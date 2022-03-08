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Автор Дмитрий Плотников

Быстро переобулись: Toyota и Lexus возвращаются на российский рынок

Авто

Компания Toyota, являющаяся крупнейшим мировым производителем автомобилей, возвращается на российский рынок. С момента заявления о том, что Toyota и Lexus покидают Россию, не прошло и недели.

Быстро переобулись: Toyota и Lexus возвращаются на российский рынок

3 марта 2022 года японский производитель сообщил, что останавливает российский завод под Санкт-Петербургом и больше не планирует импортировать автомобили из-за границы.

"Все машины, которые уже находятся на территории России, будут продаваться до тех пор, пока не иссякнет их запас", – гласил официальный пресс-релиз.

Однако сегодня появилась информация, что поставки Toyota, включая премиальный бренд Lexus, на российский рынок возобновятся в ближайшее время, пишет Primpress. Официальный представитель компании объявил, что производитель был вынужден на время приостановить поставки машин. К задержке привели возникшие проблемы с логистикой, а не политическая ситуация или присоединение к антироссийским санкциям.

Пользователи социальных сетей с сарказмом прокомментировали новость от японской компании: "Быстро же они переобулись".

Тем не менее, производители продолжают уходить с рынка России. Накануне Nissan заявил, что приостанавливает экспорт машин и закрывает российскую сборочную площадку.

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