Россия стала лидером на рынке нефтепродуктов в Бразилии

Бразилия резко нарастила закупки нефтепродуктов у России

2:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

В марте Бразилия значительно увеличила объём закупок нефтепродуктов у России. В полтора раза по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув максимального уровня в 2024 году. Это следует из информации бразильской статистической службы.

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В марте российские компании поставили нефтепродукты на сумму 553,6 миллиона долларов в эту латиноамериканскую страну (в феврале было 364,6 миллиона долларов). Это является самой крупной закупкой со стороны Бразилии с декабря прошлого года.

Главным продуктом экспорта в прошлом месяце было дизельное топливо (454,8 миллиона долларов). Также в список поставок входили нафта (70,8 миллиона долларов) и бензин (28 миллионов долларов).

Россия остается основным экспортёром нефтепродуктов в Бразилию. В то же время, в марте вторым поставщиком стал Кувейт, который увеличил свои продажи в 3,7 раза, достигнув отметки в 214 миллионов долларов. Тройку лидеров закрывают США, экспорт из этой страны сократился на 20 процентов, до 173,2 миллиона долларов.

В пятерку основных экспортёров также вошли Объединённые Арабские Эмираты с объёмом продаж в 168,1 миллиона долларов (с незначительным снижением на 0,9 процента) и Нидерланды, увеличившие свои поставки в пять раз, до 136,7 миллиона долларов.

Надо заметить, что Бразилия входит в число мировых лидеров по добыче нефти. Однако в стране довольно мало нефтеперерабатывающих заводов. Во всяком случае, не в таком количестве, чтобы полностью закрыть собственные потребности в топливе.

Поэтому большую часть нефти Бразилия продаёт на внешних рынках. А вот нефтепродукты закупает. И как видно из вышеприведённых данных, в весьма заметном количестве.

Традиционно большую часть дизеля, нафты и бензина Бразилия покупала в США и соседних латиноамериканских государствах.

Но нынешний президент Лула да Силва заявил о необходимости снижения зависимости от поставок из Соединённых Штатов. А потому это государство постепенно наращивает закупки в других странах, которые ранее либо вообще не поставляли нефтепродукты в Бразилию, либо поставляли, но в незначительных объёмах.

Эксперты отмечают, что у России есть потенциал в наращивании поставок в Бразилию и другой продукции — например, минеральных удобрений, стали, химической отрасли.