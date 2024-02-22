В Россию завезут бюджетные авто из Индии и Ирана: стоит ли их покупать. Эксперт оценил их плюсы

Автомобили из Ирана и Индии не адаптированы к условиям российского климата и не имеют запасных частей. Однако после модернизации они могут конкурировать с российскими автомобилями. Об этом сообщил автоэксперт и генеральный директор сети авторемонтных мастерских "КарданБаланс" Дмитрий Демчук URA. RU.
"Несмотря на привлекательные цены, автомобили из Индии и Ирана не будут так популярны, как китайские. Проблема не только в доступности по цене, но и в обслуживании. Иранские автомобили, которые поставляются параллельным импортом, не поддерживаются заводом-изготовителем и не имеют запасных частей в России. Они имеют слабое техническое оснащение, неудачную эргономику, а также используют низкокачественные материалы. Сомнения вызывает также адаптация двигателей. Кроме того, автомобили из Персидского залива не предназначены для российского климата: они не оснащены подогревом стекол и сидений", — отметил Дмитрий Демчук.
По его мнению, после модернизации и регулярных поставок эти новые марки могут стать альтернативой в доступном ценовом сегменте.
"Модели автомобилей из Ирана и Индии были созданы по образу успешных европейских брендов. Например, модель IKCO Tara, выпущенная в 2021 году, основана на Peugeot 301 2012 года выпуска. При непрерывных поставках Иран может успешно занять нишу доступных автомобилей. Что касается индийского автопрома, наибольший интерес представляют кроссоверы и седаны. Они экономичнее в эксплуатации по сравнению с западными аналогами и доступны для широкого круга покупателей. Однако индийские автомобили не приспособлены к зимним условиям и климатическим изменениям. Поэтому необходимо улучшить систему отопления и адаптировать подшипники. Для успешной адаптации под российский рынок может потребоваться до года или более", — подчеркнул эксперт.
Пётр Щербаченко, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации и кандидат экономических наук, считает, что иранские и индийские модели смогут конкурировать с российскими автомобилями.
"На российском рынке уже представлен седан иранского производства Iran Khodro Tara, цена которого составляет около 1,5 миллиона рублей с механической коробкой передач и около 1,7 миллиона рублей с автоматической коробкой передач. В декабре 2023 года появились две новые модели автомобилей: кросс-хэтчбек Quik и седан Saina S от Saipa. Они могут быть доступны на рынке по цене от 1,2 до 1,7 миллиона рублей. По моему мнению, эти автомобили могут стать конкурентоспособными по отношению к автомобилям предыдущих поколений от "АвтоВАЗа"", — отметил экономист.
SpaceX досрочно отправит в утиль около 100 спутников Starlink.