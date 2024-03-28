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Любовь Степушова
"Мы здесь ни при чём": "Ситроены" возвращаются в РФ по хитрой схеме

"Стеллантис" нашёл способ вернуть "Ситроены" в РФ. В выгоде все

3:44
Экономика » Производство » Автопром

Международный автоконцерн "Стеллантис" нашёл способ вернуть "Ситроены" в РФ. В случае успеха хитрой схемы на российский рынок вернутся другие западные производители.

"Стеллантис" нашёл способ вернуть "Ситроены" в РФ. В выгоде все
Фото: википедия by Авторство: Alexander Migl. Собственная работа, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=110723060

Citroen C5 Aircross серийно начали производиться в Калуге

Российская компания "Автомобильные технологии" (АТ) сообщила в среду, 27 марта, что начала серийную сборку моделей Citroen C5 Aircross на заводе в Калуге, который ранее контролировался компанией "Стеллантис" (Stellantis). Это французско-итальянско-американский концерн, основанный в 2021 году в результате слияния Groupe PSA и Fiat Chrysler Automobiles. Головной офис находится в Нидерландах.

В АТ подчеркнули, что речь идёт о производстве в традиционном его понимании. Непосредственно автомобилем доставленные комплектующие становятся только на заводе и получают российский VIN-номер. В компании не назвали зарубежного поставщика узлов и деталей, отметив, что многие обновлённые детали производятся в РФ.

Автомобили, как ожидается, начнут продавать в дилерских центрах уже в мае, зарезервировать машину можно уже в апреле.

А как же санкции?

Агентство Reuters считает, что детали для сборки компания импортирует из Китая, там их производит компания Dongfeng Peugeot-Citroen Automobile.

Согласно Reuters, "Стеллантис" подтвердила, что с 31 декабря 2023 года она "потеряла контроль над своими предприятиями в России". По мнению агентства, начало серийного производства "Ситроенов" в Калуге подчёркивает "отсутствие контроля западных компаний над своими брендами" в России. Они также демонстрируют растущую зависимость Москвы от Пекина, особенно в автомобильном секторе.

Однако можно предположить, что контроль над брендом намеренно "потерян".

Хитрая схема "Стеллантис": мы здесь ни при чём

"Стеллантис" после ухода из РФ зафиксировала убыток в размере 144 млн евро, включая потерю 87 млн в виде денежных средств и их эквивалентов.

Но "Стеллантису" до сих пор принадлежит 70% долей предприятия в Калуге, ещё 30% принадлежат японской Mitsubishi. А вот в Китае автоконцерн свои три завода продал китайской Dongfeng Motors. Однако китайцам оставлено право не только продолжать производство моделей "Пежо" и "Ситроен", но также управлять продажами брендов этих марок.

То есть "Стеллантис" "знать не знает", как Китай распоряжается узлами и деталями "Ситроенов", но доход в РФ будет получать в качестве дивидендов. Если серийное и качественное производство автомобилей в Калуге с помощью Китая будет налажено, то это вполне устроит капиталистов, которые, по Карлу Марксу, пойдут "на любое преступление" из-за 300% прибыли.

Предварительная цена автомобиля Citroen C5 Aircross с 175 лошадиными силами и автоматической коробкой передач в базовой комплектации составит 4,3 млн рублей. Завод в Калуге до приостановки производства из-за санкций выпускал легковые Peugeot 408 и Citroen C4, лёгкие коммерческие Peugeot, Opel и Citroen, а также мини-фургоны и компактвэны Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Opel Combo. Mitsubishi на мощностях в Калуге осуществляла сборку внедорожников Outlander и Pajero Sport.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы китай калуга
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