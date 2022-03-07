Саймс: Еще до контрсанкций России американцы начали страдать

Простые американцы уже сейчас ощущают, к чему приведёт санкционное противостояние России и Запада. Такое заявление сделал американский политолог Дмитрий Саймс.

Правительство США вместе с европейскими союзниками продолжают давить санкциями Россию. Очередная порция ограничений была наложена после начала спецоперации Вооруженных сил РФ в Донбассе, пишет OMSnews. Несмотря на то, что под ударом оказались различные отрасли российской экономики, наибольший ущерб получила финансовая сфера.

Москва однозначно ответит на санкции, пока идёт проработка наиболее эффективных контршагов. Но уже сейчас американские обыватели столкнулись с серьезными трудностями, рассказал политолог из США Дмитрий Саймс.

Пока глобальный рынок ещё не ощутил в полной мере всех негативных последствий, но это явление временное - уже скоро ситуация кардинально изменится. Если в Кремле примут решение ограничить экспорт российских углеводородов, последствия ощутит практически каждый житель Земли. Уже сейчас стоимость нефти и газа ежедневно бьёт рекорды, но во что превратится рынок энергоресурсов, если прекратятся поставки топлива из РФ, представить трудно.

"Простых американцев это уже ударило. Мы живет далеко от Вашингтона и буквально два дня назад позвонили из [газовой] компании и поделились радостной новостью – наши цены на пропан повышаются в два раза", – пожаловался Дмитрий Саймс.

Многие граждане США уже получили реальный удар по самому больному - переплачивать за газ для отопления из-за амбиций Белого дома в Старом Свете никто из них желанием не горит.

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