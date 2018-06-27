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Автор Любовь Степушова

Глупость маленькой, но гордой Дании наказуема

Экономика » Сырье » Газ

Премьер Украины Владимир Гройсман приехал в Данию, чтобы просить руководство этой страны задержать строительство "Северного потока — 2". Куда же ему еще ехать, если все остальные участники проекта уже дали на него разрешение. А председатель ЕС Болгария равнодушна к выносу вопроса в повестку дня Еврокомиссии, так же как и ее сменщик — Австрия. Что ждет неосмоотрительный Копенгаген?

Голупость маленькой, но гордой Дании наказуема. 388730.jpeg

Затормозить проект любой ценой

Заметим, что США тоже не торопятся налагать санкции на участников проекта, среди которых крупнейшие европейские компании. Если Дональд Трамп пойдет на это, то совершенно испортит отношения с союзниками по НАТО, имея в виду то, что при их сопротивлении он уже вышел из Парижского соглашения по климату, соглашения по ядерной сделке с Ираном и ввел торговые пошлины на европейские сталь и алюминий. Несомненно, санкции против "Северного потока — 2" будут рассматриваться в Германии как работа на уничтожение Европы.

Тем не менее Вашингтон может затормозить проект руками Брюсселя. Многие европейские политики оценивают проект как идущий вразрез с целями Энергетического союза, уничтожающий солидарность стран Евросоюза. Они поддерживают позицию Киева, который считает, что проект призван лишить его транзитных денег, необходимых для восстановления подорванной "войной с Россией" экономики. Намек Европе делается очень ясный: раз вы не можете нам помочь восстановиться от "агрессии России", заставьте ее отказаться от проекта, это даст нам нужные два-три миллиарда долларов в год.

Игра на публику в дурачка

Дания в конце ноября 2017 года внесла специальные поправки в законодательство страны, которые позволяют правительству отказаться от строительства трубопроводов в датских территориальных водах "по соображениям безопасности, относящимся к Дании, ЕС и НАТО".

На это собственно и рассчитывает Гройсман. "Это (Северный поток — 2". — Ред.) не только угроза для Украины. Это новая форма оружия, которая также будет использоваться против европейских демократий", — предупредил своего датского коллегу украинский премьер. Ларс Локке Расмуссен сказал в ответ общепринятые слова, что "Украина не одинока и Украина не будет забыта", цитирует датская газета BT. Но дал понять Гройсману, что датское правительство не в состоянии предотвратить строительство газопровода. В лучшем случае Дания может отложить реализацию этих планов.

Датский премьер, тем не менее, согласен с Гройсманом в том, что газопровод — это гораздо больше, чем чистый бизнес. "Я полностью понимаю сопротивление Украины, — сказал он. — Моя позиция заключается в том, что этот проект имеет геополитическую, европейскую импликацию и сама Дания не может решить его. У меня есть сильное ощущение, что нам надо перенести этот вопрос за европейский стол переговоров для европейских стран".

Он сказал, что разговаривал с Меркель на эту тему, и впервые у него "появилось ощущение, что Германия также понимает, что речь идет не только об энергии".

Дания между молотом и наковальней

Как сказал "Правде.Ру" ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, датчане лукавят — вынести вопрос на рассмотрение в Европейский союз они не могут, они обязаны действовать в соответствии со своим законодательством. По мнению эксперта "Правды.Ру", позиция Дании объясняется давлением США.

"На шведов американцы тоже активно давили, но они отделались докладом о том, что русские ходят на них напасть и захватить остров Готланд в Балтийском море и первая группа спецназа высадится под видом ремонтников "Северного потока — 1". После этого американцы сказали: "Да, молодцы, отработали". И все. А датчане захотели выслужиться и приняли этот ненужный им закон о безопасности, и теперь американцы хотят, чтобы они его применили", — пояснил эксперт в интервью "Правде.Ру".

По его мнению, "датчане оказались между молотом и наковальней: с одной стороны — Германия и Россия, с другой — США. Поэтому они и говорят, что мы маленькая Дания, мы не хотим ничего решать, мы просто выполним ваше, ребятки, решение. Вся эта история говорит об уровне Евросоюза". Игорь Юшков пояснил корреспонденту "Правды.Ру" по существу дела, что датский закон принят после подачи заявки на строительство "Северного потока — 2", поэтому его применять в отношении "Газпрома" нельзя. "И, значит, либо вы нарушаете международную норму и дух права и применяете закон задним числом, а потом ждете иска в суд от "Газпрома", либо вы даете разрешение", — сказал эксперт "Правды.Ру".

"Надо учесть, что Германия уже начала строительство газопровода. И даже если Дания откажется выдать разрешение, то он будет построен в обход ее территориальных вод, что приведет к небольшому сдвигу по срокам и небольшому удорожанию. Но "Газпром" говорит, что уложится до 2020 года", — сделал вывод Игорь Юшков в интервью "Правде.Ру".

Заметим, что на Европейской газовой конференции 29 мая в Осло британский финансовый директор компании Nord Stream 2 AG Пол Коркоран подчеркнул, что газопровод "усилит европейскую энергетическую безопасность". По его словам, газопровод будет иметь 1230 километров в длину, цена проекта — 9,5 миллиарда евро, 25 стран поставляют товары и услуги. С 2020 года он обеспечит клиентам экономию в размере 7,9-24,4 миллиарда евро в год.

Добавим, что Nord Stream 2 AG является совместным предприятием российского "Газпрома" с французским Engie, австрийской OMV AG, британской голландской Royal Dutch Shell, а также немецкой Uniper и Wintershall.

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Темы Дания Газпром Украина Евросоюз газопровод Игорь Юшков трубопровод Северный поток-2
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