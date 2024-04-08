В России из-за "китайцев" может на 50 процентов упасть производство автомобилей

Китайская экспансия: производство автомобилей в России может упасть на 50 процентов

3:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экспертный совет при комитете по промышленности и торговле Госдумы РФ прогнозирует, что российские автоконцерны могут сократить производство на 50% из-за падения спроса, вызванного китайской экспансией, говорится в сообщении "АвтоВАЗа".

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Эксперты считают, что при сохранении текущих тенденций отрасль столкнется с таким сценарием. По их мнению, чтобы его не допустить, требуется государственная поддержка. В том числе повышение утилизационного сбора.

По мнению специалистов, отечественные автопроизводители будут вынуждены снижать объем производства до 50% из-за перехода на односменный режим работы вместо двухсменного. А это произойдёт из-за конкуренции с китайскими автомобилиями, поскольку автоконцерны из Поднебесной предлагают большие скидки на свою продукцию.

В такой ситуации российские компании будут вынуждены ограничиться выпуском низкотехнологичных устаревших продуктов, не имея возможности финансировать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы или развивать свои производственные мощности для создания новых высокотехнологичных рабочих мест. Всё это негативно скажется на стремлении к технологическому суверенитету и промышленному росту.

Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов отмечает, что с середины прошлого года китайские бренды совокупно занимают больше половины легкового авторынка России в количественном выражении.

"В денежном выражении ситуация еще более драматичная. "АвтоВАЗ", закрывая более трети российского рынка в штуках, финансово контролирует долю лишь чуть более девяти процентов", — цитирует Соколова агентство "Интерфакс".

На заседании экспертного совета была выдвинута инициатива по планомерному увеличению утилизационного сбора. Предполагается, что таким образом будет простимулированы инвестиции иностранных компаний в создание и развитие локальных производств.

По словам главы "АвтоВАЗа", авторынок Китая в прошлом году составил 26 миллионов машин. Российский, для сравнения — один миллион автомобилей.

Эффект масштаба, отмечает Соколов, позволяет китайским брендам "предоставлять долгосрочные и практически неограниченные по размеру скидки на внешних рынках, включая и российский".

Стоит заметить, что про экспансию китайских брендов говорят и в Евросоюзе. Правда, там в большей степени обращают внимание на электромобили. Но тоже думают об ограничениях.

Возвращаясь к ситуации на авторынке в России, следует отметить, что некоторые эксперты высказывают предположения, что ряд китайских автоконцернов может свернуть присутствие в нашей стране. Как раз из-за повышения утилизационного сбора. И тем более, если его будут увеличивать планомерно (предложения на этот счёт экспертный совет направит в правительство и в профильные комитеты Госдумы).

При этом стоит заметить, что именно резкий рост поставок в Россию позволил Китаю в 2023 году выйти на первое место в мире по экспорту автомобилей. Потому вовсе не факт, что китайские автобренды просто возьмут и уйдут с российского рынка. Ведь 730 тысяч автомобилей — именно столько было поставлено из Китая в Россию в прошлом году — это 730 тысяч автомобилей.

К слову, выручка российского подразделения китайского автоконцерна Great Wall (ООО "Хавейл Мотор Рус") в 2023 году выросла в четыре раза, до 323 млрд рублей, говорится в бухгалтерской отчётности компании. Чистая прибыль компании взлетела в 25,8 раза, превысив 7,5 млрд рублей.

Впрочем, это как раз пример компании, которая инвестирует в производство на территории России — у неё завод в Тульской области. Хотя часть автомобилей этого бренда всё же везут и из Китая.