Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков
Sina: Россия застала врасплох фермеров из США и Австралии

В Китае рассказали, как Россия застала врасплох фермеров США и Австралии

2:52
Экономика

В отношениях между Россией и коллективным Западом царит большая напряжённость. В этих условиях Москва сделала ход, который стал сюрпризом для США и Австралии, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sina.

В Китае рассказали, как Россия застала врасплох фермеров США и Австралии
Фото: unsplash.com by meriç tuna is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Китай, один из крупнейших импортёров зерна в мире, начал отменять многомиллионные контракты на пшеницу с американскими и австралийскими поставщиками. Вместо этого Пекин наращивает закупки пшеницы у России, которая предлагает более выгодные цены и условия.

Австралия и США являются ведущими экспортерами зерна, потеря китайского рынка грозит фермерам из этих стран серьёзными убытками.

Секрет успеха России — в рекордных урожаях пшеницы. Ранее РФ сделала ставку на развитие сельского хозяйства — и это окупилось с лихвой. Россия обладает избытком пшеницы, что позволяет ей успешно конкурировать на мировом рынке.

Ситуация играет на руку Китаю. Замена американской и австралийской пшеницы российской позволяет КНР не только экономить деньги, но и диверсифицировать поставки, снижая зависимость от своих геополитических соперников.

Неужели США и Австралия ответят на этот вызов? Пока они не нашли решения этой проблемы, говорится в материале Sina.

Аналитики считают, что данная ситуация может привести к переделу мирового рынка зерна, где Россия станет одним из главных игроков.

Стоит отметить, что Китай отказался нескольких партий австралийской и американской пшеницы, в общей сложности порядка полутора миллиона тонн. В самом факте отказа нет ничего странного, такое бывает по всему миру. Но полтора миллиона тонн — цифра и в самом деле внушительная. Тем более, что она продолжает расти.

"В 2023 году Китай импортировал в общей сложности 6,94 млн тонн австралийской пшеницы. Канада и США заняли второе и третье места, импортировав в КНР 2,54 миллиона тонн и 920 тысяч тонн соответственно", — отмечают обозреватели Sina.

Что касается России, по итогам сезона 2023/24 прогнозировались поставки 200 тысяч тонн, тогда как в 2022/2023 году они составили всего 37 тысяч тонн. При этом в Китай из России разрешены поставки только яровой пшеницы, а не озимой.

Между тем, в прошлом году Россия и Китай подписали соглашение о поставке 70 млн тонн зерна на сумму 25,7 млрд долларов за 12 лет в рамках инициативы "Новый сухопутный зерновой коридор". Так что перспективы увеличения импорта российской сельхозпродукции в Китай вполне оптимистичные.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Обсудить
Новости Все >
Следователь: Екатерина Портнягина подозревается в отмывании денежных средств
Марина Рыкалина: не торопитесь сажать цветы в апреле
Историк моды Александр Васильев оценил средневековые европейские туалеты
Эксперты посоветовали покупать валюту перед летним отпуском
Врачи назвали бесполезные органы, сохранившиеся в человеческом теле
Автоэксперты провели анализ и рассказали, каким должно быть давление масла в ДВС
Вьетнамец лишился бутылки вина за 2,6 млн рублей в аэропорту, неоплатив пошлину в 10€
Как посадить кота на диету
Михаил Мишустин поздравил народную артистку РФ Ольгу Волкову с 85-летием
Остеопат Симкин: в период беременности женщина может потерять 2 сантиметра роста
Популярное
Историк моды Александр Васильев высказался о "немытой" Европе: ванны — привилегия аристократов

Бывший ведущий шоу "Модный приговор" Александр Васильев объяснил, правда ли жители средневековой Европы отличались нечистоплотностью.

Историк моды Александр Васильев развеял миф о "немытой" Европе
Вдова Михаила Круга в три раза повысила гонорар за выступления
Стало известно, сколько стоит выступление на корпоративе вдовы Михаила Круга и его сына
Лепс вышел из себя на концерте в Костроме
Двойная польза: посадите рядом с луком эту культуру — избавите овощ от вредителя
Зеленский поставил задачу Сырскому удержать Часов Яр любой ценой до саммита Дмитрий Плотников Когда живые поклоняются мёртвым: посмертное путешествие друга Екатерины II Сергей Лебедев России выгоден конфликт между Израилем и Ираном, но никак не война между ними Любовь Степушова
Цветут до поздней осени: эти очаровательные цветы завоевали сердца садоводов
Пора выкидывать и брать новую модель: эти породы собак вышли из моды и оказались на улице
Беременная участница "Дома-2" Алиана Устиненко вызвала хейт среди поклонников, после новостей о поле будущего ребенка
Беременная участница "Дома-2" Алиана Устиненко вызвала хейт среди поклонников, после новостей о поле будущего ребенка
Последние материалы
Процедуры, которые нужно провести с домашними растениями в апреле
Автоэксперт Сажин: автомобиль нельзя покупать в темное время суток
Ученые ответили, почему кот постоянно лежит на спине
Нейрофизиолог из Великобритании выдвинул теорию о том, где у человека может находиться душа
Из-за атаки на Израиль авиакомпании столкнулись со сбоями в роботе
Иван Янковский и Милош Бикович могут удостоиться премии "Дай пять!", если их выберут юные зрители
Жительница Замостья об обстрелах: с марта-месяца здесь настоящий ад
Врач Велимедов: УЗИ почек необходимо при наличии болей в пояснице
Химик Дорохов: для подогрева пищи в микроволновке необходим пластик с маркировкой "5"
Тренер Тарасова не понимает, почему Макрон только сейчас сказал об олимпийском перемирии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников