Си Цзиньпинь Трампу: "Замучаетесь мусор вывозить!"

Пекин зеркально ответил Вашингтону в санкционной войне протекционистскими тарифами. Каковы стартовые позиции сторон в начавшейся войне и может ли Россия стать ее бенефициаром?

Как далеко может зайти Китай?

В понедельник, 2 апреля, в ответ на повышение Дональдом Трампом ввозных пошлин на ряд китайских товаров, прежде всего сталь и алюминий, Пекин санкционировал импорт 128 товаров из США, сообщило министерство финансов Китая. Среди прочих под санкции попали вино, свинина и фрукты. Сумма ответных мер оценивается в три миллиарда долларов, тогда как американских — в 60 миллиардов. Суммы явно несопоставимые, поэтому ждем продолжения китайских ответных мер, объем которых будет зависеть от амбиций Трампа.

Согласно сообщениям американских СМИ, дальнейшие санкции Вашингтона будут нацелены на китайский телекоммуникационный и технологический сектора в качестве реакции на "хищение американской интеллектуальной собственности". По мнению западных аналитиков, Китай может ответить повышением импортных пошлин на другие американские сельскохозяйственные продукты, такие как соевые бобы, кукуруза. Это особенно скажется на фермерах, многие из которых считаются сторонниками Трампа. Китайцы могут также лишить завод Boeing заказов и отдать предпочтение его европейскому конкуренту Airbus.

Президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич, давший интервью "Правде.Ру", считает, что "может очень остро встать проблема утилизации мусора, который США в огромных объемах вывозит в КНР". По мнению эксперта "Правды.Ру", Трамп выполняет свои предвыборные обещания, и, "учитывая личность президента США, прогнозировать дальнейшее развитие американско-китайских отношений довольно сложно". Несомненно одно, "торговый оборот между странами оценивается примерно в 600 миллиардов долларов, поэтому масштабная торговая война негативно отразится на обеих странах", заметил Виталий Манкевич в интервью "Правде.Ру".

Импортозамещение по-американски

То, что президент США Дональд Трамп начинает торговую войну против Китая, понятно по нескольким причинам: торговый дефицит США в пользу Китая в 2017 году достиг 375 миллиардов долларов, и китайцы действительно воруют интеллектуальную собственность. Россия тоже с этим сталкивается.

Но пока позиции Трампа более уязвимы. Понятно, что металлургию в США сразу не вернешь, а повышенные импортные тарифы сделают сталь и алюминий более дорогими и увеличат издержки многих американских компаний, прежде всего строительных. Скорее всего, они станут импортировать больше из стран, которые не затронуты санкциями, например, Евросоюза, Бразилии. Виталий Манкевич полагает, что металлургический рынок в Штатах очень конкурентный и, "если торговая война затянется, производители в первую очередь будут искать другие площадки в Азии".

"Сталелитейные заводы могут вернуться, если им дома будут предложены серьезные преференции, — заметил эксперт "Правды.Ру". — Долгосрочная цель Дональда Трампа — пересмотреть правила международной торговли в свою пользу. Он хочет вернуть технологические производства в США и обращается к американскому бизнесу в Китае. Это импортозамещение по-американски".

Китай тоже пострадает, но не Россия

Китай тоже пострадает, заметил эксперт "Правды.Ру". Например, будет "очень проблематично найти такие же по объему рынки сбыта для своей продукции, как США". Однако у Китая есть сильный ответ, он может еще обесценить юань, что вызовет спрос на китайские товары в других странах. Надо также учесть, что Китай играет доминирующую роль в финансировании США, покупая облигации ФРС. К тому же с сокращением корпоративного налогообложения в 2018 году США переходят в еще большую зависимость от кредитования со стороны Китая. Это, конечно, не лучшая основа для торговой войны, которую сейчас пытается вести Трамп.

"От торгового противостояния КНР и США выиграют другие игроки", — сказал Виталий Манкевич "Правде.Ру". — Россия, например, может занять место американских сельхозпроизводителей, экспортирующих продукцию в Китай. Объем агропромышленного экспорта США в Китай превышает 20 миллиардов долларов. Если Китай введет санкции в отношении сельхозпродукции США, у России будут хорошие шансы занять опустевшую нишу".

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