В Россию завезут бюджетные авто из Индии и Ирана: стоит ли их покупать. Эксперт оценил их плюсы

Автоэксперт Демчук: в России появятся новые конкуренты в сегменте бюджетных авто

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Автомобили из Ирана и Индии не адаптированы к условиям российского климата и не имеют запасных частей. Однако после модернизации они могут конкурировать с российскими автомобилями. Об этом сообщил автоэксперт и генеральный директор сети авторемонтных мастерских "КарданБаланс" Дмитрий Демчук URA. RU.

Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.

"Несмотря на привлекательные цены, автомобили из Индии и Ирана не будут так популярны, как китайские. Проблема не только в доступности по цене, но и в обслуживании. Иранские автомобили, которые поставляются параллельным импортом, не поддерживаются заводом-изготовителем и не имеют запасных частей в России. Они имеют слабое техническое оснащение, неудачную эргономику, а также используют низкокачественные материалы. Сомнения вызывает также адаптация двигателей. Кроме того, автомобили из Персидского залива не предназначены для российского климата: они не оснащены подогревом стекол и сидений", — отметил Дмитрий Демчук.

По его мнению, после модернизации и регулярных поставок эти новые марки могут стать альтернативой в доступном ценовом сегменте.

"Модели автомобилей из Ирана и Индии были созданы по образу успешных европейских брендов. Например, модель IKCO Tara, выпущенная в 2021 году, основана на Peugeot 301 2012 года выпуска. При непрерывных поставках Иран может успешно занять нишу доступных автомобилей. Что касается индийского автопрома, наибольший интерес представляют кроссоверы и седаны. Они экономичнее в эксплуатации по сравнению с западными аналогами и доступны для широкого круга покупателей. Однако индийские автомобили не приспособлены к зимним условиям и климатическим изменениям. Поэтому необходимо улучшить систему отопления и адаптировать подшипники. Для успешной адаптации под российский рынок может потребоваться до года или более", — подчеркнул эксперт.

Пётр Щербаченко, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации и кандидат экономических наук, считает, что иранские и индийские модели смогут конкурировать с российскими автомобилями.