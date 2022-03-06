Грузия и Украина окончательно рассорились из-за антироссийских санкций

Отношения между Грузией и Украиной окончательно зашли в тупик. Решением Владимира Зеленского украинский посол был отозван из Тбилиси.

Таким образом Зеленский отреагировал на отказ Грузии накладывает санкции на Россию, также в Тбилиси не поддержали идею открытия второго фронта против РФ. Ещё в начале спецоперации в Донбассе грузинские парламентарии отказались признавать Россию страной-агрессором.

Подобное развитие событий было вполне предсказуемо, пишут Новости Челябинска. Несколько лет грузинские власти просили Киев экстрадировать на родину Михаила Саакашвили вместе с ближайшими соратниками, но ответа Тбилиси так и не получил. Более того, беглые грузинские преступники стали гражданами Украины и смогли занять высшие государственные должности.

Когда же в конце 2021 года Саакашвили оказался в Грузии и был задержан, украинской прокуратурой было заведено уголовное дело на грузинских чиновников. В подобной ситуации вызывает удивление тот факт, что из Тбилиси не выслали украинского посла ещё несколько лет назад.

Сейчас Грузия приняла довольно взвешенное решение - антироссийские санкции могли разрушительно сказаться на местной экономике. Стоит предполагать, что грузинские власти скоро обвинят в диктатуре и послушании Путину. В настоящее время все, кто слепо не следует воле Запада, объявляется «кремлёвским шпионом».

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен