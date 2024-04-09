Китай готов сопротивляться давлению Запада по поводу России — Global Times

Global Times: Китай готов противостоять западному давлению из-за России

2:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Визит в Пекин министра иностранных дел России Сергея Лаврова привлёк внимание многих наблюдателей. И это вполне понятно, учитывая важность этой поездки в контексте наращивания экономических отношений между Россией и Китаем, говорится в редакционной статье издания Global Times.

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Москва активно расширяет сотрудничество с Азиатско-Тихоокеанским рынком и углубляет взаимодействие с Китаем. Тогда как Запад усиливает санкционное давление, что представляет серьёзные вызовы для российско-китайского экономического партнёрства, говорится в материале (перевод "ИноТВ").

Попытки западных стран создать проблемы в торговых отношениях между Китаем и Россией связаны не только с событиями на Украине, но и с геополитическими стремлениями Вашингтона, направленными на сдерживание Китая, считают авторы Global Times.

В этом контексте для Запада сотрудничество Пекина с Москвой представляет собой повод нанести ущерб китайским компаниям и замедлить индустриальное развитие страны, утверждают журналисты издания.

Тем не менее, Китай готов этому сопротивляться: как подчеркнул ещё в феврале официальный представитель МИД Китая Мао Нин, нормальные торговые отношения между Москвой и Пекином не должны и не будут подвергаться незаконному вмешательству со стороны третьих стран. А попытки введения односторонних незаконных санкций против китайских предприятий встретят решительное сопротивление, напоминает редакция Global Times.

Пекин намерен защищать свои интересы в соответствии с международным правом. И политика США не заставит его отступить от своих принципов, предупреждает издание.

Тем временем, стабильный рост товарооборота между Россией и Китаем, а также переход на рубли и юани в торговле между ними, свидетельствуют о том, что партнёрство двух стран обладает значительным потенциалом, который не подрывается даже сложной международной обстановкой, подводит итог Global Times.

Напомним, на днях с визитом в Китае побывала министр финансов США Джанет Йеллен. Которая в числе прочего пригрозила санкциями китайским компаниям и банкам, которые будут способствовать поставкам продукции или проводить транзакции российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса.

Ну а поскольку упомянуты были и так называемые товары двойного назначения, то пространство для трактовок у Вашингтона обширное. На что, собственно, и намекнула Йеллен.

Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин на это заявил, что Китай всегда контролировал экспорт двойного назначения в соответствии с законом. И подчеркнул, что третьи страны не должны очернять партнёрские отношения между Китаем и Россией.