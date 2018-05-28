Шутка над Мао Цзэдуном

Сегодня утром в Китае началась блокчейн-конференция. Организаторы события наняли артиста-имитатора, который должен был сыграть Мао Цзэдуна, одного из самых влиятельных политических деятелей XX века, бывшего председателя КНР, на открытии конференции. Позже, организаторам пришлось извиниться за подобный противоречивый шаг, поскольку слишком многие восприняли это как злую шутку над всеми любимым политиком.

Конференция 2018 Boao Block Chain Forum — это двухдневное событие, которое проходит в городе Боао. Ежегодный форум в Боао — это азиатский ответ форуму в Давосе, хотя оба события имеют мало общего.

В видеоролике, который начал активно кочевать по соцсетям, всё внимание уделено Цзу Гуоцану, китайскому актёру-имитатору, который в образе Мао Цзэдуна произносит на сцене приветственную речь для всех участников форума. "Я прибыл сюда, чтобы от имени Мао Цзэдуна поблагодарить всех здесь присутствующих" — говорит актёр на видео, имитируя акцент Мао Цзэдуна. Аудитория на записи, впрочем, буквально разразилась аплодисментами и радостными криками.

Тем не менее, китайские законы довольно суровы, и они запрещают использовать изображения и портреты с участием лидеров коммунистической партии для коммерческих целей. Более того, любые упоминания о политических деятелях КНР в сети строго отслеживаются. В связи с этим, видеоролик с речью актёра, находящегося в образе Мао Цзэдуна, был сразу же подвергнут строжайшей цензуре на китайском микроблоггинг-сайте Weibo.

Сразу же после этого, организаторский состав, который занимается конференцией, выпустил онлайн-обращение, в котором организаторы приносят "свои глубочайшие извинения" за состоявшуюся речь, которая могла "вызвать такое бурное негодование". Однако, как сообщается в обращении, произнесённая актёром речь отображает лишь его взгляды, а не политические взгляды всего организаторского состава, что впоследствии было подтверждено местными властями. По предварительным данным, событие собрало около 5,000 участников, а VIP билеты продавались по цене, близкой к $460.

Одним из главных организаторов форума числится крупнейший китайский новостной портал, Bikuai, занимающийся освещением событий, связанных с блокчейн-индустрией. А главным спонсором форума является финансовая корпорация, Touchdor Group, находящаяся в провинции Чжэцзян. Впрочем, об этом событии открывается довольно много странных фактов: Touchdor Group, как указано на официальном сайте этой компании, находится в списке компаний, не прошедших государственную комиссию, поскольку организация не доложила в налоговую службу о своих доходах за 2016 год. Более того, связаться по указанным контактам, с этой корпорацией также невозможно.

Вдобавок, основные представители блокчейн-индустрии в Китае также недавно выпустили заявления о том, что они не имеют ничего общего с форумом в Боао, хотя они и представлены в числе организаторов события. Речь идёт о таких фирмах, как Panda Capital и Lightspeed Capital, а также, Golden Finance.

"Мы выражаем своё категорическое несогласие с данным событием. Мы расцениваем его как противозаконное, нарушающее порядок и общественную мораль, поскольку организаторы вводят людей в заблуждение" — гласит заявление от Golden Finance.

Как считают в криптосообществе, состоявшаяся на открытии форума "речь Мао" — это один из явных признаков того, что китайская блокчейн-индустрия стала слишком быстро развиваться: институциональные инвесторы вкладывают миллионы долларов в блокчейн-стартапы в стране, а власти, как на местном, так и на государственном уровне, стремятся вывести страну в абсолютное мировое лидерство в отрасли. Напомним, что ранее, в прошлом месяце, в Макао уже проходил блокчейн-форум, на котором выступали и многие поп-звёзды, таким образом, форум превратился во что-то вроде фестиваля. А в сети до сих пор можно найти ряд фотографий, говорящих о том, что в Китае уже, возможно, состоялся блокчейн-форум даже для буддийских монахов.

"Я никогда не был ни на одном из блокчейн-форумов. Я считаю, что время лучше тратить не на подобные мероприятия, а на дело, на развитие блокчейна" — заявил один из крупных инвесторов Китая сегодня, в посте в WeChat. Многие из членов криптосообщества с ним согласились, отметив, что люди пока видят в блокчейне не инновационную технологию, а чудо.