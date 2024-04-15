Sina: Россия застала врасплох фермеров из США и Австралии

В Китае рассказали, как Россия застала врасплох фермеров США и Австралии

2:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

В отношениях между Россией и коллективным Западом царит большая напряжённость. В этих условиях Москва сделала ход, который стал сюрпризом для США и Австралии, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sina.

Фото: unsplash.com by meriç tuna is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Китай, один из крупнейших импортёров зерна в мире, начал отменять многомиллионные контракты на пшеницу с американскими и австралийскими поставщиками. Вместо этого Пекин наращивает закупки пшеницы у России, которая предлагает более выгодные цены и условия.

Австралия и США являются ведущими экспортерами зерна, потеря китайского рынка грозит фермерам из этих стран серьёзными убытками.

Секрет успеха России — в рекордных урожаях пшеницы. Ранее РФ сделала ставку на развитие сельского хозяйства — и это окупилось с лихвой. Россия обладает избытком пшеницы, что позволяет ей успешно конкурировать на мировом рынке.

Ситуация играет на руку Китаю. Замена американской и австралийской пшеницы российской позволяет КНР не только экономить деньги, но и диверсифицировать поставки, снижая зависимость от своих геополитических соперников.

Неужели США и Австралия ответят на этот вызов? Пока они не нашли решения этой проблемы, говорится в материале Sina.

Аналитики считают, что данная ситуация может привести к переделу мирового рынка зерна, где Россия станет одним из главных игроков.

Стоит отметить, что Китай отказался нескольких партий австралийской и американской пшеницы, в общей сложности порядка полутора миллиона тонн. В самом факте отказа нет ничего странного, такое бывает по всему миру. Но полтора миллиона тонн — цифра и в самом деле внушительная. Тем более, что она продолжает расти.

"В 2023 году Китай импортировал в общей сложности 6,94 млн тонн австралийской пшеницы. Канада и США заняли второе и третье места, импортировав в КНР 2,54 миллиона тонн и 920 тысяч тонн соответственно", — отмечают обозреватели Sina.

Что касается России, по итогам сезона 2023/24 прогнозировались поставки 200 тысяч тонн, тогда как в 2022/2023 году они составили всего 37 тысяч тонн. При этом в Китай из России разрешены поставки только яровой пшеницы, а не озимой.

Между тем, в прошлом году Россия и Китай подписали соглашение о поставке 70 млн тонн зерна на сумму 25,7 млрд долларов за 12 лет в рамках инициативы "Новый сухопутный зерновой коридор". Так что перспективы увеличения импорта российской сельхозпродукции в Китай вполне оптимистичные.