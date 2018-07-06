Payperblock: фриланс под защитой блокчейна

Заказать услугу через интернет труда не составляет. А вот сама услуга — это уже труд, причем труд все чаще не организации, а отдельного, вольнонаемного человека — фрилансера и если верить прогнозам аналитиков, их количество в мире к 2025 году вырастет до 3 млрд человек.

Объединить этих разобщенных людей берется проект из Финляндии под названием PAYPERBLOCK. Команда создает независимое пространство для фрилансеров со всего мира на базе блокчейна.

Платформа: Ethereum

Токен: PAYB — стандарт ERC20

Объем токенов на продажу — 10 млрд. PAYB

PRE ICO: август 2018

ICO:сентябрь 2018

Cайт: payperblock. com

Какие проблемы позволяет решить проект

Во-первых, главной опасностью со стороны отношений между заказчиком и фрилансером по прежнему является вопрос оплаты. В случае предоплаты, заказчик может остаться без выполненного заказа, нарвавшись на обыкновенного мошенника. В случае постоплаты, фрилансер рискует не получить средства за оказанную услугу, если к его работе будут предъявлены фиктивные претензии. PAYPERBLOCK выступает гарантом отношений заказчика и фрилансера. Средства будут автоматически списываться с криптовалютного счета клиента, и замораживаться сервисом, до момента выполнения условий контракта. В случае спорных или проблемных ситуаций, менеджеры сервиса, будут проводить собственное расследование. При выявлении необоснованных претензий заказчика, средства в полном объеме поступят на криптовалютный кошелек исполнителя. Если же, вина лежит на недобросовестной работе фрилансера, то он получит деньги только после исправления своей работы.

Во-вторых, проигрышная однотипность. Большинство интернет-ресурсов работают по следующей модели: они фокусируются на привлечении работодателей и организаций на свои порталы, и только потом приглашают флилансеров, мотивируя доступностью работы. Система PAYPERBLOCK, считает подобную модель ошибочной. Здесь важно предоставить клиенту реальный выбор среди исполнителей. Клиент должен получить услугу в те сроки и того качества, какие он сам пожелает. Довольный клиент — довольный фрилансер — хорошая репутация у проекта — новые клиенты, вот такой рабочий алгоритм видят разработчики.

В-третьих, высокие комиссии. Существующие платформы, взимают непомерно большие проценты, зачастую зависящие от вида работ. Payperblock установил единую комиссию, которая составляет 1%, если платежи осуществляются токенами проекта PAYB. И 2% в случае оплаты иными криптовалютами (в настоящий момент поддерживаются BTC, ETH и LTC).

Команда проекта

PAYPERBLOCK принадлежит и управляется Payperblock Ltd. Команда специалистов собрана из экспертов по технологии блокчейна, с опытом разработки смарт-контрактов, программного обеспечения, веб-сайтов, 3D графики и многим другим.

Исполнительным директором проекта является Адеола Ошо — опытный блокчейн эксперт с большой историей работы в различных отраслях бизнеса и более чем 8-летним опытом предпринимательской деятельности.

Команду разработчиков возглавляет Яакко Асикайнен — опытный разработчик програмного обеспечения для таких корпораций как Microsoft и Nokia. Последние годы ведущий VR и игровые проекты.

С полным списком разработчиков можно ознакомиться на сайте проекта Payperblock.

В настоящий момент компания находится в Финляндии, но проект для стабильной работы, планирует открытие новых центров в других странах.

Возможности для держателей токенов

Разработчики подготовили целый пул возможностей для своих инвесторов. Все решения касательно правил и политики компании, будут приниматься путем голосования среди всех держателей токенов. В случае разбора спорных ситуаций, о которых говорилось в первой части статьи, у клиентов и фрилансеров будет равнозначный доступ к процедуре разрешения споров. Создатели так же разработали программу вознаграждения своими токенами за подобное активное участие. Предусмотрена система бонусов, в зависимости от стадии ICO. На момент написания статьи продолжается private sale предполагающий 50% бонус для инвесторов.

Вывод

Проект PAYPERBLOCK работает над разработкой очень перспективной ниши. По скромным оценкам аналитиков, уже сейчас ежегодный доход в сфере фриланса составляет порядка 1,5 миллиардов долларов. Создание единой блокчейн платформы для этой отрасли, позволит обезопасить людей и их сделки, за счет сохраняемой навечно информации. А так же просто улучшит их работу. Разработчикам пожелаем удачи, а инвесторам порекомендуем обратить внимание на данный проект, которому ставим оценку 8 из 10.