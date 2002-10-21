Как ученые потеряли родословную человека

Группа немецких и американских генетиков, возглавляемая профессором С. Табо из Мюнхенского университета, сделала сенсационное открытие. Оказывается, неандерталец, который, как считалось ранее, занимал в эволюции промежуточное положение между питекантропом и современным человеком, к нашей родословной никакого отношения не имеет.

Неандерталец не имеет отношения к гомо сапиенс?

Профессор С. Табо и его коллеги извлекли из останков неандертальца возрастом около 30 тысяч лет фрагмент ДНК, главного носителя наследственности. После сравнения древней ДНК с таким же фрагментом из клетки современного человека оказалось, что неандерталец вовсе не был предком нынешнего Гомо сапиенс.

Это открытие генетиков подтверждают антропологи — немцы Р. Шмит и Ю. Тиссен, а также англичанин К. Стрингер. Неандертальцы безраздельно господствовали в Европе в течение 200 тысяч лет. Но около 40 тысяч лет назад с Востока или из фрики на их земли вторглись орды наших непосредственных предков — кроманьонцев, обладавших более развитым умом и более совершенным оружием. В жестокой борьбе они уничтожили большинство неандертальцев, а остальные бежали в удаленные уголки планеты. На жестокость борьбы указывают массовые захоронения неандертальцев с пробитыми черепами и другими увечьями, полученными в бою.

Сопоставив все эти данные, ученые пришли к выводу, что скрещивания между прямыми предками современных людей и неандертальцами не происходило. Сегодня человечество может благодарить науку за то, что оно вдруг лишилось прародителей, и вопрос о происхождении Гомо сапиенс вновь остался бы открытым, если бы не мумия.

Загадка мумии

Эта мумия — не из захоронения фараонов. Ее обнаружили в 1995 году в глыбе вечного льда в высокогорном районе Центральной Монголии. Она оставалась во льду в течение 4 тысяч лет. Мумия имеет длинные красные волосы, доходящие до плеч, и массивные предплечья с татуировкой.

Но — внимание! — некоторые внутренние органы и фрагменты мозга сделаны (высказывается такая гипотеза) из неизвестных искусственных материалов. Создается впечатление, что они создавались поэтапно, в ходе серий сложных операций, которые значительно превосходят уровень, достигнутый сегодня на Земле. Изучавшие мумию исследователи Джастин Мэннерс (США) и Кент Дженингс (Англия) высказали версию, что ли хирургические манипуляции предусматривали создание такого совершенного киборга, который был бы способен гарантированно выполнять наблюдения и сбор материалов именно в земных условиях. Ученые пришли к выводу, что при жизни мумия могла быть киборгом, то есть существом, объединяющим в себе черты робота и гоминида. Термин "гоминид" обозначает представителя отряда приматов, включающего как ископаемого человека, так и современных людей. (Просьба не путать с "гуманоидом" — пришельцем из космоса, внешне напоминающим человека.)

Сегодня нет научных данных о том, что к нам прилетает кто-либо с какой-то конкретной планеты. Просто мысль об инопланетном базировании НЛО — это первое, что приходит в голову. Если опереться на многие утверждения и факты обнаружения множественных следов посещений Земли существами из космоса или с других планет, то можно рассматривать Землю как космическую колонию. Различные космические центры осуществляют здесь свою деятельность. Они посылают своих роботов, киборгов и гоминидов собирать материалы и информацию, вести эксперименты на живых существах, в том числе сложные хирургические операции. Во многих случаях такие операции приводили к отклонениям, интерпретируемым археологами и патологоанатомами как уродства. Эксперименты, по-видимому, могут проводиться с целью создания новых клонированных существ. Все это заставляет говорить о космическом происхождении человека.

Такие авторитеты, как К. Циолковский и Ж. Валле, подчеркивали — и не один раз, — что человек прежде всего космический феномен и только после этого — земной. Все это противоречит официальной теории происхождения человека, указывающей ему место в обезьяньем гнезде на дереве. Но новые, нетрадиционные гипотезы, видимо, никого уже не смогут шокировать…

Владимир Ажажа, доктор философских наук