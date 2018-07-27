ПИК приглашает в "Мякинино парк"

Начались продажи квартир в новом проекте Группы ПИК в Москве - "Мякинино парк". Качество строительства и комфорт проживания обеспечиваются принципами ПИК-Стандарт.

Новый жилой комплекс компании ПИК — "Мякинино парк" — расположится на полуострове, выходящим на Москву-реку. Он находится в двух километрах от МКАД по Новорижскому шоссе и в 20 минутах езды от станций метро "Мякинино" и "Строгино".

Легко добраться до "Мякинино парка" можно будет так же от метро "Молодёжная". Рядом находятся Живописная бухта с пляжами, кафе, собственной пристанью, бульваром и зонами отдыха, а также музей-заповедник "Архангельское" и заповедник "Лохин остров".

Общая площадь жилья в проекте составит 180 тыс. кв.м и будет реализована в три очереди. Сдача первых корпусов состоится в октябре 2021 года.

В рамках проекта "Мякинино парк" компания ПИК построит детский сад на 325 мест и школу для 825 учеников. Строительство детского сада будет завершено ещё до ввода в эксплуатацию первых корпусов проекта — летом 2021 года, а школа откроется здесь в 2023 году.

На территории проекта предусмотрены игровые и спортивные площадки для детей всех возрастов. Для взрослых благоустроят места для спокойного отдыха и неспешных прогулок. Во дворах будут высажены крупномерные деревья и кустарники, выполнен ландшафтный дизайн, установлены малые архитектурные формы.

Согласно концепции проектирования и строительства ПИК-Стандарт в "Мякинино парке" будут построены корпуса переменной этажности — 15-25 этажей. Это позволяет не только разнообразить застройку, но и обеспечивает максимальную инсоляцию во дворах и в квартирах.

Увеличенные на 30% окна также повышают естественную освещённость помещений. В холлах всех домов запроектированы высокие потолки и витражное остекление, а входы в подъезды выполнены на уровне земли. В каждом суперблоке будут расположены кладовки и подземные паркинги.

В первом вышедшем в продажу корпусе покупателям предлагается 12 вариантов планировок. Здесь можно выбрать как компактную студию площадью от 20 кв.м, так и просторную 4-комнатную квартиру площадью 93 кв.м. Все квартиры в данном корпусе будут предлагаться с отделкой.

Микрорайон будет обеспечен всей необходимой собственной инфраструктурой. Здесь откроются продуктовые и хозяйственные магазины, кафе, пекарни, салоны красоты, химчистки, отделения банков.

Группа работает на рынке с 1994 года и специализируется на проектах в сегменте доступного жилья. С начала деятельности компания построила около 21,2 млн кв.м жилой недвижимости.

С 2007 года ПИК присутствует на фондовом рынке. Компания придерживается передовых международных стандартов корпоративного управления, которые способствуют успешному развитию бизнеса. Решением Правительства РФ Группа Компаний ПИК включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики.