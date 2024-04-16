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Олег Артюков
Bloomberg: поставки нефти из России достигли пиковых значений

Поставки российской нефти оказались близки к историческим максимумам

2:50
Экономика

Морские поставки российской нефти достигли максимума за последние 11 месяцев, сообщает агентство Bloomberg. Все крупные нефтяные порты страны работают на полную мощность.

Поставки российской нефти оказались близки к историческим максимумам
Фото: wikimedia.org by Quartl is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Среднесуточный объём экспорта нефти из России за неделю, закончившуюся 14 апреля, вырос до 3,95 млн баррелей. Загрузка в портах Приморск, Усть-Луга, Новороссийск и Козьмино близка к историческим максимумам. За неделю 36 танкеров загрузили 27,6 млн баррелей российской нефти, согласно данным отслеживания судов и отчётам портовых агентов.

Напомним, в декабре 2023 года США и другие страны Группы семи, а также Евросоюз и Австралия, ввели ограничения на российскую нефть, установив ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель. Потолок цен коснулся нефти, поставляемой морским путём.

Представители министерства финансов США заявляли, что ограничения "достигают целей". При этом на Западе постоянно подчёркивается, что Россия, по-видимому, использует "теневой флот". Таким образом пытаются объяснить неэффективность потолка цен.

В ответ на санкции Россия переориентировала экспортные потоки нефти с запада на восток. Если в декабре 2021 года вся нефть из Приморска и Усть-Луги отправлялась в Европу, то в декабре 2022 года 12 процентов из Приморска и 14 процентов из Усть-Луги ушло в недружественные страны Евросоюза. Значительно вырос объём поставок в Турцию, Египет, Индию и Китай.

Так что несмотря на санкции, России удается поддерживать высокие объёмы экспорта нефти. Переориентация на Восток частично компенсировала потери на западном рынке.

Отметим, на днях в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН представили исследование, согласно которому даже в условиях сильного снижения экспорта нефти и газа экономика России сможет расти на один процент в год, а темпы обесценения рубля будут умеренными.

"Даже в случае существенного сокращения нефтегазового экспорта, в пессимистичном сценарии в российской экономике не будет долгосрочного спада. Среднегодовые темпы роста ВВП в 2025–2035 годах в этом варианте составят 1,2 процента", — отметил автор исследования, заведующий лабораторией среднесрочного прогнозирования воспроизводственных процессов ИНП РАН Михаил Гусев.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы нефть евросоюз
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