за собой и серьезное изменение в распределении рабочих мест. Появятся специальные фирмы по доставке товаров с помощью дронов, но и сами аптеки, и сетевые магазины постараются завести у себя аналогичные системы доставки, чтобы еще эффективнее обслуживать покупателей. А еще это будут частные пекарни и булочные, магазины дорогих и здоровых продуктов, почтовые отделения. То есть рано или поздно все эти системы жизнеобеспечения большого города, а затем и окрестных с ним сел и поселков, свяжет сложная сеть курсирующих в разных направлениях дронов, а количество людей, занятых на расфасовке и упаковке товаров для "дрон-доставки", резко возрастет.

Если добавить сюда еще и новую транспортную систему "дрон-такси", над которой сегодня опять-таки уже работают, а двухместная машина для нее уже создана, то… можно себе представить, во-первых, сколько дронов будет летать у нас над головами во всех направлениях, а во-вторых, сколько операторов для них потребуется, а также механиков по их обслуживанию и менеджеров-упаковщиков. И это будет еще одна и очень важная революция как в области технической, так и в области социальной, все аспекты которой сегодня мы себе даже просто не можем представить. Но нечто подобное непременно произойдет и произойдет весьма скоро, потому, что весь прогресс современной техники БПЛА идет именно к этому!