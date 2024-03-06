Турецкий терминал объявил о прекращении приёма нефти из России

Турецкий терминал отказался принимать нефть из России. Что дальше

2:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Нефтяной терминал Dortyol, расположенный в провинции Хатай на юге Турции, прекращает приём российской нефти в связи с западными санкциями против России. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление управляющей терминалом компании Global Terminal Services (GTS).

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Компания приняла решение прервать любые связи с поставками нефти из России и в конце февраля 2024 года уведомила своих клиентов о том, что терминал не будет принимать продукцию российского происхождения или товары, загруженные в российских портах.

Это решение компания назвала "дополнительной мерой к существующим санкционным правилам". Подчеркнуто, что ограничение будет применяться даже в случае, если операции с товарами из России не противоречат законам, правилам или санкциям.

Последний танкер, разгрузившийся в Dortyol, прибыл 19 февраля, доставив 511 тысяч баррелей дизельного топлива из российского балтийского порта Приморск. GTS заявила, что будет продолжать принимать российские грузы, поставка которых была оформлена до введения запрета.

Турция стала одним из крупнейших импортёров российской нефти и нефтепродуктов после того, как западные страны ввели санкции против России. В 2023 году на терминал Dortyol поставили 11,74 миллиона баррелей нефти из России (по данным аналитической фирмы Kpler).

В общей сложности турецкий импорт российской нефти и нефтепродуктов в 2023 году примерно в семь раз превысил объём, полученный Турцией из всех источников в 2021 году.

Экспорт с терминала также вырос примерно в пять раз, достигнув 24,7 миллионов баррелей. Нефть из этого терминала в основном поставляется в греческие порты, а также в Роттердам (Нидерланды) и Антверпен (Бельгия).

Стоит отметить, что с начала этого года начали поступать сообщения о том, что турецкие банки стали задерживать или не принимать платежи компаний, которые ведут торговлю с Россией. Причём касалось это самых разных сфер деятельности.

В Турции высказываются предположения, что этом может отразиться и на туристической сфере, поскольку там тоже наблюдаются проблемы с платежами.

Связывают происходящее с усилением давления со стороны США. В турецкой прессе были сообщения, что несколько бизнесменов хотят подать в суд на сотрудников американской дипмиссии, которые грозили санкциями за сотрудничество с нашей страной.

Что же касается нефтяного терминала Dortyol, то следует подождать, поддержат ли подобную практику и другие турецкие нефтяные терминалы, либо же это будет единичный случай.