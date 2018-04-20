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Автор Редакция рубрики "Экономика"

Турция золотой запас из США вывезла. А что Россия?

Экономика » Финансы

На днях стало известно о том, что Центробанк Турции вывел из Федеральной резервной системы США золотой резерв страны. А где находится золото России?

Турция золотой запас из США вывезла. Почему Россия медлит?. 386155.jpeg

По сообщению турецкого издания Haber, "американское" турецкое золото частично возвратили в Турцию, частично — направили на хранение в Европу, в хранилища Банка Англии и Банка международных расчетов в Швейцарии. Общий объем золотого резерва Анкары составляет 564,6 тонны.

Заметим, что в последнее время накапливание физического золота центробанками стало мировым трендом. Свое золото (три тонны) в начале года вернула из хранилищ в Лондоне даже Венгрия. Это же сделали Венесуэла, Голландия, Австрия и Германия. Видно, что решение принимают страны, которые ощущают давление со стороны Вашингтонского консенсуса. Так, например, та же Венгрия давно подвергается жесткой критике как со стороны Евросоюза, так и западного мира в целом. Золотой запас позволяет премьеру Виктору Орбану чувствовать себя увереннее.

А что же Россия? Она же является главным "плохишом" в глазах "цивилизованного мира".

Как сказал "Правде.Ру" член комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Евгений Федоров, "информация о том, где находится золото России, засекречена". "Раньше часть размещалась в США, но мы не знаем, вернула ли Россия эти запасы", — отметил депутат. По словам Евгения Федорова, Центральный банк России "является филиалом ФРС, поэтому я не удивлюсь, если часть золота мы по-прежнему храним в США".

Если же не храним, то мы храним там наши активы в американских бумагах, то есть поддерживаем американскую экономику, что тоже плохо, сказал "Правде.Ру" депутат. Причем такая политика оговаривается в 15 статье Конституции, системой международных договоров, статусом ЦБ, продолжил в интервью "Правде.Ру" Евгений Федоров.

Чтобы это изменить, по словам депутата, нужны "реформы революционного характера". "Только сейчас в законе о контрсанкциях поднят вопрос о том, что нужно из наших министерств, включая Центральный банк, убрать американских управляющих. Если Путин победит с его концепцией прекращения подчиняться американскому однополярному миру, тогда все получится", — сделал вывод Евгений Федоров в беседе с корреспондентом "Правды.Ру".

Со своей строны, президент Фонда исследований Михаила Хазина Михаил Хазин сказал "Правде.Ру", что "физически нашего золота в США нет". "У нас активы лежат а американских госбумагах, но мы в последнее время существенно сокращаем долю этих активов. Имеется опасность, что они не отдадут, поэтому надо эти облигации сбрасывать", — сказал "Правде.Ру" эксперт.

Информацию о том, что физически российское золото в США не хранится, "Правде.Ру" подтвердил и директор Центра политических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Павел Салин. "Российский золотой запас хранится в России, а валютные резервы — в казначейских облигациях США. Мы взяли курс на сокращение их объема, но сделать одномоментно это невозможно, поскольку это будет расценено как попытка обрушить долговой рынок США со всеми вытекающими последствиями. Это будет не конфликт с США, а конфликт с Китаем, который держит 1 триллион 200 миллионов долларов в этих облигациях и Японией (около триллиона долларов)", — сказал эксперт "Правде.Ру".

Заметим, что, по данным минфина США, Центробанк России за период с декабря по февраль продал американских гособлигаций на сумму в 11,9 миллиарда долларов. Таким образом сократив объем активов на 11,2 процента (93,8 миллиарда долларов). Однако пока это можно характеризовать как "сезонные колебания". Напомним, сразу после введения против России санкций в марте 2014 года Центробанк РФ вывел из американской Федеральной резервной системы (ФРС) около 115 миллиардов долларов. Однако уже через две недели после инцидента российский ЦБ вернул средства на счета ФРС, указывает Reuters.

Такой поступок позволяет предположить, что Россия по-настоящему боится замораживания активов в США, сделали тогда вывод ФРС и минфин США. С тех пор американские власти пристально наблюдают за счетом ЦБ и следят, какие санкции заставят страну выводить резервы, сообщает агентство. Возможно, именно угроза одномоментного вывода и затормозила намерения Трампа ужесточать санкции против России. С другой стороны, России не надо бояться задействовать этот фактор в случае резкого обострения ситуации. Можно рассчитывать на эти деньги как на мягкую силу России. Вот только сумеем ли мы ее применить, прежде чем ее "заморозят"?

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Темы турция золото россия санкции экономика России золото-валютные резервы
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