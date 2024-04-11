Valio объявила о закрытии двух заводов в Финляндии

Компания Valio начала закрывать заводы в Финляндии

2:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания Valio начинает переговоры о закрытии своих заводов, расположенных в Хельсинки и Турку. Производство будет перенесено на предприятие в городе Риихимяки.

Фото: commons.wikimedia.org by Биджи is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Australia

Согласно нынешней стратегии, возможное закрытие заводов произойдет не раньше начала 2026 года. Планы по закрытию заводов вызваны причинами "производственно-финансового характера" и необходимостью реорганизации деятельности, сообщает издание Demokraatti (перевод "ИноСМИ").

В самой компании отмечают, что на предприятии в Риихимяки современная производственная инфраструктура и технологии. И там есть новые возможности для развития производства.

Судя по всему, на заводах, которые планируется закрыть, нет ни инфраструктуры, ни технологий. А стало быть, и возможностей тоже.

"При помощи запланированного переноса производства мы стремимся повысить эффективность и прибыльность. На заводе в Риихимяки имеется современное производственное оборудование, уделяется большое внимание экологичности, энергоэффективности и водосбережению", — директор по производству и логистике Valio Юха Пенттиля.

В компании Valio работает в общей сложности около 4300 человек, из которых 3700 — в Финляндии. На объекте в Риихимяки работает около 430 человек.

В начале марта 2022 года компания Valio приняла решение завершить деятельность в России.

"У Valio нет этических предпосылок для продолжения работы в России, и поэтому мы прекратим свою деятельность в России", — заявила тогда гендиректор Valio Анникка Хурме.

В 2020 году продажи российского подразделения Valio в России достигли 85 миллионов евро — почти пять процентов от мировой выручки финского концерна (1,8 миллиарда евро).

Российское подразделение Valio было открыто в Санкт-Петербурге в 1994 году. У компании в России был один собственный завод, однако она сотрудничала с предприятиями в Ленинградской области, Москве и Рязани.

Финский производитель продавал в России более 180 наименований продукции, в том числе молоко, сливки, творог, твердые сыры, йогурты, безлактозные продукты.

В апреле 2022 года концерн объявил о завершении переговоров по продаже своего российского бизнеса.